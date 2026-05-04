A recept, amiért mindenki könyörög: ebbe az isteni citromkrémbe érdemes belekanalaznunk

Unod már a limonádét a jégkockával és egy különleges, szinte már vibráló frissítőt keresel a meleg nyári napokban? Ezzel az elronthatatlan citromkrém recepttel egyszerűen meghódíthatod a konyhát, és garantálom, a család könyörögni fog egy újabb adagért belőle. A legjobb az egészben, hogy akkor is bátran belevághatsz, ha eddig messziről elkerülted a sütőt, mert ez a desszert tényleg, szinte magától elkészül, csupán néhány hozzávalóra lehet szükséged.
Isteni és frissítő citromkrém
- A citrom számtalan jótékony hatásáról ismert, amellett,hogy védi az immunrendszert, beindítja a kollagéntermelést is.
- A citromot desszert formájában is fogyaszthatod.
- Mutatjuk a TikTokon is népszerű citromkrém receptjét.
A citromkrém még az egészségnek is jót tesz
Ez a ragyogó, sárga gyümölcs gazdag C-vitamin tartalmának köszönhetően számtalan jótékony hatással is bír. Amellett, hogy védi az immunrendszert, aktívan serkenti az emésztést, és olyan mértékű energialöketet biztosít, ami a hangulatodnak is extrán jót tesz, sőt, már az illata is képes arra, hogy hatékonyan csökkentse a stresszt, így nem csoda, hogy elfogyasztva ennyi pozitívumot sűrít magába egyszerre.
A belső egyensúly megőrzése mellett fontos megjegyezni, hogy ez a gyümölcs a szépségedért is felel, ugyanis beindítja a szervezet kollagéntermelését, így egy problémásabb, pigmentfoltokkal teli arcbőrből szinte csodákat varázsolhat.
Ez azonban nem azt jelenti, hogy érdemes közvetlenül az arcodra kenned, hiszen abban az esetben káros hatásai is lehetnek, helyette inkább élvezd gyümölcsként vagy desszertként, és válassz professzionális, citromos kivonatú arctisztítót, tonikot a még látványosabb eredményért.
A Tiktok-közösséget is felrobbantotta
Bár a citromkrém már évek óta a köztudatban van, ebben a formában még biztosan nem készítetted el magadnak.
Ez a lágy, selymes nyári frissítő attól vált igazán különlegessé, hogy a hűsítő és élénkítő krémet nem másba, mint magába a kivájt citromhéjba töltötték vissza.
A látványos tálalási mód pedig pillanatok alatt elterjedt a TikTok világában, ahol azóta is számtalan változata hódít, így nemcsak a konyhákat, hanem a közösségi médiát is megigézte ez a citrusos csoda. A gasztro-influenszerek és a hobbiszakácsok mindmáig egymás után mutatják be, milyen elképesztően egyszerűen és mennyire sokféleképpen készül el ez a légiesen könnyed desszert.
Hozzávalók: (6 adaghoz)
- 3 nagy citrom
- 200 ml tejszín
- 75 gramm barnacukor vagy 2-3 evőkanál méz
- 200 ml frissen facsart citromlé
- 1 evőkanál keményítő
- 7 gramm zselatin
- 1 citrom héja
Elkészítés:
A citromokat alaposan megmossuk, félbevágjuk, majd a húsukat óvatosan kikaparjuk, és egy szűrő segítségével átpasszírozzuk. Eközben előveszünk egy kisebb lábast, amibe beleöntjük a tejszínt, hozzáadjuk a cukrot vagy mézet, a reszelt citromhéjat, végül pedig a frissen facsart citromlé kétharmadát. Míg a keverék melegszik, egy másik edényben elkeverjük a zselatint a maradék citromlével, majd ezt is a lábasban lévő folyadékhoz öntjük. Közepes lángon felforraljuk, és folyamatos kevergetés mellett hagyjuk langyosra hűlni. Amint a krém már nem forró, visszatöltjük a kivájt citromhéjakba, és minimum 4-5 órára a hűtőbe tesszük, hogy tökéletesen megdermedjen.
Ha elkészült, a nap bármely szakaszában bátran fogyasztható, és ígérem, egy igazi megváltásként szolgál majd a forró, nyári napokon.
A receptet az alábbi videón is megtekintheted:
