Édes álmok egy kellemesen fanyar gyümölccsel − Így készíts éjszakai meggyes mocktailt

Az alvásminőség kulcsszerepet játszik abban, hogyan érzed magad napközben, mégis azzal küzdesz, hogy este jól aludj? A lefekvés előtti rutin kialakítása, a képernyőidő csökkentése vagy egy meleg fürdő mind hozzájárulhat az éjszakai pihenéshez, de ebben akár egy alkoholmentes koktél is segíthet. Ez a meggyes mocktail egy kevésbé ismert, mégis hatékony trükk, ha szeretnél kipihenten ébredni reggel.

Az alvást segítő meggyes alkoholmentes koktél receptje.

Forrás: 123rf.com

Szeretnél végre jól aludni? Kapcsold ki a kütyüket legalább egy órával lefekvés előtt, meditálj, kerüld a koffeint a késő délutáni órákban, vagy vezess be egy nyugtató esti rutint – például olvasás vagy fürdőzés. Persze ezekre nem mindig van idő vagy lehetőség. Ilyenkor jön jól az alvást segítő nyelv alá helyezett mézes só vagy ez az esti meggyes alkoholmentes koktél.

Milyen alvást segítő hatásai vannak a meggyes mocktailnek?

A jótékony hatású meggy különleges helyet foglal el az alvásbarát élelmiszerek sorában. Természetes módon tartalmaz melatonint és triptofánt – két olyan összetevőt, amelyek hozzájárulhatnak az elalvás megkönnyítéséhez. Emellett gazdag antioxidánsokban és gyulladáscsökkentő vegyületekben is, így nemcsak az alvásodra, hanem az általános közérzetedre is jó hatással lehet.

Ezt a hatást használja ki az éjszakai meggyes mocktail is, amely egyszerre frissítő és megnyugtató. A fanyar meggyléhez egy kevés méz ad lágy édességet, a lime üdítő savasságot, míg a zsálya különleges, fűszeres aromával emeli elegáns itallá az egészet. A szénsavas víz pedig finoman hígítja az intenzív ízeket, így könnyedebb, esti kortyolgatásra tökéletes ital születik.

Forrás: 123rf.com

Éjszakai meggyes alkoholmentes koktél recept

Hozzávalók (2 adaghoz):

2 ek forró víz

1 ek méz

6 friss zsályalevél

1 dl tiszta meggylé

1 ek limelé

jég

fél dl szénsavas víz

Elkészítés