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A 48 éves Nicole Scherzinger apró bikiniben mutatta meg elképesztő alakját – VIDEÓ

bombaalak bikinis fotó Nicole Scherzinger születésnap
Váradi Melinda
2026.07.01.
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Az énekesnő születésnapja alkalmából videóval és képekkel lepte meg rajongóit. A 48 éves Nicole Scherzinger falatnyi bikiniben ünnepelt, rajongói pedig nem győzték dicsérni elképesztő alakját.

Nicole Scherzinger ismét bebizonyította, hogy a kor csak egy szám. A Pussycat Dolls egykori énekesnője a születésnapját egy napsütéses tengerparton ünnepelte, a különleges alkalomról pedig videót és fotókat is megosztott az Instagramon. A felvételeken falatnyi bikiniben pózol, rajongói pedig teljesen padlót fogtak bomba alakjától.

Nicole Scherzinger attends The 78th Annual Tony Awards at Radio City Music Hall on June 08, 2025 in New York City.
A 48 éves Nicole Scherzinger elképesztően szexi.
Forrás: Northfoto

A 48 éves Nicole Scherzinger bikiniben: ilyen dögös

A felvételen Nicole egy apró bikiniben látható, ahogy önfeledten élvezi a nyarat és ünnepel. Karcsú dereka, tónusos hasizma és sportos alakja azonnal felkeltette a rajongók figyelmét, akik elárasztották bókokkal a kommentszekciót. A kommentelők szerint nehéz elhinni, hogy az énekesnő már 48 éves. Sokan kiemelték, hogy Nicole évek óta fantasztikus formában van, és minden megjelenésével még a követőit is inspirálja.

A sztár régóta nyíltan beszél arról, hogy rendszeresen sportol, figyel a kiegyensúlyozott táplálkozásra, ugyanakkor fontosnak tartja azt is, hogy időnként megengedjen magának egy kis kikapcsolódást. Közösségi oldalain gyakran oszt meg betekintést edzéseibe, utazásaiba és mindennapjaiba.

A születésnapi videót már közel 68 ezren lájkolták. A követők nemcsak Nicole irigylésre méltó alakját méltatták, hanem azt is, hogy mennyire energikusnak, boldognak és kiegyensúlyozottnak tűnik.

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