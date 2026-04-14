Stresszlevezető mogyorós és sültpaprikás krémleves – Egy gyors vacsora a hétköznapokra

A krémlevesek egyrészt selymes, kényeztető fogások, másrészt régóta a rohanós hétköznapok megmentői. Gyorsak és egyszerűek, ráadásul szinte végtelen variációban elkészíthetők. Az utóbbi években egyre népszerűbbek azok a vegán krémlevesreceptek, amelyek nemcsak ízükben különlegesek, de hatásukban is – például kitűnő stresszoldóként működnek. Ez a sültpaprika-krémleves pedig pontosan ilyen: melengető, különleges és még csak konyhatündérnek sem kell lenned ahhoz, hogy az asztalra varázsold.
Miért ez az egyik legkülönlegesebb a krémlevesreceptek közül?
- Tele van olyan összetevőkkel, amelyek segíthetnek a stresszoldásban.
- Gyorsan elkészül, még egy húzós nap után is belefér.
- Vegán ételreceptként szinte bárki étrendjébe könnyedén beilleszthető.
- Krémes, fűszeres és igazán komfortos ízvilágú, bár van benne pár meglepő hozzávaló.
Egy fárasztó és kimerítő nap mögött gyakran a stressz áll. Ennek hatására a szervezet kortizolt termel, ami rövid távon ugyan segít, de a tartósan magas szintje többek között belső gyulladásokhoz vezethet. Ilyenkor különösen fontos, hogy olyan hagyományos vagy vegán ételeket válasszunk, amelyek ebben is támogatják a testünket – például C-vitaminban gazdag zöldségeket és egészséges zsírokat tartalmaznak. Ebben a krémlevesreceptben a sült piros kaliforniai paprika és a földimogyoró töltik be ezt a szerepet.
A mogyorós sültpaprika-krémleves receptje
Hozzávalók:
4 közepes piros kaliforniai paprika
1 ek olívaolaj
1 közepes vöröshagyma, apróra vágva
1 gerezd fokhagyma, felszeletelve
2 tk őrölt gyömbér
3 bögre alacsony sótartalmú zöldségalaplé
fél bögre vegán mogyoróvaj
1 bögre kókusztej
só, bors ízlés szerint
Elkészítés
Melegítsd elő a sütőt 200 Celsius-fokra. A paprikákat hosszában negyedeld, távolítsd el a magokat és az ereket, majd vágd nagyobb darabokra. Tedd sütőpapírral bélelt tepsire, és süsd 10-12 percig, amíg kissé megpirulnak. Közben egy nagyobb edényben hevítsd fel az olívaolajat közepes lángon. Add hozzá a hagymát, és pirítsd üvegesre, majd jöhet bele a fokhagyma és a gyömbér – kevergetve pirítsd még 1 percig.
Öntsd fel az alaplével, add hozzá a mogyoróvajat és a megsült paprikát. Forrald fel, majd vedd vissza a hőt, és lefedve főzd 8-10 percig, amíg minden teljesen megpuhul. Vedd le a tűzről, keverd hozzá a kókusztejet, sózd, borsozd, majd botmixerrel vagy turmixgépben pürésítsd selymesre.
A sültpaprika-krémlevest tálaláskor megszórhatod ropogós csicseriborsóval, tökmaggal vagy épp egy kis vegán tejföllel. Jó étvágyat hozzá!
