Pillanatok alatt csillogóvá varázsolja az air fryert: pofonegyszerű módszert mutatunk

Az air fryert szinte mindenki imádja, hiszen amellett, hogy pofonegyszerű a használata, villámgyorsan ropogóssá varázsolja az ételeket. Az egyszerű konyhai élményt azonban gyorsan tönkretehetik a kosár aljára tapadt, makacs ételmaradványok. Most hoztunk egy olyan tuti praktikát, amivel pillanatok alatt visszanyerhető a forrólevegős sütő zsíradékmentes, makulátlan csillogása.

Ha használat után rögtön, még forró állapotában kezdünk bele az airfryer tisztításába, a készülék könnyen eldeformálódhat.

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Az air fryer egy rendkívül sokoldalú konyhai gép, amiben percek alatt elkészítehetőek az ételek.

Használat után azonban alapos tisztítást igényel annak érdekében, hogy elkerülhessük a makacs zsírfoltokat.

Egy egyszerű házi praktikával csupán 10 perc alatt ismét csillogóvá varázsolható a forrólevegős sütő.

Elengedhetetlen az air fryer állandó tisztítása

Az air fryer egy rendkívül sokoldalú eszköz, amiben a ropogós sült krumplitól kezdve a szaftos húsokon át a házi süteményekig szinte bármit elkészíthetünk, így nem véletlenül vált korunk egyik legnépszerűbb konyhai gépévé.

A mindennapos használat mellett azonban sokan hajlamosak elfelejteni, hogy a tökéletes ízek eléréséhez elengedhetetlen a rendszeres, minden egyes sütés utáni tisztítás, ezzel ugyanis nemcsak a szennyeződések letapadását előzhetjük meg, hanem az odaégett ételmaradványok miatt kialakuló kellemetlen bűzt is elkerülhetjük.

Sokan az állandó mosogatás helyett különféle szilikonbetétek használatával igyekeznek trükközni, ezek viszont csupán csak a kosár legalját védik meg, ráadásul a letapadt baktériumok miatt magát a formát is ugyanúgy minden egyes használat után alaposan ki kell tisztítani. Ahhoz, hogy ne kelljen drága, vegyszeres zsíroldók után nyúlnod, most elhoztunk egy pofonegyszerű, csupán 10 perces házi praktikát, amivel könnyen megszabadulhatsz a legmakacsabb lerakódásoktól is.

Az air fryer tisztítása: 10 perces csodamódszer

Ahhoz, hogy az air fryer újra visszanyerhesse makulátlan formáját, nincs más dolgunk, mint bevetni a forró vizes áztatást. Első lépésként mindenképpen húzzuk ki a készüléket a konnektorból, és várjuk meg, amíg teljesen kihűl. Ha ez megtörtént, távolítsuk el a sütőkosarat, és engedjük fel jó forró, mosogatószeres vízzel.

Amennyiben igazán makacs, odaégett foltokkal állunk szemben, az elkészített keverékhez adjunk két evőkanál ecetet vagy egy fél citrom kifacsart levét, ugyanis ez a kombináció garantáltan felszedi a legdurvább lerakódásokat is.

Ezt követen már nincs más teendőnk, mint 10 percig állni hagyni a keveréket annak érdekében, hogy tökéletesen kifejthesse a hatását, és fellazítsa a letapadt zsírréteget. Ha letelt az idő, csak borítsuk ki a kosárból a forró vizes keveréket, és alaposan mossuk át a falait, majd dörzsöljük jól át. Végül pedig töröljük teljesen szárazra és cseppmentesre az air fryer kosarának minden egyes alkatrészét, és mehetnek is vissza a helyükre.

Ha minden használat után bevetjük ezt a hiperszuper, egyszerű módszert, akkor a ragyogóan tiszta és illatos air fryer percek alatt készen állhat a következő sütésre.

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