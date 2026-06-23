Ha már nem bírod a hőséget – 5+1 étel, ami segíthet átvészelni a kánikulát

Az izzadás egyrészt a testünk természetes reakciója, hogy lehűtse magát, de eközben nő az elektrolitvesztés is, ami fáradékonysághoz, kimerültséghez és rossz közérzethez vezethet. Éppen ezért a kánikulában érdemes olyan ételeket fogyasztani, amelyek egyszerre hidratálnak és kevésbé terhelik meg az emésztőrendszer és visszapótolják az ásványi anyagokat.

A nyári kánikula ikonikus étele a dinnye.

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Mit egyél kánikulában?

Kánikula idején érdemes olyan fogásokat választani, amelyek könnyen emészthetők, magas víztartalmúak, és nem terhelik meg feleslegesen a szervezetet. A nagy melegben a zöldségekkel és gyümölcsökkel segítünk a legtöbbet a szerveztünknek: ezek pótolják az izzadással elvesztett folyadékot és ásványi anyagokat

Nézzük a legnyerőbb ételeket!

1. Uborka

Az uborka szinte teljes egészében vízből áll, ezért az egyik legjobb nyári frissítő. Emellett rostban is gazdag, ami az emésztést is támogatja. Hideg vízbe szeletelve, mentával kombinálva különösen üdítő.

2. Görögdinnye

Kevés nyári étel ikonikusabb a dinnyénél. Magas víztartalma és alacsony kalóriatartalma miatt ideális választás forró napokra. Antioxidánsai szintén hozzájárulnak a szervezet védelméhez.

3. Banán

Gyorsan pótolja az energiát, miközben segíti a szervezet folyadékháztartásának fenntartását. Különösen hasznos lehet fokozott izzadás esetén.

Mit kerülj, ha nagy a meleg? A túl nehéz, zsíros vagy erősen fűszeres ételektől, valamint az alkoholos és koffeintartalmú italoktól gyakran csak még jobban melegünk van, mivel emésztésük több energiát igényel, ezáltal a test több hőt termel.

4. Friss zöldségek

A tök, a karalábé vagy a salátafélék mind jó választások nyáron. Magas víztartalmuk mellett könnyen emészthetők, így nem terhelik túl a szervezetet.

5. Bogyós gyümölcsök

Az eper, az áfonya és a málna nemcsak vitaminokban gazdag, hanem jelentős a víztartalomuk is. Frissítő hatásuk miatt ideálisak a legmelegebb napokon.

+1. Joghurt

A natúr joghurt könnyű, frissítő és jól beilleszthető a nyári étrendbe. Fogyasztható gyümölccsel, vagy zöldséges mártogatósként is. Antioxidáns és antimikrobiális tulajdonságai miatt is kedvelt.