Kitálalt a királyi kertész: ezt a virágot imádja III. Károly – Te is elültetheted otthon!

III. Károly király nemcsak a koronát viseli büszkén, de a brit kertészkedés legnagyobb mestere is. Alan Titchmarsh, a neves szakértő egyszer úgy jellemezte őt, mint „a történelem legjobb királyi kertészét”. Az uralkodó évtizedek óta szenvedélyesen szépíti a 15 holdas Gloucestershire-i birtokát, a Highgrove House-t. Most pedig lehullott a lepel a legnagyobb kedvencéről.

Íme Károly király kedvenc növénye, amelyet ő maga gondoz.

Forrás: Northfoto

Károly király kedvenc növénye Károly király imád a természetben lenni, legkedvesebb hobbija a kertészkedés.

A Highgrove House kertjét ő is gondozza, nem csak a kertészei.

A királyi kertészek lerántották a leplet kedvenc növényéről.

A brit királyi kertészek elárulták melyik az a növény, amely teljesen belopta magát Károly király szívébe. A Highgrove-i vidéki kert jelenleg is tündököl a vibráló színű sarkantyúfüvektől (delphinium), amelyek a klasszikus angolkertek abszolút ékkövei. A palota most végre nyilvánosságra hozta, pontosan mely fajtákért rajong az uralkodó, és tippeket is adtak, hogyan érhetsz el te is királyi pompát a saját kertedben.

Íme a sarkantyúfű, Károly király kedvenc virága.

Forrás: Shutterstock

A beszámolók szerint a király személyesen, gondos rendezéssel alkotta meg a szarkalábak drámai, vibráló színjátékát. Íme a királyi toplista:

Delphinium 'Clifford Lass: Az uralkodó egyik legnagyobb kedvence. Rózsaszín szirmaival és barna közepével igazi drámai magasságot (akár 1,5 métert) és csodás színfoltot kölcsönöz a virágágyásoknak.

Amadeus: Gazdag, liláskék árnyalatú, szintén barna közepű csoda, amely ugyancsak másfél méteresre is megnőhet.

Cymbeline: Highgrove-ban az Amadeus-t és a Clifford Lass-t előszeretettel keverik más Elatum-típusokkal, különösen ezzel a rózsaszín fajtával, amely akár az 1,6 méteres magasságot is elérheti.

Ezen a fotón látható a Károly király kertjének büszkesége!

Így gondozd a sarkantyúfüvet, tippek egyenesen Highgrove-ból

Bár a szarkaláb gondozása meglepően hálás feladat, a tökéletes eredmény érdekében azért van néhány határozott elvárása a körülményeket illetően. Napi 6-8 óra napsütésre van szükségük. A legszebben tápanyagban gazdag, jó vízelvezetésű és enyhén lúgos talajban fejlődnek. Mivel ezek a növények fenséges magasságukkal azonnal magukra vonzzák a tekintetet, a hatalmas virágfejek miatt komoly támasztékra van szükségük, ezért érdemes valamit a szárukhoz kötöznöd.