Bikinibarát citromos brownie: csak 48 kalória, de 100% íz

A brownie általában tömény, ragadós és „csak egy kockát eszem” típusú csábítás, de mi történik akkor, ha egy könnyed, citromos köntösbe bújik, ami szeletenként mindössze 48 kalóriát tartalmaz? Derítsd ki!
A finom diétás sütemények mai részében bemutatkozik a citromos brownie
- Ezúttal egy ultragyors, alakbarát desszert receptet hoztunk számodra.
- A pillekönnyű, citromos brownie mindössze 48 kalóriát tartalmaz, mégis ugyanolyan finom, mint a csokis, kalóriadús verzió.
Missziónknak tekintjük, hogy megmutassuk számodra, hogy a diétás desszertek többek fűrészporízű, ehetetlen förmedvényeknél, amiket egyszer elkészítesz, aztán szidod magad, hogy ismét bedőltél a marketingnek. Emlékszel még az alakbarát kókuszgolyóra, a diétás tiramisura, vagy a zsírszegény csokis martinire?
Nos, most egy hasonlóképp ízletes és fogyókúrába tökéletesen beilleszthető finomságot hoztunk el számodra, ami frissítő, könnyű és egyszerűen utánozhatatlan.
Kockákra vágva tökéletes délutáni kávé mellé, vendégvárónak, vagy csak egy olyan pillanatra, amikor az ember lánya szeretne valami finomat – de nem akarja elrontani a heti edzéstervét.
Hozzávalók:
- 40 g sztívia
- 1 citrom reszelt héja
- 1 tojás
- 50 g joghurt
- fél citrom leve
- fél teáskanál vanília kivonat
- 90 g liszt
- fél teáskanál sütőpor
- egy csipet só
Elkészítés:
Melegítsd elő a sütőt 175 fokra. Keverd össze az édesítőszert és a citromhéjat, amíg az egész sárga színű nem lesz. Egy másik tálban verd fel a tojást, add hozzá az édesítőszeres citromhéjat és verd habosra. Add hozzá a többi alapanyagot, keverd simára, majd az egészet öntsd egy sütőpapírral kibélelt 20 cm-es tepsibe és süsd kb. 15 percig, amíg a szélei megdermednek.
