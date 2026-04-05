A tavaszi koktélok koronázatlan királynője a Rebarbra Streisand − Pofonegyszerű elkészíteni

Ha megérkezik a jó idő és kisüt a nap, akkor napszemüveget fel, és szürcsöld a legfinomabbat a tavaszi koktélok közül! Megtaláltuk a legínycsiklandóbb frissítő italt, és el is hoztuk a receptjét, hogy te se maradj ki a buliból.

Ha tavaszi koktélokat akarsz kóstolni, akkor kezdd a Rebarbra Streisand-koktéllal!

Forrás: 123RF

A napsütéses idő kötelező elemei, a tavaszi koktélok

Már nem csak távoli álom, hogy egy szál dzsekiben élvezzük a tavaszi napsütést és az idei cseresznyefa-virágzást. Bár zimankóval kezdődött, a tavasz most olyan erővel fogja ránk rúgni az ajtót, hogy azt csak egy frissítő koktéllal lehet majd kibírni. Ha a márciusi koktélkirálynőt, a Pornstar Spritzet már kipróbáltad, akkor jöhet az áprilisi díva, a Rebarbra Streisand!

A koktélok aranyhangú dívája, a Rebarbra Streisand-koktél

Ha szereted a rebarbarát és a vodkát – no meg az örök ikon Barbra Streisandot, akkor ez a te italod lesz! A Rebarbra Streisand vagy angolul a Rhubarbra Streisand koktél teljesen újraértelmezi a rozsdavörös szárú növényt, és olyan különleges ízvilággal gazdagítja a vodkát, hogy egy korty után úgy fogd érezni magad, mintha Barbra Streisand lennél – egyből dalra fakadsz majd! Hagyd a rebarbarás pitét más alkalomra, és készíts a növényből inkább egy frissítő koktélt!

A Rebarbra Streisand koktél receptje

Hozzávalók 1 adaghoz 45 ml narancshéjjal ízesített vodka

22 ml rebarbaraszirup

22 ml lime-lé

15 ml Dimmi likőr

A szirup és az ízesített vodka elkészítése

Áztasd egy narancs héját egy liter vodkában egy éjszakán keresztül, majd szűrd le, hogy megkapd a narancshéjjal ízesített vodkát. Helyezz egy lábasba fele-fele arányban vizet és apróra vágott rebarbarát. Főzd alacsony lángon kb. 10 percig vagy amíg a rebarbara megpuhul. Szűrd le a rebarbarás vizet, és helyezz bele a folyadékkal egyenlő mennyiségű cukrot. Keverd addig, amíg a cukor fel nem oldódik. Ez a szirup hűtőben legfeljebb 2 hétig tárolható.

A koktél elkészítése

Helyezd bele az összes hozzávalót egy jéggel teli shakerbe, és jól rázd fel, amíg ki nem jegesedik a shaker széle. Szűrd át egy lehűtött pohárba, és díszítsd amivel csak szeretnéd (vagy maradj az egyszerűség elvénél, és hagyd hogy magában tündököljön az ital).

Ha egy frissítő italra vágysz, és szívesen próbálnál ki valami újat, akkor ez a rebarbarás koktél tökéletes választás lesz számodra! Élvezd az italt a napsütötte teraszodon vagy kint a Duna-parton a barátaid társaságában! Hidd el, ezzel a tavasz ízét fogod megízlelni!

