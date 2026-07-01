Elvált, vagyonos bombázó exével jött újra össze Tom Cruise − Paparazzifotón a régi-új pár

A páros David Beckham hollywoodi csillagavatóján együtt jelent meg. Bár sem Tom Cruise, sem Elsina nem kommentálta a kapcsolatukat, a rajongók szerint nem véletlen, hogy ismét együtt mutatkoztak a nyilvánosság előtt.

Tom Cruise és Elsina Khayrova David Beckham hollywoodi csillagavatóján együtt jelent meg.

Forrás: Profimedia

Bár komoly kapcsolatnak tűnt, két éve Tom Cruise szakított Elsinával

Tom Cruise-t és Elsina Khayrovát először 2023 végén hozták hírbe egymással. A külföldi bulvárlapok szerint kapcsolatuk gyorsan elmélyült: a filmsztár állítólag már Elsina két gyermekével is megismerkedett, ami arra utalt, hogy a románc jóval komolyabb lehetett egy futó kalandnál. A kapcsolat azonban néhány hónap után véget ért. Akkoriban több lap is arról írt, hogy a szakítás békés volt, ugyanakkor bennfentesek szerint Tom Cruise nem szerette volna, hogy magánéletét továbbra is Elsina nagy nyilvánosságot kapott válása és annak utózöngéi árnyékolják be.

Elsina nem akármilyen családból származik

Elsina Khayrova nem ismeretlen név a brit elit köreiben. A 39 éves influenszer és jógaoktató az orosz politikus, Rinat Khayrov lánya, korábban pedig Dmitrij Cvetkov gyémántkereskedő felesége volt.

Válásuk hosszú ideig a nemzetközi bulvársajtó kedvenc témája volt, miután jelentős vagyonról – luxusingatlanokról, ékszerekről, műkincsekről és sportautókról – folyt vita közöttük.

A történetet tovább színesítette, hogy Cvetkov nyilvánosan is megszólalt exe és Tom Cruise kapcsolatáról. A milliárdos üzletember akkor azt üzente a hollywoodi sztárnak, hogy „tartsa nyitva a szemét és a pénztárcáját”, mert volt felesége szereti a fényűző életmódot. A kijelentés akkoriban bejárta a világsajtót.

Új esélyt adtak a szerelemnek?

A szakítást követően Tom Cruise és Ana de Armas romantikus kapcsolatáról szóltak a pletykák, ám azok megmaradtak a találgatásokat szintjén, mivel a románcot egyikük sem erősítette meg.

Most viszont minden jel arra utal, hogy a színész ismét Elsina Khayrova társaságában tölti az idejét. Hogy valóban újrakezdték-e a kapcsolatukat, egyelőre nem tudni, hiszen egyikük sem nyilatkozott a pletykákról. A közös megjelenés azonban elég volt ahhoz, hogy a rajongók ismét reménykedni kezdjenek: talán ezúttal sikerül második esélyt adniuk a szerelemnek.