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Kitálalt a királyi kertész: ezt a virágot imádja III. Károly – Te is elültetheted otthon!

növény virág kertészkedés Károly király
Life
2026.06.13.
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Nem fogsz hinni a szemednek! Kiderült, melyik az az uralkodói luxusnövény, amiért teljesen odavan a brit király. Ez a fenséges virág elképesztő látvánnyá varázsolja a királyi birtokot, és most a pontos fajtákat is eláruljuk, amiket Károly király maga gondoz.

III. Károly király nemcsak a koronát viseli büszkén, de a brit kertészkedés legnagyobb mestere is. Alan Titchmarsh, a neves szakértő egyszer úgy jellemezte őt, mint „a történelem legjobb királyi kertészét”. Az uralkodó évtizedek óta szenvedélyesen szépíti a 15 holdas Gloucestershire-i birtokát, a Highgrove House-t. Most pedig lehullott a lepel a legnagyobb kedvencéről.

Károly király kertészkedés
Íme Károly király kedvenc növénye, amelyet ő maga gondoz.
Forrás:  Northfoto 

Károly király kedvenc növénye

  • Károly király imád a természetben lenni, legkedvesebb hobbija a kertészkedés.
  • A Highgrove House kertjét ő is gondozza, nem csak a kertészei.
  • A királyi kertészek lerántották a leplet kedvenc növényéről.

A brit királyi kertészek elárulták melyik az a növény, amely teljesen belopta magát Károly király szívébe. A Highgrove-i vidéki kert jelenleg is tündököl a vibráló színű sarkantyúfüvektől (delphinium), amelyek a klasszikus angolkertek abszolút ékkövei. A palota most végre nyilvánosságra hozta, pontosan mely fajtákért rajong az uralkodó, és tippeket is adtak, hogyan érhetsz el te is királyi pompát a saját kertedben. 

Sarkantyúfű
Íme a sarkantyúfű, Károly király kedvenc virága.
Forrás: Shutterstock

A beszámolók szerint a király személyesen, gondos rendezéssel alkotta meg a szarkalábak drámai, vibráló színjátékát. Íme a királyi toplista: 

  • Delphinium 'Clifford Lass: Az uralkodó egyik legnagyobb kedvence. Rózsaszín szirmaival és barna közepével igazi drámai magasságot (akár 1,5 métert) és csodás színfoltot kölcsönöz a virágágyásoknak. 
  • Amadeus: Gazdag, liláskék árnyalatú, szintén barna közepű csoda, amely ugyancsak másfél méteresre is megnőhet. 
  • Cymbeline: Highgrove-ban az Amadeus-t és a Clifford Lass-t előszeretettel keverik más Elatum-típusokkal, különösen ezzel a rózsaszín fajtával, amely akár az 1,6 méteres magasságot is elérheti. 

Ezen a fotón látható a Károly király kertjének büszkesége!

Így gondozd a sarkantyúfüvet, tippek egyenesen Highgrove-ból 

Bár a szarkaláb gondozása meglepően hálás feladat, a tökéletes eredmény érdekében azért van néhány határozott elvárása a körülményeket illetően. Napi 6-8 óra napsütésre van szükségük. A legszebben tápanyagban gazdag, jó vízelvezetésű és enyhén lúgos talajban fejlődnek. Mivel ezek a növények fenséges magasságukkal azonnal magukra vonzzák a tekintetet, a hatalmas virágfejek miatt komoly támasztékra van szükségük, ezért érdemes valamit a szárukhoz kötöznöd.

Végezetül a sarkantyúfűről 

Ha már te is unod a rózsákat és a leandereket, és az angol eleganciát kedveled, itt az ideje, hogy kövesd a királyt. Károly számára ez nem csak egy hobbi, hiszen mélyen gyökerező szeretetet érez efelé a büszke növények felé. Dobd fel te is a kertedet és az erkélyedet egy színpompás sarkantyúfű kompozícióval! 

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