Pompás piskóták: kényeztesd magad ínycsiklandó finomságokkal!

Itt a tavasz, közeledik a húsvét, ilyenkor pedig sokszor támad kedvünk valami könnyű, finom és légies édességhez. A piskóta a tökéletes választás lehet, amivel bátran kísérletezhetsz is. Összegyűjtöttük a legfinomabb piskótarecepteket, amikkel tutira sztár lehetsz egy baráti vagy akár egy családi összejövetelen és még az anyósodat is leveheted a lábáról.
Házi piskótatallér
HOZZÁVALÓK (18 DARABHOZ):
A TÉSZTÁHOZ:
- 3 púpozott ek. liszt
- 2 tojás
- 2 ek. kristálycukor
- vaj a formához
A ZSELÉHEZ:
- 300 ml 100%-os narancslé
- 1-2 ek. kristálycukor
- 4 zselatinlap
A BEVONATHOZ:
- 1 mk. olaj
- 150 g étcsokoládé
ELKÉSZÍTÉS:
- A tojásokat válasszuk szét, a fehérjéket verjük lágy habbá. A sárgájákat keverjük fehéredésig a cukorral, majd szitáljuk hozzá a lisztet. Végül óvatosan forgassuk bele a fehérjehabot.
- Kenjük ki alaposan vajjal a két muffintepsi 18 darab mélyedését, majd tegyünk mindegyik aljába 1 csapott evőkanál tésztát. Süssük a tallérokat előmelegített sütőben 180 fokon körülbelül 10 percig, aztán még langyosan vegyük ki őket a formákból.
- Áztassuk be a zselatinlapokat 5 percre hideg vízbe, majd jól nyomkodjuk ki. Tegyük egy lábasba a narancslével, a cukorral együtt, és melegítsük addig, amíg fel nem olvad. Öntsük egy akkora edénybe, hogy körülbelül 1 cm magasan legyen benne, és miután kihűlt, rakjuk be a hűtőszekrénybe, hogy megdermedjen.
- Tegyük rácsra a piskótatallérokat. A zseléből pogácsaszaggatóval szúrjunk ki a talléroknál kisebb korongokat, és mindegyikre rakjunk egyet-egyet.
- Az étcsokoládét az olajjal vízgőz felett olvasszuk meg. Ha langyosra hűlt, csorgassuk úgy a tallérokra, hogy a zselét befedje. Miután megszilárdult, tálalhatjuk.
TIPP: Ne csorgassuk rá forrón a csokit a süteményre, mert megolvasztja a zselét!
60 perc
Túrókrémes piskótatekercs
HOZZÁVALÓK (10 SZELETHEZ):
A TÉSZTÁHOZ:
- 6 tojás
- 6 ek. kristálycukor
- 9 ek. liszt
A TÖLTELÉKHEZ:
50 g mazsola
- 4 ek. porcukor + a szóráshoz
- 1 tk. Rumaroma
- 1/2 biocitrom
- 250 g félzsíros túró
ELKÉSZÍTÉS:
- A tésztához elsőként a tojásokat válasszuk szét, a fehérjékből verjünk lágy habot. A tojássárgájákat fehéredésig keverjük el a cukorral, majd adagonként szitáljuk hozzá a lisztet. Egy spatulával forgassuk bele a fehérjehabot.
- A masszát simítsuk egy közepes méretű, sütőpapírral letakart sütőlemezre úgy, hogy egy téglalapot kapjunk. Süssük előmelegített sütőben 180 fokon körülbelül 20 percig. Tűpróbával ellenőrizzük, hogy a piskótánk teljesen átsült-e. Még melegen borítsuk ki deszkára, óvatosan húzzuk le róla a sütőpapírt, aztán a hosszabbik oldalánál fogva tekerjük fel egy konyharuha segítségével. Hagyjuk teljesen kihűlni.
- A mazsolát 5 percre áztassuk be egy kevés, rumaromával ízesített forró vízbe, majd szűrjük le.
- A túrót törjük át, keverjük ki a porcukorral és a citrom lereszelt héjával, végül adjuk hozzá a mazsolát.
- A krémet egyenletesen simítsuk a kitekert tésztára, majd ismét csavarjuk fel. A tetejét porcukorral megszórva tálaljuk a családnak.
TIPP: Egy csepp tojássárgája se kerüljön a fehérjébe, különben nem tudjuk majd kihabosítani rendesen.
60 perc
Sakktáblaszelet
HOZZÁVALÓK (8 SZELETHEZ):
A SÁRGA TÉSZTÁHOZ:
- 3 tojás
- 120 g kristálycukor
- 1 mk. vaníliaaroma
- 150 g vaj
- 100 g liszt
- 1 késhegynyi sütőpor
- 50 ml víz
A BARNA TÉSZTÁHOZ:
- 3 tojás
- 120 g kristálycukor
- 1 mk. vaníliaaroma
- 150 g vaj
- 80 g liszt
- 20 g keserű kakaópor
- 1 késhegynyi sütőpor
- 50 ml víz
AZ ÖSSZEÁLLÍTÁSHOZ ÉS A MÁZHOZ:
szilvalekvár
- 80 g étcsokoládé
- 1 mk. olaj
ELKÉSZÍTÉS:
- A sárga tésztához először a tojásokat válasszuk szét, a fehérjéket verjük lágy habbá. A sárgájákat keverjük fehéredésig a vaníliaaromával és a cukorral, majd adjuk hozzá a puha vajat. A tojásos elegyhez szitáljuk hozzá a lisztet és a sütőport, lazítsuk fel 50 ml vízzel, és keverjük simára. Végül spatulával óvatosan forgassuk bele a fehérjehabot. Simítsuk a masszát 20 × 25 cm-es, sütőpapírral kibélelt tepsibe, és süssük meg 180 fokos sütőben körülbelül 30 perc alatt. Rácsra téve hagyjuk kihűlni.
- Hasonló módon készítsük el a kakaós tésztát is.
- A két kihűlt lapot keresztben vágjuk ketté. Tegyük deszkára az egyik sárga lapot, és kenjük meg pár evőkanál lekvárral, majd rakjunk rá egy barna lapot. Ezt is kenjük meg lekvárral, helyezzük rá a második sárga lapot. Is mét jöhet a lekvár, majd a második barna tésztalap. Borítsunk egy sütőpapírt a tetejére, nehezékként helyezzünk rá egy könyvet vagy egy tepsit, és hagyjuk pihenni körülbelül 30 percig.
- A hosszabbik oldalánál kezdve vágjuk fel a tésztát 8 keskeny csíkra. Fektetve tegyük deszkára az egyiket, kenjük meg lekvárral, majd helyezzük rá úgy a második csíkot, hogy érintkezzen a sárga széllel a barna szél. Rétegezzük addig, amíg a csíkok elfogynak. 5. A csokoládét az olajjal vízgőz felett olvasszuk meg. Vonjuk be vele a süteményt, majd hagyjuk teljesen megszilárdulni.
90 perc +pihentetés
További receptekért kattints!