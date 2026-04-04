Így készül az ünnepien finom diétás húsvéti tojáskrém − RECEPT

Nálad miről fog szólni a húsvét 2026-ban? A családi hagyományok ugyan eltérhetnek egymástól, de egyben biztosak vagyunk, hogy a tojás főszerepet fog kapni – ha másban nem is, a húsvéti menüben egészen biztosan. Ha te is keresed a diétás alternatívákat, van egy jó hírünk: ugyanis elhoztunk egy végtelenül egyszerű tojáskrémreceptet, ami nemcsak remekül variálható, de még szuper diétás is egyben.

Egyszerű tojáskrém diétás változatban.

Miért fogod imádni ezt a diétás tojáskrémet? Egyszerre krémes és laktató, de nem fog elnehezíteni.

Fehérjében duplán gazdag, így még az edzésben is támogat.

Pár perc alatt elkészül, így marad időd más húsvéti fogásokra is.

A felnőttek és a gyerekek számára is ismerős ízvilágú.

Nincs húsvét 2026-ban sem tojás nélkül. Egyrészt a keresztény ünneppel összekapcsolható szimbolikája, másrészt tápanyagtartalma miatt. A tojás ugyanis az egyik legértékesebb alapanyag a konyhában. Kiváló fehérjeforrás, emellett tartalmaz A-, D- és B12-vitamint is. Ezek mind fontos szerepet játszanak az immunrendszer működésében és az energiaszint fenntartásában.

A cottage cheese pedig, ami a diétás tojáskrémrecept másik fő összetevője, nemcsak alacsony zsírtartalmú, de szintén gazdag fehérjében és kalciumban, így remekül kiegészíti a tojást ebben a könnyed krémben.

Ez az egyszerű tojáskrém különösen jó választás lehet, ha odafigyelsz a kalóriabevitelre, de nem szeretnél lemondani az ünnepi ízekről. Kiváló könnyű vacsorának vagy gyors reggelinek, de a locsolók is nagy kedvvel fogják fogyasztani.

A diétás tojáskrémet eheted magában, friss zöldségekkel, de akár húsvéti kaláccsal is.

Diétás tojásrémrecept

Hozzávalók:

20 dkg cottage cheese

1 tk mustár

2 db főtt tojás

só, bors ízlés szerint

friss petrezselyem

Tojáskrém készítése házilag

Kanalazd egy tálba a cottage cheese-t, add hozzá a mustárt, a tojássárgákat, az apróra vágott petrezselymet, sózd, borsozd ízlés szerint, majd keverd össze alaposan. Ezután vágd apróra a tojásfehérjéket, és forgasd bele a cottage cheese-es alapba. El is készült a diétás tojáskrém, amihez remekül passzol a húsvéti sonka, a ropogós kenyér vagy az omlós kalács, de mártogatósként is remekül működik. Bárhogyan is támad hozzá kedved, a friss zöldségeket nem érdemes elhagyni mellőle.