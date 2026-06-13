A Jóbarátok után érkezik a Jóbarátnők? − Jennifer Aniston és Lisa Kudrow elszólta magát

A minap meglepő kijelentést tett a Jóbarátok két sztárja, Jennifer Aniston és Lisa Kudrow.

A Jóbarátok után érkezik a Jóbarátnők?

Forrás: BEImages

A Jóbarátok barátnői meglepő kijelentést tettek

Monica es Phoebe Jóbarátok-beli megformálói egy interjúban elárulták, hogy szívesen összeállnának egy újabb sitcomban, persze csak úgy, ha Monica, azaz Courteney Cox is csatlakozik hozzájuk.„Imádnám, ha csinálhatnánk még egy sitcomot, ha valaki írna egy jót. Én azt mondom, vágjunk bele!” − mondta Lisa, Jennifer pedig teljesen egyetértett a kijelentéssel.

Persze azt nem tudhatjuk, hogy mennyire volt komoly a felvetést, de ha egy jó üzleti érzékkel megáldott producer lecsap az ötletre, tuti nagyot fog szólni az új sorozat!

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: