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Sült joghurt? Furcsán hangzik, de ez a nyár legfinomabb lisztmentes desszertje

recept bogyós gyümölcs joghurt
Horváth Angéla
2026.07.10.
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Itt a bogyós gyümölcsök szezonja, érik a málna, a szeder, az áfonya, a ribizli. Ezek önmagukban is nagyon finomak, de egy könnyű, friss nyári desszertben még jobban érvényesülnek az ízek.

Sült joghurt bogyós gyümölcsökkel – furcsán hangzik, ugye? A joghurtot általában hidegen kanalazzuk, ebben a receptben viszont a sütőbe tesszük. A végeredmény egy krémes, gyümölcsös, fehérjedús desszert, ami emlékeztet a sajttortára, de nincs benne liszt.

A sült joghurt a nyár legfinomabb lisztmentes desszertje
A sült joghurt a nyár legfinomabb lisztmentes desszertje
Forrás: Shutterstock

Így készül a sült joghurt bogyós gyümölcsökkel: 

Kevés hozzávalóból készül, nem nehéz összeállítani, és nemcsak édességként működik jól, könnyű reggelinek vagy uzsonnának is tökéletes.

Hozzávalók 9 szelethez:

  • 500 g görög joghurt
  • 6 tojás
  • 85 g méz
  • 1 teáskanál vaníliakivonat
  • 2 evőkanál étkezési keményítő
  • 150 g bogyós gyümölcs, friss vagy fagyasztott
  • kevés vaj vagy olaj a forma kikenéséhez

Elkészítés:

  • Melegítsük elő a sütőt 175 fokra, légkeveréses funkciót használjunk. Egy körülbelül 23 × 23 centiméteres, négyzet alakú tepsit vagy hasonló méretű piteformát kenjünk ki kevés vajjal vagy olajjal.
  • A görög joghurtot keverjük simára a tojásokkal, a mézzel, a vaníliakivonattal és az étkezési keményítővel. Akkor jó, ha egynemű, csomómentes masszát kapunk.
  • Öntsük a joghurtos keveréket az előkészített formába, és egyengessük el. A bogyós gyümölcsöket szükség esetén mossuk meg, majd szórjuk a massza tetejére.
  • Tegyük a formát a sütőbe, és süssük 35-40 percig, amíg a széle enyhén aranybarna lesz, a teteje pedig megszilárdul. Nem baj, ha a közepe még egy kicsit remeg, hűlés közben tovább fog szilárdulni.
  • Sütés után hagyjuk teljesen kihűlni, majd vágjuk szeletekre.

Tipp: a maradék légmentesen záródó dobozban, hűtőben akár 5 napig is eláll.

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