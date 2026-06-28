Újabb csalódás a királyi családban: ezért nem találkozhat Archie és Lilibet György herceggel, Saroltával és Lajossal

Bár az elmúlt időszakban többször is felröppentek hírek arról, hogy Harry herceg és családja ismét az Egyesült Királyságba látogathat, bennfentesek szerint egyelőre kevés az esély arra, hogy a gyerekek találkozzanak Vilmos herceg gyermekeivel. A szakértők szerint ennek hátterében elsősorban a királyi család tagjai közötti, évek óta húzódó feszültségek, valamint a zsúfolt programok állhatnak.

A királyi család legfiatalabb tagjai nem találkozhatnak egymással.

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A királyi család legfiatalabb tagjai alig ismerik egymást

Archie herceg és Lilibet hercegnő az elmúlt évek nagy részét az Egyesült Államokban töltötték szüleikkel, miután Harry herceg és Meghan hercegné visszalépett a királyi feladatoktól, és új életet kezdett Kaliforniában. Emiatt a gyerekeknek kevés lehetőségük volt arra, hogy rendszeresen kapcsolatot tartsanak brit rokonaikkal, köztük György herceggel, Sarolta hercegnővel és Lajos herceggel.

A királyi család megfigyelői szerint természetes lenne, hogy az unokatestvérek idővel szorosabb kapcsolatot alakítsanak ki, hiszen életkoruk alapján sok közös élményük lehetne. Ehhez azonban először a felnőttek közötti viszony rendeződésére lenne szükség.

Sokan várnak a békülésre

Az elmúlt években többször is szóba került a családon belüli kibékülés lehetősége, különösen III. Károly király és Harry kapcsolatát illetően. A király állítólag továbbra is szeretne minél több időt tölteni unokáival, és nyitott lenne a kapcsolatok rendezésére. A szakértők ugyanakkor úgy vélik, hogy a teljes családi kibékülés még időt vehet igénybe. Ennek ellenére sokan bíznak abban, hogy a következő években a fiatal generáció tagjai közelebb kerülhetnek egymáshoz, függetlenül a korábbi nézeteltérésektől.

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