Bikinibarát citromos brownie: csak 48 kalória, de 100% íz

A brownie általában tömény, ragadós és „csak egy kockát eszem” típusú csábítás, de mi történik akkor, ha egy könnyed, citromos köntösbe bújik, ami szeletenként mindössze 48 kalóriát tartalmaz? Derítsd ki!

Ez a citromos brownie nem csupán ínycsiklandó, de a diétádba is tökéletesen beilleszthető!

Forrás: Shutterstock

A finom diétás sütemények mai részében bemutatkozik a citromos brownie Ezúttal egy ultragyors, alakbarát desszert receptet hoztunk számodra.

A pillekönnyű, citromos brownie mindössze 48 kalóriát tartalmaz, mégis ugyanolyan finom, mint a csokis, kalóriadús verzió.

Missziónknak tekintjük, hogy megmutassuk számodra, hogy a diétás desszertek többek fűrészporízű, ehetetlen förmedvényeknél, amiket egyszer elkészítesz, aztán szidod magad, hogy ismét bedőltél a marketingnek. Emlékszel még az alakbarát kókuszgolyóra, a diétás tiramisura, vagy a zsírszegény csokis martinire?

Nos, most egy hasonlóképp ízletes és fogyókúrába tökéletesen beilleszthető finomságot hoztunk el számodra, ami frissítő, könnyű és egyszerűen utánozhatatlan.

Kockákra vágva tökéletes délutáni kávé mellé, vendégvárónak, vagy csak egy olyan pillanatra, amikor az ember lánya szeretne valami finomat – de nem akarja elrontani a heti edzéstervét.

Hozzávalók:

40 g sztívia

1 citrom reszelt héja

1 tojás

50 g joghurt

fél citrom leve

fél teáskanál vanília kivonat

90 g liszt

fél teáskanál sütőpor

egy csipet só

Elkészítés:

Melegítsd elő a sütőt 175 fokra. Keverd össze az édesítőszert és a citromhéjat, amíg az egész sárga színű nem lesz. Egy másik tálban verd fel a tojást, add hozzá az édesítőszeres citromhéjat és verd habosra. Add hozzá a többi alapanyagot, keverd simára, majd az egészet öntsd egy sütőpapírral kibélelt 20 cm-es tepsibe és süsd kb. 15 percig, amíg a szélei megdermednek.

@weightlosswithveeraa 48 calorie lemon brownies 🍋 This recipe makes 9 brownies. Macros per brownie: 48 calories 8.4g carbs 2.3g protein 0.7g fat Ingredients: * 40 g stevia or granulated sweetener* * zest of 1 lemon * 1 egg room temperature * 50 g yogurt * juice of ½ lemon * ½ tsp vanilla extract * 90 g flour * ½ tsp baking powder * pinch of salt Vanilla lemon drizzle: * 30 g 0 calorie powdered sweetener * juice of ½ lemon * ¼ tsp vanilla extract Instructions: 1. Pre-heat oven to 175°C (350°F). 2. In a medium bowl, rub together the granulated sweetener and lemon zest. You want to rub until the sweetener has a yellowish tinge to it and it is combined entirely with the lemon zest. Set aside. 3. In another medium bowl, whisk the egg until it looks bubbly. Add in the lemon zest and sweetener and whisk until light and fluffy, about 2 minutes. 4. Add the yogurt, lemon juice from ½ the lemon and vanilla and whisk to combine. 5. Add in the flour, salt and baking powder and fold until smooth. 6. Transfer the batter to a lined 8-inch pan and bake for 15 minutes or until the edges have set. 7. Allow the brownies to cool and make the glaze in the meantime by whisking together the 0 calorie powdered sweetener, lemon juice from the remaining ½ of the lemon and vanilla until smooth. 8. Pour the glaze over the cooled brownies, you can either allow the glaze to set or enjoy nice and moist right away! ♬ Rein Me In - Sam Fender & Olivia Dean

