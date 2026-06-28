Íme Jennifer Lopez kedvenc smoothie-ja: ettől olyan bombanő 56 évesen

Jennifer Lopez július végén lesz 57 éves, azonban az alakját a huszonévesek is simán megirigyelhetik. A rendszeres testmozgás mellett a táplálkozására is odafigyel, ezek után felesleges azon csodálkozni, miért olyan szép és tökéletes a mai napig a teste. Mutatjuk azt a smoothie-t, ami nem hiányozhat a reggeliző asztaláról.

Nincs olyan nap, hogy Jennifer Lopez ne igyon meg egy smoothie-t.

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Jennifer Lopez az egészséges életmódjának is köszönheti, hogy ilyen fantasztikus formában van.

A spenótos fehérjeturmix a kedvenc smoothie-ja, ami tele van rosttal és fehérjével.

Nincs olyan nap, hogy ne ezt fogyasztaná.

Ez Jennifer Lopez kedvenc smoothie-ja

Jennifer Lopez reggelije egyik fontos részét képzi a spenótos fehérjeturmix, amit még Marco Borges táplálkozásszakértő segítségével alkotott meg évekkel ezelőtt. Az alapját a spenót képzi, de kerül bele banán is. Magas a fehérje- és rosttartalma, ráadásul omega-3-ban gazdag finomság, így edzés utáni regeneráló italnak is tökéletes választás lehet.

Jennifer Lopez kedvenc smoothie-ja pillanatok alatt elkészül.

Forrás: 123rf.com

Itt a teljes recept

Ha mindig is imádtad J. Lót, ráadásul éppen nagy élemódváltásban vagy, esetleg csak szeretsz kísérletezni a konyhában, akkor mindenképp ajánljuk neked ezt a smoothie receptet.

Hozzávalók 1 adaghoz

1 marék spenót

1 banán

250 ml rizstej (de ez más növényi tejjel is helyettesíthető)

32 gramm mandulavaj vagy napraforgóvaj

30 gramm fehérjepor (ízlés szerint lehet akár ízesített is, például vaníliás)

Elkészítés

Tedd a turmixgépbe a hozzávalókat, majd addig turmixold, amíg nem lesz tökéletesen krémes állagú. Miután kiöntötted a poharadba az italt, a tetejét akár díszítheted is banánnal vagy reszelt mandulával.

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