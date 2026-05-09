Több száz éves csodaleves: íme az olasz anyukák titkos receptje

Simon Benedek
2026.05.09.
Az olasz édesanyák évszázados csodagyógyszere a penicillinleves. Az olaszok szerint ez a leves gyakorlatilag mindent gyógyít. Íme a recept és minden más, amit tudnod kell erről az ételről!

Az olasz háztartásokban generációk óta őrzött „csodaleves”, a penicillinleves nem véletlenül kapta a legendás hírnevét: sokan úgy tartják, hogy ez a forró, tápanyagdús étel még holtakat is feltámasztja. Annyi biztos, hogy ez a klasszikus recept igazi otthoni gyógyszerként él a köztudatban Olaszországban.

Az olasz csodaleves néven emlegetik a penicillinlevest

Az olasz anyukák penicillinlevese nemcsak egy finom, melengető étel, hanem egy természetes „gyógyszer” is, amely generációk óta segít a betegségek leküzdésében. Az olaszok csodalevesét másnéven pastinaként is szokták emlegetni, méghozzá a tészta miatt, ami belekerül. A pastina sok családban szinte szertartás: amikor valaki ágynak esik, az első dolguk, hogy megfőzzék ezt a levest. A forró, gőzölgő tányér nemcsak a testet melegíti fel, hanem annyira hatékonyan segít helyreállítani a szervezetet, hogy szinte természetes antibiotikumként működik. Nézzük meg, mi teszi ezt az olasz levest olyan különlegessé!

Az eredeti olasz penicillinleves receptje

Hozzávalók (6-8 adaghoz):

   •    1 egész csirke (vagy csirkecombok, szárnyak és csontos részek)

   •    2 db sárgarépa, nagyobb darabokra vágva

   •    2 db zellerszár

   •    1 db vöröshagyma, félbe vágva

   •    3 gerezd fokhagyma, egészben

   •    1 kis csokor petrezselyem

   •    2 db babérlevél

   •    6-8 szem fekete bors egészben

   •    1 tk só (ízlés szerint több is lehet)

   •    3 liter víz

   •    opcionálisan: 1 kis darab parmezánhéj az extra umami ízért

Elkészítés:

1. A csirke előkészítése

   •    Ha egész csirkét használunk, alaposan mossuk meg, és vágjuk kisebb darabokra.

   •    A csontos részeket érdemes benne hagyni, mert ezek adják a leves gazdag ízét és tápértékét.

2. A leves főzése

   •    Tegyük egy nagy lábosba a csirkét és az összes zöldséget.

   •    Adjuk hozzá a fokhagymát, babérlevelet, borsot és petrezselymet.

   •    Öntsük fel hideg vízzel, és lassan kezdjük el melegíteni.

3. A hab eltávolítása

   •    Amikor a leves elkezd forrni, hab képződhet a tetején. Ezt egy kanállal óvatosan szedjük le, hogy a leves tiszta maradjon.

4. Hosszú, lassú főzés

   •    Csökkentsük a hőfokot, és kis lángon főzzük legalább 2-3 órán keresztül.

   •    Minél tovább főzzük, annál több tápanyag oldódik ki a csontokból.

5. A leves leszűrése és tálalása

   •    Amikor elkészült, szedjük ki a csirkedarabokat és a zöldségeket.

   •    A levest szűrjük át egy finom szűrőn, hogy tiszta, aranyszínű levet kapjunk.

   •    A húst visszatehetjük apróra tépkedve, vagy külön tálalhatjuk.

6. Tálalási ötletek

   •    A penicillinlevest gyakran főtt tésztával vagy rizsbetéttel kínálják.

   •    Frissen reszelt parmezánnal megszórva még ízletesebb.

   •    Egy kevés extra szűz olívaolaj vagy egy csepp citromlé még gazdagabbá teszi az ízvilágot.

Miért olyan hatékony a penicillin leves?

A hosszú főzési idő során a csontokból és húsból kiváló kollagén, ásványi anyagok és aminosavak hozzájárulnak a szervezet erősítéséhez, segítenek a gyulladások csökkentésében, erősítik az immunrendszert, és támogatják az emésztést.

  • Kollagén és aminosavak: a csontokból kioldódó kollagén támogatja a bőr, ízületek és emésztőrendszer egészségét. Az aminosavak (például a glicin és a prolin) segítenek a sejtek regenerálásában és az immunrendszer erősítésében.
  • Gyulladáscsökkentő hatás: a fokhagyma, hagyma és zeller természetes antibakteriális és vírusellenes összetevőket tartalmaznak, amelyek segíthetnek leküzdeni a megfázást és az influenzát.
  • Vitaminok és ásványi anyagok: a levesben található A-, C- és K-vitamin, valamint a cink és a vas elősegítik a gyorsabb gyógyulást és az energiatermelést.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
