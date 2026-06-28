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Íme Jennifer Lopez kedvenc smoothie-ja: ettől olyan bombanő 56 évesen

diétás smoothie Jennifer Lopez
Laci Patricia
2026.06.28.
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A reggeli a napunk fontos része, azonban érdemes odafigyelni, mit viszünk be ilyenkor a szervezetünkbe. Jennifer Lopez is tisztában van ezzel a szabállyal, nem véletlen, miért alkotta meg Marco Borges táplálkozásszakértő segítségével a világ egyik legegészségesebb smoothie-ját.

Jennifer Lopez július végén lesz 57 éves, azonban az alakját a huszonévesek is simán megirigyelhetik. A rendszeres testmozgás mellett a táplálkozására is odafigyel, ezek után felesleges azon csodálkozni, miért olyan szép és tökéletes a mai napig a teste. Mutatjuk azt a smoothie-t, ami nem hiányozhat a reggeliző asztaláról.

Jennifer Lopez látható a képen
Nincs olyan nap, hogy Jennifer Lopez ne igyon meg egy smoothie-t.
Forrás: KGC-158 / Northfoto
  • Jennifer Lopez az egészséges életmódjának is köszönheti, hogy ilyen fantasztikus formában van.
  • A spenótos fehérjeturmix a kedvenc smoothie-ja, ami tele van rosttal és fehérjével.
  • Nincs olyan nap, hogy ne ezt fogyasztaná.

Ez Jennifer Lopez kedvenc smoothie-ja

Jennifer Lopez reggelije egyik fontos részét képzi a spenótos fehérjeturmix, amit még Marco Borges táplálkozásszakértő segítségével alkotott meg évekkel ezelőtt. Az alapját a spenót képzi, de kerül bele banán is. Magas a fehérje- és rosttartalma, ráadásul omega-3-ban gazdag finomság, így edzés utáni regeneráló italnak is tökéletes választás lehet. 

Jennifer Lopez kedvenc smoothie-ja látható a képen
Jennifer Lopez kedvenc smoothie-ja pillanatok alatt elkészül.
Forrás:  123rf.com

Itt a teljes recept

Ha mindig is imádtad J. Lót, ráadásul éppen nagy élemódváltásban vagy, esetleg csak szeretsz kísérletezni a konyhában, akkor mindenképp ajánljuk neked ezt a smoothie receptet.

Hozzávalók 1 adaghoz

  • 1 marék spenót
  • 1 banán
  • 250 ml rizstej (de ez más növényi tejjel is helyettesíthető)
  • 32 gramm mandulavaj vagy napraforgóvaj
  • 30 gramm fehérjepor (ízlés szerint lehet akár ízesített is, például vaníliás)

Elkészítés

  1. Tedd a turmixgépbe a hozzávalókat, majd addig turmixold, amíg nem lesz tökéletesen krémes állagú.
  2. Miután kiöntötted a poharadba az italt, a tetejét akár díszítheted is banánnal vagy reszelt mandulával.

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