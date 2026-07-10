Sült joghurt? Furcsán hangzik, de ez a nyár legfinomabb lisztmentes desszertje

Sült joghurt bogyós gyümölcsökkel – furcsán hangzik, ugye? A joghurtot általában hidegen kanalazzuk, ebben a receptben viszont a sütőbe tesszük. A végeredmény egy krémes, gyümölcsös, fehérjedús desszert, ami emlékeztet a sajttortára, de nincs benne liszt.

A sült joghurt a nyár legfinomabb lisztmentes desszertje

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Így készül a sült joghurt bogyós gyümölcsökkel:

Kevés hozzávalóból készül, nem nehéz összeállítani, és nemcsak édességként működik jól, könnyű reggelinek vagy uzsonnának is tökéletes.

Hozzávalók 9 szelethez:

500 g görög joghurt

6 tojás

85 g méz

1 teáskanál vaníliakivonat

2 evőkanál étkezési keményítő

150 g bogyós gyümölcs, friss vagy fagyasztott

kevés vaj vagy olaj a forma kikenéséhez

Elkészítés:

Melegítsük elő a sütőt 175 fokra, légkeveréses funkciót használjunk. Egy körülbelül 23 × 23 centiméteres, négyzet alakú tepsit vagy hasonló méretű piteformát kenjünk ki kevés vajjal vagy olajjal.

A görög joghurtot keverjük simára a tojásokkal, a mézzel, a vaníliakivonattal és az étkezési keményítővel. Akkor jó, ha egynemű, csomómentes masszát kapunk.

Öntsük a joghurtos keveréket az előkészített formába, és egyengessük el. A bogyós gyümölcsöket szükség esetén mossuk meg, majd szórjuk a massza tetejére.

Tegyük a formát a sütőbe, és süssük 35-40 percig, amíg a széle enyhén aranybarna lesz, a teteje pedig megszilárdul. Nem baj, ha a közepe még egy kicsit remeg, hűlés közben tovább fog szilárdulni.

Sütés után hagyjuk teljesen kihűlni, majd vágjuk szeletekre.

Tipp: a maradék légmentesen záródó dobozban, hűtőben akár 5 napig is eláll.

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