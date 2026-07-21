Carbonara helyett: 10 perc alatt elkészül ez a krémes tészta, és csak négy dolog kell hozzá

A recept titka a négy hozzávaló tökéletes kombinációja. A barnított vaj diós aromát ad, a miso telt, umamiban gazdag ízt kölcsönöz, a parmezán pedig selymes szósszá alakítja az egészet, amely tökéletesen bevonja a tésztát. Ezt a gyors, szívet melengető fogást újra és újra el akarod majd készíteni!

Carbonara helyett tökéletes ez a négy hozzávalós, 10 perces tészta

Forrás: Life.hu / ChatGPT

Carbonara helyett: krémes tészta 10 perc alatt

Hozzávalók:

200 gramm spagetti vagy linguine

60 gramm vaj

2 teáskanál világos miso, vagyis shiro miso

50 gramm frissen reszelt parmezán

kevés főzővíz

Elkészítés:

1. A tésztát bő, sós vízben a csomagoláson feltüntetett idő szerint főzzük al dentére. Mielőtt leszűrnénk, tegyünk félre egy csészével a főzővízből.

2. A vajat egy nagy serpenyőben, közepes lángon olvasszuk fel, majd melegítsük addig, amíg aranybarna színt és kellemes, diós illatot kap. Ez nagyjából 3–4 percet vesz igénybe. Közben rendszeresen mozgassuk meg a serpenyőt, hogy a vaj egyenletesen barnuljon.

3. Ezután húzzuk le rövid időre a tűzről, keverjük hozzá a misót, és egy kanállal dolgozzuk simára, amíg teljesen elvegyül a barnított vajjal.

4. A leszűrt tésztát azonnal tegyük a serpenyőbe, szórjuk rá a reszelt parmezánt, majd adjunk hozzá egy nagyobb adag tésztafőző vizet.

5. Alacsony lángon gyors mozdulatokkal rázzuk össze, vagy egy csipesszel forgassuk át az egészet, amíg sűrű, krémes szósz nem tapad a tésztára. Amennyiben szükséges, még kevés főzővízzel lazíthatunk rajta. Tálalhatjuk is!

Extra tipp: a végén frissen őrölt fekete borssal és néhány szem pirított dióval is megszórhatjuk, ezek még jobban kiemelik a barnított vaj diós ízét.

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