Újabb dráma a Beckham családban: Nicola Peltz váratlanul bejelentette, szakítottak

Nicola Peltz, Brooklyn Beckham felesége korábban barátjával közösen hozta létre a Los Angeles-i székhelyű Yogi’s House-t. A kutyamenhely az elmúlt időszakban több száz, különösen a kaliforniai erdőtüzek során elkóborolt vagy bajba került kutya ellátásában vállalt óriási szerepet. Nicola társalapítóként rendszeresen kampányolt az adománygyűjtés mellett, ezért meglepő, hogy már nem szerepel a menhely weboldalán és megszüntette a kapcsolatot a szervezettel.

Brooklyn Beckham nehezményezte, hogy szülei nem adományoznak Nicola Peltz kutyamenhelyének.

Forrás: Northfoto

Nicola Peltz nem árulta el, mi van a döntése hátterében

„Nicola ma is tiszteli a Yogi's House munkáját, és büszke arra, hogy a társalapítója volt, de most már más úton szeretne a kutyákon segíteni” − idézi a sajtósát a Mirror. A közleményben arról is írtak, hogy Nicola Peltz életében az állatvédelem továbbra is kiemelt helyet foglal el. „Ez az igazi szenvedélye, soha nem fog lemondani a kutyákról” − olvasható.

Nicola szenvedélye is vitás pont volt a Beckham családban

A Yogi’s House körül történteket azért is kapta fel most a sajtó, mert Brooklyn a többi vádja mellett azt is állította, a szülei semmibe vették a Nicola számára rendkívül fontos jótékonysági kezdeményezését.

Elmondása szerint Victoria és David figyelmen kívül hagyták a Yogi’s House által létrehozott GoFundMe-kampányt, amely a Los Angeles-i tűzvészek miatt bajba került háziállatok mentésére és biztonságos ideiglenes elhelyezésére gyűjtött pénzt. Miközben a Peltz család összesen 10 300 dollárral támogatta az akciót, Brooklyn azt állította, hogy Victoria kifejezetten elzárkózott a segítségnyújtástól.

„Évek óta mindent megteszünk, hogy minden divatbemutatón, minden bulin és minden sajtótájékoztatón ott legyünk és támogassuk őket, hogy megmutassuk »a tökéletes családunkat«. De egyszer, amikor a feleségem anyám támogatását kérte a Los Angeles-i tűzvészek miatt menekült kutyák megmentéséhez, anyám visszautasította” − írta közleményében Brooklyn.

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