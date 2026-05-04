Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. máj. 5., kedd Györgyi

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
frissítő

A recept, amiért mindenki könyörög: ebbe az isteni citromkrémbe érdemes belekanalaznunk

Shutterstock - Stock_photografer
frissítő egészséges desszert citromkrém
Klusovszki Kíra
2026.05.04.
Egyszerű, könnyed és habos. Ha egyszer megkóstolod ezt az új, interneten hódító receptet, garantáltan ez lesz a kedvenced. Ez a selymes citromkrém nemcsak a konyhád új sztárja lesz, hanem minden egyes kanállal a gondtalan napsütés közepébe repíthet.

Unod már a limonádét a jégkockával és egy különleges, szinte már vibráló frissítőt keresel a meleg nyári napokban? Ezzel az elronthatatlan citromkrém recepttel egyszerűen meghódíthatod a konyhát, és garantálom, a család könyörögni fog egy újabb adagért belőle. A legjobb az egészben, hogy akkor is bátran belevághatsz, ha eddig messziről elkerülted a sütőt, mert ez a desszert tényleg, szinte magától elkészül, csupán néhány hozzávalóra lehet szükséged. 

Citrom fa tele gyümölccsel, a friss citromkrém elkészítéséhez.
Bár a citrom alapvetően mediterrán növény, Magyarországon is találhatók ültetvények, ahol a hideg telek ellenére is bőséggel terem a gyümölcs, így akár hazai termésből is elkészítheted ezt a mennyei citromkrémet. Forrás: Shutterstock

Isteni és frissítő citromkrém

  • A citrom számtalan jótékony hatásáról ismert, amellett,hogy védi az immunrendszert, beindítja a kollagéntermelést is.
  • A citromot desszert formájában is fogyaszthatod.
  • Mutatjuk a TikTokon is népszerű citromkrém receptjét.

A citromkrém még az egészségnek is jót tesz

Ez a ragyogó, sárga gyümölcs gazdag C-vitamin tartalmának köszönhetően számtalan jótékony hatással is bír. Amellett, hogy védi az immunrendszert, aktívan serkenti az emésztést, és olyan mértékű energialöketet biztosít, ami a hangulatodnak is extrán jót tesz, sőt, már az illata is képes arra, hogy hatékonyan csökkentse a stresszt, így nem csoda, hogy elfogyasztva ennyi pozitívumot sűrít magába egyszerre. 

A belső egyensúly megőrzése mellett fontos megjegyezni, hogy ez a gyümölcs a szépségedért is felel, ugyanis beindítja a szervezet kollagéntermelését, így egy problémásabb, pigmentfoltokkal teli arcbőrből szinte csodákat varázsolhat.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy érdemes közvetlenül az arcodra kenned, hiszen abban az esetben káros hatásai is lehetnek, helyette inkább élvezd gyümölcsként vagy desszertként, és válassz professzionális, citromos kivonatú arctisztítót, tonikot a még látványosabb eredményért.

A Tiktok-közösséget is felrobbantotta 

Bár a citromkrém már évek óta a köztudatban van, ebben a formában még biztosan nem készítetted el magadnak. 

Ez a lágy, selymes nyári frissítő attól vált igazán különlegessé, hogy a hűsítő és élénkítő krémet nem másba, mint magába a kivájt citromhéjba töltötték vissza. 

A látványos tálalási mód pedig  pillanatok alatt elterjedt a TikTok világában, ahol azóta is számtalan változata hódít, így nemcsak a konyhákat, hanem a közösségi médiát is megigézte ez a citrusos csoda. A gasztro-influenszerek és a hobbiszakácsok mindmáig egymás után mutatják be, milyen elképesztően egyszerűen és mennyire sokféleképpen készül el ez a légiesen könnyed desszert.

Hozzávalók: (6 adaghoz) 

  • 3 nagy citrom 
  • 200 ml tejszín
  • 75 gramm barnacukor vagy 2-3 evőkanál méz
  • 200 ml frissen facsart citromlé 
  • 1 evőkanál keményítő
  • 7 gramm zselatin
  • 1 citrom héja 

Elkészítés: 

A citromokat alaposan megmossuk, félbevágjuk, majd a húsukat óvatosan kikaparjuk, és egy szűrő segítségével átpasszírozzuk. Eközben előveszünk egy kisebb lábast, amibe beleöntjük a tejszínt, hozzáadjuk a cukrot vagy mézet, a reszelt citromhéjat, végül pedig a frissen facsart citromlé kétharmadát. Míg a keverék melegszik, egy másik edényben elkeverjük a  zselatint a maradék citromlével, majd ezt is a lábasban lévő folyadékhoz öntjük. Közepes lángon felforraljuk, és folyamatos kevergetés mellett hagyjuk langyosra hűlni. Amint a krém már nem forró, visszatöltjük a kivájt citromhéjakba, és minimum 4-5 órára a hűtőbe tesszük, hogy tökéletesen megdermedjen. 

Ha elkészült, a nap bármely szakaszában bátran fogyasztható, és ígérem, egy igazi megváltásként szolgál majd a forró, nyári napokon.

A receptet az alábbi videón is megtekintheted: 

@edessemmitteves 🍋Citromkrém citromokban tálalva💛 Hozzávalók: 6 adaghoz 3 nagy citrom 200ml tejszín 75g cukor 200ml citromlé 1 ek. keményítő 7 g zselatin 1 citrom héja Elkészítés: A citromokat jól megmossuk, félbevágjuk és a húsukat kikaparjuk. A citromok húsát egy szűrőn átpaszírozzuk, itt már csak a levére lesz szükségünk. Nekem 3 nagy citrom leve kb 200 ml volt. Előveszek egy kis lábast és beleöntöm a tejszínt, a cukrot, a citrom reszelt héját és 150 ml citromot. A zselatint és a keményítőt összekeverem a maradék 50 ml citromlével, majd ezt a masszát is hozzákeverem a lábasban lévő folyadékokhoz. Közepes lángon felforraljuk, kevergetjük, majd hagyjuk langyosra hűlni. Ezután a krémet beleöntjük a fél citromokba, hűtőbe tesszük és hagyjuk egy 4-5 órán át dermedni. Utána már fogyaszthatjuk is. Remek frissítő édesség a nyári napokra. Jó étvágyat! 🫶💛 #citrom #lemon #citromos #nyár #recept #mutimiteszel #mutimitsütsz #hazicukrasz #mik_gasztro #gasztrofoto #gasztro #sütésnélkül #desszert ♬ Little Things - Adrián Berenguer

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: 

Ez a filléres gyomirtó módszer menti meg idén a kertedet: a te konyhádban is ott van!

Kiderült, mi a legolcsóbb és legegyszerűbb módja, hogy megszabadulj a kéretlen kertlakóktól. Ha eddig minden évben nagy fejfájást okozott a gyomirtás, most végre vége lehet a küzdelemnek!

Soha többé nem iszod meg a kihűlt kávét, ha megtudod, mit okoz

A reggeli rohanásban sokszor megfeledkezünk a bögrében maradt italról. A kávé azonban nem marad korlátlan ideig biztonságosan fogyasztható.

Kisujjad hossza felfedi a jellemedet – Nézd meg, melyik személyiségtípusba tartozol!

Tudd meg, mit üzen rólad egy igazán apró részlet! A kisujjad hossza többet elárul rólad, mint gondolnád.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu