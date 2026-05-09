Több száz éves csodaleves: íme az olasz anyukák titkos receptje

Az olasz háztartásokban generációk óta őrzött „csodaleves”, a penicillinleves nem véletlenül kapta a legendás hírnevét: sokan úgy tartják, hogy ez a forró, tápanyagdús étel még holtakat is feltámasztja. Annyi biztos, hogy ez a klasszikus recept igazi otthoni gyógyszerként él a köztudatban Olaszországban.
- Ez az olasz húsleves valóságos gyógyszer.
- A penicillinleves évszázados hagyományokra épülő fogás, amit minden olasz nagymama és anya ismer.
- Íme a pastina néven is emlegetett fogás előnyei és receptje!
Az olasz csodaleves néven emlegetik a penicillinlevest
Az olasz anyukák penicillinlevese nemcsak egy finom, melengető étel, hanem egy természetes „gyógyszer” is, amely generációk óta segít a betegségek leküzdésében. Az olaszok csodalevesét másnéven pastinaként is szokták emlegetni, méghozzá a tészta miatt, ami belekerül. A pastina sok családban szinte szertartás: amikor valaki ágynak esik, az első dolguk, hogy megfőzzék ezt a levest. A forró, gőzölgő tányér nemcsak a testet melegíti fel, hanem annyira hatékonyan segít helyreállítani a szervezetet, hogy szinte természetes antibiotikumként működik. Nézzük meg, mi teszi ezt az olasz levest olyan különlegessé!
Az eredeti olasz penicillinleves receptje
Hozzávalók (6-8 adaghoz):
• 1 egész csirke (vagy csirkecombok, szárnyak és csontos részek)
• 2 db sárgarépa, nagyobb darabokra vágva
• 2 db zellerszár
• 1 db vöröshagyma, félbe vágva
• 3 gerezd fokhagyma, egészben
• 1 kis csokor petrezselyem
• 2 db babérlevél
• 6-8 szem fekete bors egészben
• 1 tk só (ízlés szerint több is lehet)
• 3 liter víz
• opcionálisan: 1 kis darab parmezánhéj az extra umami ízért
Elkészítés:
1. A csirke előkészítése
• Ha egész csirkét használunk, alaposan mossuk meg, és vágjuk kisebb darabokra.
• A csontos részeket érdemes benne hagyni, mert ezek adják a leves gazdag ízét és tápértékét.
2. A leves főzése
• Tegyük egy nagy lábosba a csirkét és az összes zöldséget.
• Adjuk hozzá a fokhagymát, babérlevelet, borsot és petrezselymet.
• Öntsük fel hideg vízzel, és lassan kezdjük el melegíteni.
3. A hab eltávolítása
• Amikor a leves elkezd forrni, hab képződhet a tetején. Ezt egy kanállal óvatosan szedjük le, hogy a leves tiszta maradjon.
4. Hosszú, lassú főzés
• Csökkentsük a hőfokot, és kis lángon főzzük legalább 2-3 órán keresztül.
• Minél tovább főzzük, annál több tápanyag oldódik ki a csontokból.
5. A leves leszűrése és tálalása
• Amikor elkészült, szedjük ki a csirkedarabokat és a zöldségeket.
• A levest szűrjük át egy finom szűrőn, hogy tiszta, aranyszínű levet kapjunk.
• A húst visszatehetjük apróra tépkedve, vagy külön tálalhatjuk.
6. Tálalási ötletek
• A penicillinlevest gyakran főtt tésztával vagy rizsbetéttel kínálják.
• Frissen reszelt parmezánnal megszórva még ízletesebb.
• Egy kevés extra szűz olívaolaj vagy egy csepp citromlé még gazdagabbá teszi az ízvilágot.
Miért olyan hatékony a penicillin leves?
A hosszú főzési idő során a csontokból és húsból kiváló kollagén, ásványi anyagok és aminosavak hozzájárulnak a szervezet erősítéséhez, segítenek a gyulladások csökkentésében, erősítik az immunrendszert, és támogatják az emésztést.
- Kollagén és aminosavak: a csontokból kioldódó kollagén támogatja a bőr, ízületek és emésztőrendszer egészségét. Az aminosavak (például a glicin és a prolin) segítenek a sejtek regenerálásában és az immunrendszer erősítésében.
- Gyulladáscsökkentő hatás: a fokhagyma, hagyma és zeller természetes antibakteriális és vírusellenes összetevőket tartalmaznak, amelyek segíthetnek leküzdeni a megfázást és az influenzát.
- Vitaminok és ásványi anyagok: a levesben található A-, C- és K-vitamin, valamint a cink és a vas elősegítik a gyorsabb gyógyulást és az energiatermelést.
Ezek a levesreceptek is érdekelhetnek: