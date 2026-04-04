Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. ápr. 6., hétfő Bíborka, Vilmos

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt húsvét
gasztro

Így készül az ünnepien finom diétás húsvéti tojáskrém − RECEPT

Már tervezed az ünnepi menüt? A húsvét 2026-ban sem maradhat tojáskrémrecept nélkül! Ráadásul most egy igazán alakbarát verziót hoztunk el, ami mindössze három fő hozzávalóból pillanatok alatt elkészíthető.

Nálad miről fog szólni a húsvét 2026-ban? A családi hagyományok ugyan eltérhetnek egymástól, de egyben biztosak vagyunk, hogy a tojás főszerepet fog kapni – ha másban nem is, a húsvéti menüben egészen biztosan. Ha te is keresed a diétás alternatívákat, van egy jó hírünk: ugyanis elhoztunk egy végtelenül egyszerű tojáskrémreceptet, ami nemcsak remekül variálható, de még szuper diétás is egyben.

Egyszerű tojáskrém diétás változatban.
Forrás: Shutterstock

Miért fogod imádni ezt a diétás tojáskrémet?

  • Egyszerre krémes és laktató, de nem fog elnehezíteni.
  • Fehérjében duplán gazdag, így még az edzésben is támogat.
  • Pár perc alatt elkészül, így marad időd más húsvéti fogásokra is.
  • A felnőttek és a gyerekek számára is ismerős ízvilágú.

Nincs húsvét 2026-ban sem tojás nélkül. Egyrészt a keresztény ünneppel összekapcsolható szimbolikája, másrészt tápanyagtartalma miatt. A tojás ugyanis az egyik legértékesebb alapanyag a konyhában. Kiváló fehérjeforrás, emellett tartalmaz A-, D- és B12-vitamint is. Ezek mind fontos szerepet játszanak az immunrendszer működésében és az energiaszint fenntartásában.

A cottage cheese pedig, ami a diétás tojáskrémrecept másik fő összetevője, nemcsak alacsony zsírtartalmú, de szintén gazdag fehérjében és kalciumban, így remekül kiegészíti a tojást ebben a könnyed krémben.

Ez az egyszerű tojáskrém különösen jó választás lehet, ha odafigyelsz a kalóriabevitelre, de nem szeretnél lemondani az ünnepi ízekről. Kiváló könnyű vacsorának vagy gyors reggelinek, de a locsolók is nagy kedvvel fogják fogyasztani.

A diétás tojáskrémet eheted magában, friss zöldségekkel, de akár húsvéti kaláccsal is.
Forrás: Shutterstock

Diétás tojásrémrecept

Hozzávalók:

  • 20 dkg cottage cheese
  • 1 tk mustár
  • 2 db főtt tojás
  • só, bors ízlés szerint
  • friss petrezselyem

Tojáskrém készítése házilag

Kanalazd egy tálba a cottage cheese-t, add hozzá a mustárt, a tojássárgákat, az apróra vágott petrezselymet, sózd, borsozd ízlés szerint, majd keverd össze alaposan. Ezután vágd apróra a tojásfehérjéket, és forgasd bele a cottage cheese-es alapba. El is készült a diétás tojáskrém, amihez remekül passzol a húsvéti sonka, a ropogós kenyér vagy az omlós kalács, de mártogatósként is remekül működik. Bárhogyan is támad hozzá kedved, a friss zöldségeket nem érdemes elhagyni mellőle.

Ez az egyszerű tojáskrém remekül működik alapreceptként is. Csinálj egy nagyobb adagot, szedd háromfelé, az egyikbe mehet pluszba egy kis medvehagyma, a másikba némi avokádó, a harmadikba pedig lila hagyma. Mindegyik diétás tojáskrémednek más íze lesz, de neked csak egyszer kellett értük megdolgoznod.

A diétás tojáskrém tökéletes példája annak, hogy egy klasszikus fogást is könnyedén újragondolhatsz. Egyszerű, gyors és tápláló, pontosan az, amire a húsvéti készülődéskor szükséged lehet.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
