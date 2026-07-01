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Mától nézhető a Doktor Szöszi előzménysorozata: az Elle-sorozat összes rész felkerült

Prime Video Doktor Szöszi Elle
Nagy Anna
2026.07.01.
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Megérkezett a Prime-ra a Doktor Szöszi előzménysorozata. Mától betekintést nyerhetünk Elle Woods életébe még azelőttről, hogy doktori babérokra tört volna.

Elle Woods története megérkezett a Prime Videóra. Sokan várták már a Doktor Szöszi előzménysorozatát, aminek az összes része egyszerre került fel a streamingcsatornára.

Lexi Minetree attends the London premiere of Elle, the Prime Video prequel to Legally Blonde, at the Odeon Luxe in Leicester Square, central London. Picture date: Tuesday June 30, 2026.
Lexi Minetree az Elle-sorozat londoni premierjén, abban az ikonikus Stella McCartney ruhában, amit Reese Witherspoon 2014-ben viselt a Met-gálán.  
Forrás: PA Wire/Northfoto

Doktor Szöszi visszatért: mától elérhető az Elle-sorozat

A Doktor Szöszi-filmeket mindenki imádta a 2000-es évek elején Reese Witherspoon ikonikus alakításával. Elle Woods legendássá vált, a film pedig kultikussá. Nem meglepő, hogy amikor bejelentették, sorozatot készítenek a történetből, az egész világ felbolydult. Az Amazon Prime Video azonban nem arra vállalkozott, hogy újrameséli a Doktor Szöszi eredeti történetét, hanem arra, hogy bemutassa, ki volt Elle Woods a főiskola előtt. 

Mától, azaz 2026. július 1-jétől pedig el is merülhetünk Elle Woods világában, ugyanis az előzménysorozat összes része felkerült a streamingre. A főszereplőt Lexi Minetree alakítja, akinek Reese Witherspoon személyesen adta át a stafétát egy videóban, amely virálissá vált. 

A sztori szerint Elle Woods még csak tinédzser, aki a tökéletes Los Angeles-i életéből Seattle-be kényszerül költözni a családjával, ahol eleinte nagyon nehezen megy számára a beilleszkedés. Az első évad 8 részes, de már a másodikat is előkészítették az alkotók.

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