A recept, amiért mindenki könyörög: ebbe az isteni citromkrémbe érdemes belekanalaznunk

Unod már a limonádét a jégkockával és egy különleges, szinte már vibráló frissítőt keresel a meleg nyári napokban? Ezzel az elronthatatlan citromkrém recepttel egyszerűen meghódíthatod a konyhát, és garantálom, a család könyörögni fog egy újabb adagért belőle. A legjobb az egészben, hogy akkor is bátran belevághatsz, ha eddig messziről elkerülted a sütőt, mert ez a desszert tényleg, szinte magától elkészül, csupán néhány hozzávalóra lehet szükséged.

Bár a citrom alapvetően mediterrán növény, Magyarországon is találhatók ültetvények, ahol a hideg telek ellenére is bőséggel terem a gyümölcs, így akár hazai termésből is elkészítheted ezt a mennyei citromkrémet.

Isteni és frissítő citromkrém A citrom számtalan jótékony hatásáról ismert, amellett,hogy védi az immunrendszert, beindítja a kollagéntermelést is.

A citromot desszert formájában is fogyaszthatod.

Mutatjuk a TikTokon is népszerű citromkrém receptjét.

A citromkrém még az egészségnek is jót tesz

Ez a ragyogó, sárga gyümölcs gazdag C-vitamin tartalmának köszönhetően számtalan jótékony hatással is bír. Amellett, hogy védi az immunrendszert, aktívan serkenti az emésztést, és olyan mértékű energialöketet biztosít, ami a hangulatodnak is extrán jót tesz, sőt, már az illata is képes arra, hogy hatékonyan csökkentse a stresszt, így nem csoda, hogy elfogyasztva ennyi pozitívumot sűrít magába egyszerre.

A belső egyensúly megőrzése mellett fontos megjegyezni, hogy ez a gyümölcs a szépségedért is felel, ugyanis beindítja a szervezet kollagéntermelését, így egy problémásabb, pigmentfoltokkal teli arcbőrből szinte csodákat varázsolhat.

Ez azonban nem azt jelenti, hogy érdemes közvetlenül az arcodra kenned, hiszen abban az esetben káros hatásai is lehetnek, helyette inkább élvezd gyümölcsként vagy desszertként, és válassz professzionális, citromos kivonatú arctisztítót, tonikot a még látványosabb eredményért.

A Tiktok-közösséget is felrobbantotta

Bár a citromkrém már évek óta a köztudatban van, ebben a formában még biztosan nem készítetted el magadnak.

Ez a lágy, selymes nyári frissítő attól vált igazán különlegessé, hogy a hűsítő és élénkítő krémet nem másba, mint magába a kivájt citromhéjba töltötték vissza.

A látványos tálalási mód pedig pillanatok alatt elterjedt a TikTok világában, ahol azóta is számtalan változata hódít, így nemcsak a konyhákat, hanem a közösségi médiát is megigézte ez a citrusos csoda. A gasztro-influenszerek és a hobbiszakácsok mindmáig egymás után mutatják be, milyen elképesztően egyszerűen és mennyire sokféleképpen készül el ez a légiesen könnyed desszert.