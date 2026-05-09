Több száz éves csodaleves: íme az olasz anyukák titkos receptje

Az olasz háztartásokban generációk óta őrzött „csodaleves”, a penicillinleves nem véletlenül kapta a legendás hírnevét: sokan úgy tartják, hogy ez a forró, tápanyagdús étel még holtakat is feltámasztja. Annyi biztos, hogy ez a klasszikus recept igazi otthoni gyógyszerként él a köztudatban Olaszországban.

A penicillinleves évszázados hagyományokra épülő fogás, amit minden olasz nagymama és anya ismer.

Íme a pastina néven is emlegetett fogás előnyei és receptje!

Az olasz csodaleves néven emlegetik a penicillinlevest

Az olasz anyukák penicillinlevese nemcsak egy finom, melengető étel, hanem egy természetes „gyógyszer” is, amely generációk óta segít a betegségek leküzdésében. Az olaszok csodalevesét másnéven pastinaként is szokták emlegetni, méghozzá a tészta miatt, ami belekerül. A pastina sok családban szinte szertartás: amikor valaki ágynak esik, az első dolguk, hogy megfőzzék ezt a levest. A forró, gőzölgő tányér nemcsak a testet melegíti fel, hanem annyira hatékonyan segít helyreállítani a szervezetet, hogy szinte természetes antibiotikumként működik. Nézzük meg, mi teszi ezt az olasz levest olyan különlegessé!

Az eredeti olasz penicillinleves receptje

Hozzávalók (6-8 adaghoz):

• 1 egész csirke (vagy csirkecombok, szárnyak és csontos részek)

• 2 db sárgarépa, nagyobb darabokra vágva

• 2 db zellerszár

• 1 db vöröshagyma, félbe vágva

• 3 gerezd fokhagyma, egészben

• 1 kis csokor petrezselyem

• 2 db babérlevél

• 6-8 szem fekete bors egészben

• 1 tk só (ízlés szerint több is lehet)

• 3 liter víz

• opcionálisan: 1 kis darab parmezánhéj az extra umami ízért

Elkészítés:

1. A csirke előkészítése

• Ha egész csirkét használunk, alaposan mossuk meg, és vágjuk kisebb darabokra.

• A csontos részeket érdemes benne hagyni, mert ezek adják a leves gazdag ízét és tápértékét.

2. A leves főzése

• Tegyük egy nagy lábosba a csirkét és az összes zöldséget.

• Adjuk hozzá a fokhagymát, babérlevelet, borsot és petrezselymet.

• Öntsük fel hideg vízzel, és lassan kezdjük el melegíteni.