A tavaszi koktélok koronázatlan királynője a Rebarbra Streisand − Pofonegyszerű elkészíteni

recept koktél tavasz rebarbara Barbra Streisand
Imádjuk a napsütést és a virágzást, de ha a tavasz ízét igazán érezni akarod, akkor ideje más eszközökhöz nyúlni! Elhoztuk a tavaszi koktélok legnagyobb kedvencét, a Rebarbra Streisand-koktélt.

Ha megérkezik a jó idő és kisüt a nap, akkor napszemüveget fel, és szürcsöld a legfinomabbat a tavaszi koktélok közül! Megtaláltuk a legínycsiklandóbb frissítő italt, és el is hoztuk a receptjét, hogy te se maradj ki a buliból.

Ha tavaszi koktélokat akarsz kóstolni, akkor kezdd a Rebarbra Streisand-koktéllal!
A napsütéses idő kötelező elemei, a tavaszi koktélok

Már nem csak távoli álom, hogy egy szál dzsekiben élvezzük a tavaszi napsütést és az idei cseresznyefa-virágzást. Bár zimankóval kezdődött, a tavasz most olyan erővel fogja ránk rúgni az ajtót, hogy azt csak egy frissítő koktéllal lehet majd kibírni. Ha a márciusi koktélkirálynőt, a Pornstar Spritzet már kipróbáltad, akkor jöhet az áprilisi díva, a Rebarbra Streisand! 

A koktélok aranyhangú dívája, a Rebarbra Streisand-koktél

Ha szereted a rebarbarát és a vodkát – no meg az örök ikon Barbra Streisandot, akkor ez a te italod lesz! A Rebarbra Streisand vagy angolul a Rhubarbra Streisand koktél teljesen újraértelmezi a rozsdavörös szárú növényt, és olyan különleges ízvilággal gazdagítja a vodkát, hogy egy korty után úgy fogd érezni magad, mintha Barbra Streisand lennél – egyből dalra fakadsz majd! Hagyd a rebarbarás pitét más alkalomra, és készíts a növényből inkább egy frissítő koktélt!

A Rebarbra Streisand koktél receptje

Hozzávalók 1 adaghoz

  • 45 ml narancshéjjal ízesített vodka
  • 22 ml rebarbaraszirup
  • 22 ml lime-lé
  • 15 ml Dimmi likőr

A szirup és az ízesített vodka elkészítése

  1. Áztasd egy narancs héját egy liter vodkában egy éjszakán keresztül, majd szűrd le, hogy megkapd a narancshéjjal ízesített vodkát.
  2. Helyezz egy lábasba fele-fele arányban vizet és apróra vágott rebarbarát. Főzd alacsony lángon kb. 10 percig vagy amíg a rebarbara megpuhul. Szűrd le a rebarbarás vizet, és helyezz bele a folyadékkal egyenlő mennyiségű cukrot. Keverd addig, amíg a cukor fel nem oldódik. Ez a szirup hűtőben legfeljebb 2 hétig tárolható.

A koktél elkészítése

  1. Helyezd bele az összes hozzávalót egy jéggel teli shakerbe, és jól rázd fel, amíg ki nem jegesedik a shaker széle.
  2. Szűrd át egy lehűtött pohárba, és díszítsd amivel csak szeretnéd (vagy maradj az egyszerűség elvénél, és hagyd hogy magában tündököljön az ital).
@cocktail.vision RHU-BARBRA STREISAND Strawberry Vodka Ramazzotti Aperitivo Rosato Rhubarb Lemon Dragon Fruit Garden Bloom Foam (Rose Chamomile Lavender) Dragon Fruit Powder Edible Glitter Edible Flowers (rice paper) #cocktailgarnish #cocktailvision #prettydrinks ♬ Memories (Made Famous by Barbara Streisand) - Piano Classic Players

Ha egy frissítő italra vágysz, és szívesen próbálnál ki valami újat, akkor ez a rebarbarás koktél tökéletes választás lesz számodra! Élvezd az italt a napsütötte teraszodon vagy kint a Duna-parton a barátaid társaságában! Hidd el, ezzel a tavasz ízét fogod megízlelni!

