Pornstar Spritz: az igazán tüzes csajok erre a koktél receptre esküsznek idén

Nagy Kata
2026.03.28.
Egy jó koktél nemcsak frissít, hanem történetet is mesél. A Pornstar Spritz esetében ez a történet tele van humorral és könnyedséggel, ráadásul a koktél receptje otthon is könnyedén újraalkotható.

Egy langyos tavaszi napon a jó hangulat néha egyetlen pohárral és egy ínycsiklandó koktél recepttel kezdődik. A Pornstar Spritz pedig kiváló alap ehhez, hiszen egyszerre frissít, szórakoztat, és még közelebb hozza egymáshoz az embereket. 

Ha egyetlen koktél receptet próbálsz ki idén nyáron, az a Pornstar Spritz legyen!
Pornstar Spritz: a nyár íze egy koktél receptben

  • Hivatalosan is elkezdődött a terasz szezon, ezzel együtt pedig csak úgy szomjazzuk az új koktél trendeket.  
  • Az év egyik legnépszerűbb itala a Pornstar Spritz lesz, ami a martinis verzió könnyedebb, frissítőbb kistestvére. 

A világ tele van új trendekkel, de időről-időre felbukkan egy olyan, ami láttán minden magára valamit is adó it girl szeme felcsillan.  Az Aperol Spritz és a Pornstar Martini futó kalandjából létrejött édes szerelemgyerek, a Pornstar Spritz pont ilyen: nemcsak a poharadat, de a beszélgetéseidet is felpezsdíti! 

Ez az ital a spritzek klasszikus könnyedségét hozza, de egy kis extra tüzet csempész bele: a maracuja egzotikus savanykássága, a vanília lágy édessége, és a prosecco buborékai olyan élményt adnak, mint amikor a barátnőiddel a fürdőszobában együtt készülődtök az esti bulira, miközben sminkeltek és zenét hallgattok. 

Dobd hát félre a délutáni kávékoktélokat és próbálj ki valami igazán meglepőt! 

Hozzávalók: 

  • 1 rész vaníliás vodka
  • 1 rész maracuja szirup
  • 3 rész prosecco 
  • liofilizált maracuja a díszítéshez
  • 1 rész szóda
  • jég 

Elkészítés: 

Keverd össze a hozzávalókat egy shakerben, majd díszítsd szárított maracuja szirupokkal.

