Sült joghurt? Furcsán hangzik, de ez a nyár legfinomabb lisztmentes desszertje

Itt a bogyós gyümölcsök szezonja, érik a málna, a szeder, az áfonya, a ribizli. Ezek önmagukban is nagyon finomak, de egy könnyű, friss nyári desszertben még jobban érvényesülnek az ízek.
Sült joghurt bogyós gyümölcsökkel – furcsán hangzik, ugye? A joghurtot általában hidegen kanalazzuk, ebben a receptben viszont a sütőbe tesszük. A végeredmény egy krémes, gyümölcsös, fehérjedús desszert, ami emlékeztet a sajttortára, de nincs benne liszt.
Így készül a sült joghurt bogyós gyümölcsökkel:
Kevés hozzávalóból készül, nem nehéz összeállítani, és nemcsak édességként működik jól, könnyű reggelinek vagy uzsonnának is tökéletes.
Hozzávalók 9 szelethez:
- 500 g görög joghurt
- 6 tojás
- 85 g méz
- 1 teáskanál vaníliakivonat
- 2 evőkanál étkezési keményítő
- 150 g bogyós gyümölcs, friss vagy fagyasztott
- kevés vaj vagy olaj a forma kikenéséhez
Elkészítés:
- Melegítsük elő a sütőt 175 fokra, légkeveréses funkciót használjunk. Egy körülbelül 23 × 23 centiméteres, négyzet alakú tepsit vagy hasonló méretű piteformát kenjünk ki kevés vajjal vagy olajjal.
- A görög joghurtot keverjük simára a tojásokkal, a mézzel, a vaníliakivonattal és az étkezési keményítővel. Akkor jó, ha egynemű, csomómentes masszát kapunk.
- Öntsük a joghurtos keveréket az előkészített formába, és egyengessük el. A bogyós gyümölcsöket szükség esetén mossuk meg, majd szórjuk a massza tetejére.
- Tegyük a formát a sütőbe, és süssük 35-40 percig, amíg a széle enyhén aranybarna lesz, a teteje pedig megszilárdul. Nem baj, ha a közepe még egy kicsit remeg, hűlés közben tovább fog szilárdulni.
- Sütés után hagyjuk teljesen kihűlni, majd vágjuk szeletekre.
Tipp: a maradék légmentesen záródó dobozban, hűtőben akár 5 napig is eláll.
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