Így készül az ünnepien finom diétás húsvéti tojáskrém − RECEPT

Nálad miről fog szólni a húsvét 2026-ban? A családi hagyományok ugyan eltérhetnek egymástól, de egyben biztosak vagyunk, hogy a tojás főszerepet fog kapni – ha másban nem is, a húsvéti menüben egészen biztosan. Ha te is keresed a diétás alternatívákat, van egy jó hírünk: ugyanis elhoztunk egy végtelenül egyszerű tojáskrémreceptet, ami nemcsak remekül variálható, de még szuper diétás is egyben.
Miért fogod imádni ezt a diétás tojáskrémet?
- Egyszerre krémes és laktató, de nem fog elnehezíteni.
- Fehérjében duplán gazdag, így még az edzésben is támogat.
- Pár perc alatt elkészül, így marad időd más húsvéti fogásokra is.
- A felnőttek és a gyerekek számára is ismerős ízvilágú.
Nincs húsvét 2026-ban sem tojás nélkül. Egyrészt a keresztény ünneppel összekapcsolható szimbolikája, másrészt tápanyagtartalma miatt. A tojás ugyanis az egyik legértékesebb alapanyag a konyhában. Kiváló fehérjeforrás, emellett tartalmaz A-, D- és B12-vitamint is. Ezek mind fontos szerepet játszanak az immunrendszer működésében és az energiaszint fenntartásában.
A cottage cheese pedig, ami a diétás tojáskrémrecept másik fő összetevője, nemcsak alacsony zsírtartalmú, de szintén gazdag fehérjében és kalciumban, így remekül kiegészíti a tojást ebben a könnyed krémben.
Ez az egyszerű tojáskrém különösen jó választás lehet, ha odafigyelsz a kalóriabevitelre, de nem szeretnél lemondani az ünnepi ízekről. Kiváló könnyű vacsorának vagy gyors reggelinek, de a locsolók is nagy kedvvel fogják fogyasztani.
Diétás tojásrémrecept
Hozzávalók:
- 20 dkg cottage cheese
- 1 tk mustár
- 2 db főtt tojás
- só, bors ízlés szerint
- friss petrezselyem
Tojáskrém készítése házilag
Kanalazd egy tálba a cottage cheese-t, add hozzá a mustárt, a tojássárgákat, az apróra vágott petrezselymet, sózd, borsozd ízlés szerint, majd keverd össze alaposan. Ezután vágd apróra a tojásfehérjéket, és forgasd bele a cottage cheese-es alapba. El is készült a diétás tojáskrém, amihez remekül passzol a húsvéti sonka, a ropogós kenyér vagy az omlós kalács, de mártogatósként is remekül működik. Bárhogyan is támad hozzá kedved, a friss zöldségeket nem érdemes elhagyni mellőle.
Ez az egyszerű tojáskrém remekül működik alapreceptként is. Csinálj egy nagyobb adagot, szedd háromfelé, az egyikbe mehet pluszba egy kis medvehagyma, a másikba némi avokádó, a harmadikba pedig lila hagyma. Mindegyik diétás tojáskrémednek más íze lesz, de neked csak egyszer kellett értük megdolgoznod.
A diétás tojáskrém tökéletes példája annak, hogy egy klasszikus fogást is könnyedén újragondolhatsz. Egyszerű, gyors és tápláló, pontosan az, amire a húsvéti készülődéskor szükséged lehet.
