A 48 éves Nicole Scherzinger apró bikiniben mutatta meg elképesztő alakját – VIDEÓ

Nicole Scherzinger ismét bebizonyította, hogy a kor csak egy szám. A Pussycat Dolls egykori énekesnője a születésnapját egy napsütéses tengerparton ünnepelte, a különleges alkalomról pedig videót és fotókat is megosztott az Instagramon. A felvételeken falatnyi bikiniben pózol, rajongói pedig teljesen padlót fogtak bomba alakjától.

A 48 éves Nicole Scherzinger elképesztően szexi.

Forrás: Northfoto

A 48 éves Nicole Scherzinger bikiniben: ilyen dögös

A felvételen Nicole egy apró bikiniben látható, ahogy önfeledten élvezi a nyarat és ünnepel. Karcsú dereka, tónusos hasizma és sportos alakja azonnal felkeltette a rajongók figyelmét, akik elárasztották bókokkal a kommentszekciót. A kommentelők szerint nehéz elhinni, hogy az énekesnő már 48 éves. Sokan kiemelték, hogy Nicole évek óta fantasztikus formában van, és minden megjelenésével még a követőit is inspirálja.

A sztár régóta nyíltan beszél arról, hogy rendszeresen sportol, figyel a kiegyensúlyozott táplálkozásra, ugyanakkor fontosnak tartja azt is, hogy időnként megengedjen magának egy kis kikapcsolódást. Közösségi oldalain gyakran oszt meg betekintést edzéseibe, utazásaiba és mindennapjaiba.

A születésnapi videót már közel 68 ezren lájkolták. A követők nemcsak Nicole irigylésre méltó alakját méltatták, hanem azt is, hogy mennyire energikusnak, boldognak és kiegyensúlyozottnak tűnik.

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