Pompás piskóták: kényeztesd magad ínycsiklandó finomságokkal!

Itt a tavasz, közeledik a húsvét, ilyenkor pedig sokszor támad kedvünk valami könnyű, finom és légies édességhez. A piskóta a tökéletes választás lehet, amivel bátran kísérletezhetsz is. Összegyűjtöttük a legfinomabb piskótarecepteket, amikkel tutira sztár lehetsz egy baráti vagy akár egy családi összejövetelen és még az anyósodat is leveheted a lábáról.

Forrás: Shutterstock

Piskótareceptek, amikkel a bulik sztárja lehetsz

Házi piskótatallér

Forrás: archív

HOZZÁVALÓK (18 DARABHOZ):

A TÉSZTÁHOZ:

3 púpozott ek. liszt

2 tojás

2 ek. kristálycukor

vaj a formához

A ZSELÉHEZ:

300 ml 100%-os narancslé

1-2 ek. kristálycukor

4 zselatinlap

A BEVONATHOZ:

1 mk. olaj

150 g étcsokoládé

ELKÉSZÍTÉS:

A tojásokat válasszuk szét, a fehérjéket verjük lágy habbá. A sárgájákat keverjük fehéredésig a cukorral, majd szitáljuk hozzá a lisztet. Végül óvatosan forgassuk bele a fehérjehabot. Kenjük ki alaposan vajjal a két muffintepsi 18 darab mélyedését, majd tegyünk mindegyik aljába 1 csapott evőkanál tésztát. Süssük a tallérokat előmelegített sütőben 180 fokon körülbelül 10 percig, aztán még langyosan vegyük ki őket a formákból. Áztassuk be a zselatinlapokat 5 percre hideg vízbe, majd jól nyomkodjuk ki. Tegyük egy lábasba a narancslével, a cukorral együtt, és melegítsük addig, amíg fel nem olvad. Öntsük egy akkora edénybe, hogy körülbelül 1 cm magasan legyen benne, és miután kihűlt, rakjuk be a hűtőszekrénybe, hogy megdermedjen. Tegyük rácsra a piskótatallérokat. A zseléből pogácsaszaggatóval szúrjunk ki a talléroknál kisebb korongokat, és mindegyikre rakjunk egyet-egyet. Az étcsokoládét az olajjal vízgőz felett olvasszuk meg. Ha langyosra hűlt, csorgassuk úgy a tallérokra, hogy a zselét befedje. Miután megszilárdult, tálalhatjuk.

TIPP: Ne csorgassuk rá forrón a csokit a süteményre, mert megolvasztja a zselét!

60 perc

Túrókrémes piskótatekercs

Forrás: archív

HOZZÁVALÓK (10 SZELETHEZ):

A TÉSZTÁHOZ:

6 tojás

6 ek. kristálycukor

9 ek. liszt

A TÖLTELÉKHEZ:

50 g mazsola

4 ek. porcukor + a szóráshoz

1 tk. Rumaroma

1/2 biocitrom

250 g félzsíros túró

ELKÉSZÍTÉS:

A tésztához elsőként a tojásokat válasszuk szét, a fehérjékből verjünk lágy habot. A tojássárgájákat fehéredésig keverjük el a cukorral, majd adagonként szitáljuk hozzá a lisztet. Egy spatulával forgassuk bele a fehérjehabot. A masszát simítsuk egy közepes méretű, sütőpapírral letakart sütőlemezre úgy, hogy egy téglalapot kapjunk. Süssük előmelegített sütőben 180 fokon körülbelül 20 percig. Tűpróbával ellenőrizzük, hogy a piskótánk teljesen átsült-e. Még melegen borítsuk ki deszkára, óvatosan húzzuk le róla a sütőpapírt, aztán a hosszabbik oldalánál fogva tekerjük fel egy konyharuha segítségével. Hagyjuk teljesen kihűlni. A mazsolát 5 percre áztassuk be egy kevés, rumaromával ízesített forró vízbe, majd szűrjük le. A túrót törjük át, keverjük ki a porcukorral és a citrom lereszelt héjával, végül adjuk hozzá a mazsolát. A krémet egyenletesen simítsuk a kitekert tésztára, majd ismét csavarjuk fel. A tetejét porcukorral megszórva tálaljuk a családnak.

TIPP: Egy csepp tojássárgája se kerüljön a fehérjébe, különben nem tudjuk majd kihabosítani rendesen.