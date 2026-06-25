Ez a görögdinnyés limonádé a legjobb barátod lesz a kánikulában: pillanatok alatt elkészül

A nyári szezon egyik legnépszerűbb gyümölcse a dinnye, amit kreatívabb módon is felhasználhatsz a konyhádban, például egy hűsítő limonádé is készíthető belőle. Ha ezt egyszer megcsinálod, az garantált, hogy függővé válsz.

Limonádé görögdinnyéből: ez a recept neked is új kedvenceddé válhat.

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Végre újra itt a dinnyeszezon, ami igazi örömhír azoknak, akik imádják a gyümölcsöt.

Ha már unod a dinnyét hagyományosan enni, akkor csinálj belőle limonádét.

Gyorsan elkészíthető, 15 perc alatt összeütheted a hűsítő italt.

Íme a görögdinnyés limonádé receptje

A görögdinnye magas víztartalma miatt remek szomjoltó, talán éppen ezért emlegetik a nyár kedvenc gyümölcsének. Számos jótékony hatása van, ismert vízhajtó, vesetisztító és salaktalanító hatásáról. A- és C-vitaminban gazdag, az izmok regenerációjához is hozzájárul, így még egy megterhelő edzés után is érdemes lehet fogyasztani. Ha viszont kísérletező kedvedben vagy, ráadásul még a limonádékat is szereted, akkor érdemes lehet ezt a hűsítő nedűt dinnyéből megkreálni. Pillanatok alatt elkészülhetsz vele, mindössze 15 percet vesz igénybe a munkafolyamat.

Hozzávalók

920 gramm kockára vágott, kimagozott görögdinnye

1 liter hideg víz

180 ml frissen facsart citromlé

130 gramm kristálycukor (ízlés szerint akár lehet kevesebb is, illetve a dinnye édességétől is függ ez a mennyiség)

Jég és friss menta a tálaláshoz

Elkészítés

Tegyük a görögdinnyét egy turmixgépbe, és addig turmixoljuk, amíg sima püré nem lesz belőle. Utána szűrjük át ezt egy tálba. Vegyél egy nagy kancsót, abba keverd össze a vizet, a citromlevet és a cukrot. Addig kavargasd, amíg a cukor fel nem oldódik teljesen. Ezután add a cukros, citromos vízhez a pürésített dinnyét. Majd keverd hozzá a jeget és a mentát. Ezután rakd be a limonádét a hűtőbe pár órára. Ha azonnal fogyasztani akarod, akkor használj több jégkockát.

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