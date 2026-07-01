Fényűzés a köbön! Kastélyt építenek Taylor Swift és Travis Kelce esküvőjének helyszínén - Fotók

Úgy tudni, Taylor Swift esküvőjének helyszínére folyamatosan érkeznek a dekorációs elemek. Pakolásközben le is esett egy fekete szemeteszsák, amelyből két fehér korlátelem bukkant elő; külföldi lapok szerint ezeket egy kastélyszerű díszlethez használhatják fel. A TMZ, amely elsőként számolt be a hírről, úgy tudja, a kastélyt az arénán belül állítják fel.

Óriási dekorelemeket szállítanak a Madison Square Gardenhez Taylor Swift esküvőjére

Forrás: Profimedia

Taylor Swift esküvője: kastélyt építenek a Madison Square Gardenben

A Madison Square Gardenhez hatalmas szállítóládákat is vittek, ezekben is különböző kellékek, dekorelemek voltak. Eközben a munkások különböző textíliákat helyeznek el az arénában, a mennyezetről anyagokat lógatnak le, a padlót pedig szőnyeggel borítják be. Az esküvő tematikájában valószínűleg a kerti partikat idézi, erre utal a pár eljegyzése is: Travis Kelce 2025 augusztusában egy fehér és rózsaszín virágokkal teli kertben kérte meg Taylor Swift kezét. Az énekesnő szereti a kasélyokat, a Speak Now és a Fearless turnéján is használt elvarázsolt várakat idéző színpadi elemeket.

A Page Six exkluzív videót szerzett meg arról, hogy vörös szőnyeget terítettek le a Madison Square Garden VIP-bejáratának lépcsőin, majd néhány perccel később el is távolították. Egy alkalmazott a lapnak azt mondta, a szőnyeg egy „esküvőhöz” készült, ám azért vitték vissza, mert még nem kellett volna kiteríteni. A pár engedélyért is folyamodott a városhoz, amelyben a Madison Square Garden körüli utcák lezárását kérték.

A munkások túl korán teték le a VIP-bejárathoz a vörös szőnyeget

Forrás: Profimedia

Úgy tudni, a 36 éves Taylor Swift pénteken, a Madison Square Gardenben mondja ki az igent Travis Kelce-nek, méghozzá sztárok tömkelege előtt. A meghívottak között lehet Karlie Kloss, Zoë Kravitz, Ed Sheeran, Suki Waterhouse, Gigi Hadid és Selena Gomez is. A bulin Stevie Nicks és Tim McGraw is fellép majd. Taylor Swift valószínűleg több ruhát is visel a nagy napon.

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