Mától nézhető a Doktor Szöszi előzménysorozata: az Elle-sorozat összes rész felkerült

Elle Woods története megérkezett a Prime Videóra. Sokan várták már a Doktor Szöszi előzménysorozatát, aminek az összes része egyszerre került fel a streamingcsatornára.

Lexi Minetree az Elle-sorozat londoni premierjén, abban az ikonikus Stella McCartney ruhában, amit Reese Witherspoon 2014-ben viselt a Met-gálán.

Forrás: PA Wire/Northfoto

Doktor Szöszi visszatért: mától elérhető az Elle-sorozat

A Doktor Szöszi-filmeket mindenki imádta a 2000-es évek elején Reese Witherspoon ikonikus alakításával. Elle Woods legendássá vált, a film pedig kultikussá. Nem meglepő, hogy amikor bejelentették, sorozatot készítenek a történetből, az egész világ felbolydult. Az Amazon Prime Video azonban nem arra vállalkozott, hogy újrameséli a Doktor Szöszi eredeti történetét, hanem arra, hogy bemutassa, ki volt Elle Woods a főiskola előtt.

Mától, azaz 2026. július 1-jétől pedig el is merülhetünk Elle Woods világában, ugyanis az előzménysorozat összes része felkerült a streamingre. A főszereplőt Lexi Minetree alakítja, akinek Reese Witherspoon személyesen adta át a stafétát egy videóban, amely virálissá vált.

A sztori szerint Elle Woods még csak tinédzser, aki a tökéletes Los Angeles-i életéből Seattle-be kényszerül költözni a családjával, ahol eleinte nagyon nehezen megy számára a beilleszkedés. Az első évad 8 részes, de már a másodikat is előkészítették az alkotók.

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