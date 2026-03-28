Pornstar Spritz: az igazán tüzes csajok erre a koktél receptre esküsznek idén

Egy langyos tavaszi napon a jó hangulat néha egyetlen pohárral és egy ínycsiklandó koktél recepttel kezdődik. A Pornstar Spritz pedig kiváló alap ehhez, hiszen egyszerre frissít, szórakoztat, és még közelebb hozza egymáshoz az embereket.
Pornstar Spritz: a nyár íze egy koktél receptben
- Hivatalosan is elkezdődött a terasz szezon, ezzel együtt pedig csak úgy szomjazzuk az új koktél trendeket.
- Az év egyik legnépszerűbb itala a Pornstar Spritz lesz, ami a martinis verzió könnyedebb, frissítőbb kistestvére.
A világ tele van új trendekkel, de időről-időre felbukkan egy olyan, ami láttán minden magára valamit is adó it girl szeme felcsillan. Az Aperol Spritz és a Pornstar Martini futó kalandjából létrejött édes szerelemgyerek, a Pornstar Spritz pont ilyen: nemcsak a poharadat, de a beszélgetéseidet is felpezsdíti!
Ez az ital a spritzek klasszikus könnyedségét hozza, de egy kis extra tüzet csempész bele: a maracuja egzotikus savanykássága, a vanília lágy édessége, és a prosecco buborékai olyan élményt adnak, mint amikor a barátnőiddel a fürdőszobában együtt készülődtök az esti bulira, miközben sminkeltek és zenét hallgattok.
Dobd hát félre a délutáni kávékoktélokat és próbálj ki valami igazán meglepőt!
Hozzávalók:
- 1 rész vaníliás vodka
- 1 rész maracuja szirup
- 3 rész prosecco
- liofilizált maracuja a díszítéshez
- 1 rész szóda
- jég
Elkészítés:
Keverd össze a hozzávalókat egy shakerben, majd díszítsd szárított maracuja szirupokkal.
Ha szívesen kipróbálnál még házi koktél recepteket, kattints ezekre a cikkekre: