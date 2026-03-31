sütemény

A semla receptje, ami olyan ízletes, hogy egy svéd király a fulladásig ette

sütemény király Svédország
Bába Dorottya
2026.03.31.
Ha van dolog, amiben a skandináv konyha elsőrangú, azok a különböző pék- és cukrászsütemények. A semla nevű édesség a svéd konyha remeke, ami olyan finom, hogy egy király ennek köszönhette halálát.

Bizonyos ételek nem azért lesznek legendásak, mert olyan ízletesek, hanem azért, mert egy érdekes, olykor furcsa történet kapcsolódik hozzájuk. Egy kártyázni szerető angol gróf kenyér közé tetetett sült húst, megalkotva a szendvicset, egy magyar színész kérésére pedig pörkölt és savanyú káposzta keresztezésével létrejött a székelykáposzta. Azonban a gasztrotörténet leggroteszkebb epizódja egy egyszerű skandináv péksüteményhez, a semla zsömléhez köthető, mely annyira ínycsiklandó, hogy a király életét adta érte. Ismerd meg a legendás svéd receptet!

Adolf Frigyes szerette a semla zsemlét
Adolf Frigyes talán túlságosan is szerette a semla zsemlét.
A semla bizarr története:

  • Marcipános töltelék, kelt tészta, tejszínhab nászából született a semla.
  • Adolf Frigyes svéd király 1771-ben ezzel a desszerttel ette magát a sírba.

Mi okozta Adolf Frigyes halálát?

Talán a svéd szakácskönyvek mélyén maradt volna a semla receptje, ha Adolf Frigyes svéd király nem lett volna olyan falánk. Az északi ország királya ugyan 1751-től 1771-ig ült az ezüsttrónon, nem jeleskedett az uralkodásban, az ország irányítását jórészt tanácsosaira bízta. Tény, regnálása alatt béke honolt a skandináv országban, de két évtizedes uralma után valószínűleg a jelentéktelenség homályába süllyedt volna, ha nem létezik a semla. Tudniillik Adolf Frigyes leginkább az étkezőasztal mellett érezte elemében magát, még egy egyszerű reggeli is felért nála egy díszebéddel. 

Szervezete végül 1771-ben adta fel a küzdelmet, amikor egy sültekből és tengeri herkentyűkből álló vacsora után 14 semla zsömlét pusztított be, melyet a kor szokásai szerint forró tejjel tálaltak.

Azonban nemcsak a falánk király, de svédek is rajonganak az édességért, amiből a becslések szerint évente 40 millió darab fogy el, húsvétkor különösen népszerű. Ha pedig egy történelmi recept ilyen különleges, mi sem tehetünk mást, minthogy bemutassuk.

Semla receptje
A semla ma is az egyik legnépszerűbb svéd sütemény.
A semla receptje

Számos verziója létezik ennek a mennyei süteménynek, mi most egy tradicionális verziót mutatunk be.

Hozzávalók 6 darabhoz 

Hozzávalók a tésztához

  • 120 g finomliszt
  • 1,5 ek cukor
  • 1 tk élesztőpor
  • ¼ tk őrölt kardamom
  • 3 ek olvasztott vaj
  • 63 ml meleg tejcsipet só

Hozzávalók a töltelékhez

  • 50 ml mandulaliszt vagy őrölt mandula
  • 2 ek porcukor
  • 1-2 ek tej

Hozzávalók a tejszínhabhoz

  • 100 ml habtejszín
  • 1 ek porcukor
  • vanília aroma ízlés szerint

Semla zsömle elkészítése

  1.  Keverjük össze a meleg tejet, a lisztet, a cukrot, valamint az élesztőt egy keverőtálban, várjuk meg, míg habos nem lesz.
  2.  Ha az élesztős keverék habos lett, adjuk hozzá a kardamomot, sót és lisztet, majd gyúrjuk az egészet tésztává. Takarjuk le egy konyharuhával, majd hagyjuk kelni egy órát.
  3. Amíg a semla tészta kel, elkészítjük a tölteléket: alacsony lángon keverjük össze a mandulát, a porcukrot és a tejet, amíg egy sűrű krémet nem kapunk.
  4. Amikor a tészta megkelt, osszuk fel hat részre, majd formázzunk belőle golyókat. Helyezzük sütőpapírral bélelt tepsire, majd letakarva hagyjuk állni még 30 percet.
  5. Előmelegített sütőben süssük 190 fokon 10-12 percig, amíg a tetejük aranybarna nem lesz.
  6. Miután megsültek a zsömlék, hagyjuk őket kihűlni, majd jöhet a töltelék: vágjunk egy háromszöget a semla tetejére, tegyük félre, majd a mélyedést töltsük meg a mandulakrémmel.
  7. Verjük fel a habtejszínt, vanília aromával és a porcukorral, majd a kész tejszínhabot nyomjuk a sütemény tetejére.
  8. Helyezzük vissza a tetőt, majd porcukorral meghintve tálaljuk.

Csak arra vigyázzunk, nehogy úgy járjunk a semlával, mint Adolf Frigyes király!

A tradicionális svéd ételek esszenciája

Tradíció, odafigyelés és minőségi alapanyagok találkoznak ebben az ízletes svéd édességben. A kardamom, marcipán, valamint lágy tejszínhab és puha kelt tészta idézi meg a skandináv otthonok komfortját. Hogyha valami különleges recepttel lepnénk meg szeretteinket, a semla mindig megbízható választás.

Furcsa kávékülönlegesség hódítja meg Európát: elsőre gusztustalannak tűnik, mégis tömegek isszák

A legtöbben tejjel vagy tejszínnel lágyítják a reggeli feketét, Észak-Svédországban és a finneknél azonban egészen más tejtermék kerül a csészébe: a sajt. A különleges ital neve kaffeost: forró kávé és egy helyi sajt, a leipäjuusto párosítása. Bár az italkülönlegesség neve lefordítva „kenyérsajtot” jelent, kenyér nincs benne – csak a lyukacsos, édeskés sajt és a kávé.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu