Íme 5 tiltólistás nyári ruhadarab 40 fölött: előnytelenné teszik a megjelenésed

Divatbakikat mindenki követhet el. De ha eléggé odafigyelsz a trendekre, akkor könnyen elkerülheted a „gázos helyzeteket”. Most arra derítettünk fényt, hogy milyen ruhadarabokat érdemes kiűznöd a nyári gardróbodból: itt a legtutibb divattippek 40 fölöttieknek!

Ezek a divattippek 40 fölött mindenkinek beválnak.

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Divattippek 40 fölöttieknek

A nyári divat nem csak azt jelenti, hogy kényelmesen és lengén öltözködünk. A jó időben még több kedvet kapunk ahhoz, hogy a sikkes énünket elővegyük! Elegancia, önkifejezés és egyéniség – ezek mind-mind fontosak a divatban.

Minden generációnak megvan a saját stílusa és öltözködési praktikája, ám 40 fölött érdemes belátni, hogy eljött a legszexibb korszakod, vagyis a lezser elegancia ideje, amikor már nem érdemes elfecsérelni az idődet a 20 éveseknek szóló divatirányzatokkal. Engedd el, hogy mi az, ami a Z generációsok szerint ciki, és fókuszálj arra, hogy a jó bor is csak idővel lesz igazán zamatos! Ennek a zamatnak pedig meg kell adni a módját!

40 fölötti nők divattippjei: mit érdemes elkerülni?

Tudtad, hogy nemcsak a frizurák öregíthetnek, hanem különböző ruhadarabok is? Ezért nem árt odafigyelni arra, hogyan frissíted fel a stílusod! 40 felettiek, most figyeljetek! Ezektől a ruhadaraboktól ugyanis érdemes végre elbúcsúznotok!

1. Spagettipántos trikó

Tudjuk, hogy meleg van, de felejtsd el a spagettipántos trikókat! Próbálj ki helyette vastagabb pántos bodykat vagy különleges textúrájú, ujjatlan blúzokat!

2. Farmershortok

Tudod, melyikről beszélünk! A túl kicsi, túl szűkös, túl tépett, túl fiatalos shortokról, melyek egyébként már a 20 évesek körében sem divatosak. Helyette jöhet a magas derekú vászonnadrág vagy a vintage bermudanadrág!

3. Túl sok virágminta

Tudjuk, hogy szereted a virágokat, de nem kell, hogy az egész ruhatárad ezt kiabálja az emberek arcába! Ha nagyon nem akarod elengedni a virágminta kezét, akkor válassz egy ruhadarabot, ami ebben a mintában tündököl, a többi darab viszont legyen teljesen neutrális, hogy kellemesen elsimítsa a virágok túlsúlyát! A kulcs a harmónia!

4. Tangapapucs

Tudjuk, hogy kényelmes, és nyáron amúgy sem akarjuk, hogy besüljön a lábunk, de lehet másfajta papucsot is hordani. Fontos, hogy a lábad kicsit meg legyen emelve, hogy szép ívet adjon a vonalaidnak. És persze az sem árt, ha a papucsnak vagy a szandálnak van valamilyen egyénisége – legyen szó egy különleges anyagról, egy esztétikus mintáról vagy egy meleg színről.