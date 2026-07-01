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Jamie Oliver és felesége 26 éve házasodtak össze: ennyire másképp néztek ki szerelmük hajnalán Joolsszal

házassági évforduló feleség szakács Jamie Oliver
Laci Patricia
2026.07.01.
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A britek kedvenc szakácsa már 26 éve nős. Jamie Oliver több fiatalkori felvétellel nosztalgiázott a házassági évfordulója alkalmából.

Jamie Oliver és Juliette Norton, becenevén Jools 2000 júniusában kötötték össze az életüket Angliában, a 26. házassági évfordulójuk alkalmából megmutatta, mennyire másképp néztek ki fiatal korukban.

Jamie Oliver szerepel a fotón
Jamie Oliver és felesége 26 évvel ezelőtt házasodtak össze.
Forrás: Ian West / NORTHFOTO
  • Jamie Oliver és felesége 26 évvel ezelőtt keltek egybe.
  • A sztárséf Instagramon emlékezett meg az évfordulójukról.
  • Fiatalkori képeikkel nosztalgiázott.

Jamie Oliver fiatalon: feleségével nagyon másképp néztek ki

Jamie Oliver felesége nélkül félember lenne, ilyen meghatóan fogalmazott Joolsról az Instagram-oldalán: „Ez csak egy kis Jools Olivernek szóló köszönetbejegyzés, mert ő már 26 éve a támaszom! Mégis mi lenne velem nélküle?” – fogalmazta a sztár a posztjában, amelyhez több fiatalkori képet is csatolt. Az első felvételen szinte alig lehet rájuk ismerni, annyira fiatalok voltak még.

Még tinédzserek voltak, amikor megismerték egymást Londonban, mindketten a Westminster College diákjai voltak. Jamie Olivert szinte azonnal lenyűgözte Jools, végül összeszedte a bátorságát, és elhívta moziba, végül duplarandi lett belőle, mert a barátaik is csatlakoztak hozzájuk. Elég balszerencsésen alakult az első randijuk,ugyanis a séf összetörte az autóját.

„Aznap este éppen a randi helyszínére tartottunk autóval, erre belementem egy másik autó hátuljába. Jools megsajnált engem. Azt gondolta: Ahogy vezet, biztosan szüksége van támogatásra az életben” – viccelődött egy korábbi interjújában, amiről a Daily Mirror is beszámolt.

Távkapcsolatban is éltek

Autóbaleset ide vagy oda, Jools beleszeretett Jamie Oliverbe, azonban jött egy nagy akadály, a nő Japánba költözött három hónapra, hogy ott modellkedjen. A távkapcsolat bár sok szerelmet megöl, az övékét inkább csak megerősítette. A séf folyamatosan szerelmes levelekkel és faxokkal bombázta barátnőjét.

Miután a nő visszatért Angliába, elválaszthatatlanok lettek, 2000-ben pedig egybe is keltek. Öt gyerekük született: Poppy 2002-ben, Daisy 2003-ban, Petal 2009-ben, Buddy 2010-ben, River pedig 2016-ban jött a világra.

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