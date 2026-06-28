Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. jún. 28., vasárnap Irén, Levente

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt Mediterrán titok
kapcsolat

Újabb csalódás a királyi családban: ezért nem találkozhat Archie és Lilibet György herceggel, Saroltával és Lajossal

Profimedia -
kapcsolat harry vilmos királyi család
Life.hu
2026.06.28.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Sokan reménykednek abban, hogy Archie herceg és Lilibet hercegnő közelgő brit látogatása során találozhat Vilmos és Katalin gyerekeivel. Ám a királyi család fiatalabb tagjai ezúttal sem kerülhetnek közelebb egymáshoz, sajtóértesülések szerint nem valószínű, hogy találkoznak György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel.

Bár az elmúlt időszakban többször is felröppentek hírek arról, hogy Harry herceg és családja ismét az Egyesült Királyságba látogathat, bennfentesek szerint egyelőre kevés az esély arra, hogy a gyerekek találkozzanak Vilmos herceg gyermekeivel. A szakértők szerint ennek hátterében elsősorban a királyi család tagjai közötti, évek óta húzódó feszültségek, valamint a zsúfolt programok állhatnak.

királyi család
A királyi család legfiatalabb tagjai nem találkozhatnak egymással.
Forrás: 215965-5 / KGC-178 / Northfoto

A királyi család legfiatalabb tagjai alig ismerik egymást

Archie herceg és Lilibet hercegnő az elmúlt évek nagy részét az Egyesült Államokban töltötték szüleikkel, miután Harry herceg és Meghan hercegné visszalépett a királyi feladatoktól, és új életet kezdett Kaliforniában. Emiatt a gyerekeknek kevés lehetőségük volt arra, hogy rendszeresen kapcsolatot tartsanak brit rokonaikkal, köztük György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel.

A királyi család megfigyelői szerint természetes lenne, hogy az unokatestvérek idővel szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki, hiszen életkoruk alapján sok közös élményük lehetne. Ehhez azonban először a felnőttek közötti viszony rendeződésére lenne szükség.

Sokan várnak a békülésre 

Az elmúlt években többször is szóba került a családon belüli kibékülés lehetősége, különösen III. Károly király és Harry kapcsolatát illetően. A király állítólag továbbra is szeretne minél több időt tölteni unokáival, és nyitott lenne a kapcsolatok rendezésére. A szakértők ugyanakkor úgy vélik, hogy a teljes családi kibékülés még időt vehet igénybe. Ennek ellenére sokan bíznak abban, hogy a következő években a fiatal generáció tagjai közelebb kerülhetnek egymáshoz, függetlenül a korábbi nézeteltérésektől.

Olvass még a brit királyi családról

Kiderült Vilmos titka: a herceg ide utazik rendszeresen Katalin és a gyerekei nélkül

Lehullt a lepel egy újabb királyi titokról. Vilmos herceg bármennyire is családcentrikus, pár hetente muszáj távol lennie Katalin heregnétől és a gyerekeiktől.

Vilmos és Katalin ezt tiltják a gyerekeiknek: György herceg már lázadozik miatta

Vilmos herceg és Katalin hercegné igyekeznek következetes és szigorú szülők lenni, így több szabályt is alkottak, amiket be kell tartaniuk a gyerekeknek. Egyik tiltásuk viszont egyáltalán nem tetszik György hercegnek.

Harry herceg így ölelte gyerekeit: tündéri családi fotót posztolt Meghan

Meghan Markle apák napja alkalmából nagyon édes fotóval lepte meg követőit az Instagramon. Harry hercegről és a gyerekeikről imádni való felvételt készített.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu