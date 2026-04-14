Stresszlevezető mogyorós és sültpaprikás krémleves – Egy gyors vacsora a hétköznapokra

A krémlevesek egyrészt selymes, kényeztető fogások, másrészt régóta a rohanós hétköznapok megmentői. Gyorsak és egyszerűek, ráadásul szinte végtelen variációban elkészíthetők. Az utóbbi években egyre népszerűbbek azok a vegán krémlevesreceptek, amelyek nemcsak ízükben különlegesek, de hatásukban is – például kitűnő stresszoldóként működnek. Ez a sültpaprika-krémleves pedig pontosan ilyen: melengető, különleges és még csak konyhatündérnek sem kell lenned ahhoz, hogy az asztalra varázsold.

A legfinomabb stresszoldó: sültpaprikás krémlevesrecept mogyoróvajjal

Forrás: 123rf.com

Miért ez az egyik legkülönlegesebb a krémlevesreceptek közül? Tele van olyan összetevőkkel, amelyek segíthetnek a stresszoldásban.

Gyorsan elkészül, még egy húzós nap után is belefér.

Vegán ételreceptként szinte bárki étrendjébe könnyedén beilleszthető.

Krémes, fűszeres és igazán komfortos ízvilágú, bár van benne pár meglepő hozzávaló.

Egy fárasztó és kimerítő nap mögött gyakran a stressz áll. Ennek hatására a szervezet kortizolt termel, ami rövid távon ugyan segít, de a tartósan magas szintje többek között belső gyulladásokhoz vezethet. Ilyenkor különösen fontos, hogy olyan hagyományos vagy vegán ételeket válasszunk, amelyek ebben is támogatják a testünket – például C-vitaminban gazdag zöldségeket és egészséges zsírokat tartalmaznak. Ebben a krémlevesreceptben a sült piros kaliforniai paprika és a földimogyoró töltik be ezt a szerepet.

Forrás: 123rf.com

A mogyorós sültpaprika-krémleves receptje

Hozzávalók:

4 közepes piros kaliforniai paprika

1 ek olívaolaj

1 közepes vöröshagyma, apróra vágva

1 gerezd fokhagyma, felszeletelve

2 tk őrölt gyömbér

3 bögre alacsony sótartalmú zöldségalaplé

fél bögre vegán mogyoróvaj

1 bögre kókusztej

só, bors ízlés szerint

Elkészítés

Melegítsd elő a sütőt 200 Celsius-fokra. A paprikákat hosszában negyedeld, távolítsd el a magokat és az ereket, majd vágd nagyobb darabokra. Tedd sütőpapírral bélelt tepsire, és süsd 10-12 percig, amíg kissé megpirulnak. Közben egy nagyobb edényben hevítsd fel az olívaolajat közepes lángon. Add hozzá a hagymát, és pirítsd üvegesre, majd jöhet bele a fokhagyma és a gyömbér – kevergetve pirítsd még 1 percig.