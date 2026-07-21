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Carbonara helyett: 10 perc alatt elkészül ez a krémes tészta, és csak négy dolog kell hozzá

recept parmezán carbonara tészta
Life.hu
2026.07.21.
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Néha a legegyszerűbb ételek okozzák a legnagyobb örömet. Ez a barnított vajjal, misóval és parmezánnal készülő tészta kevesebb mint tíz perc alatt az asztalra kerül, mégis olyan gazdag, krémes és összetett az íze, mintha órákig dolgoztunk volna vele. Carbonara helyett is tökéletes!

A recept titka a négy hozzávaló tökéletes kombinációja. A barnított vaj diós aromát ad, a miso telt, umamiban gazdag ízt kölcsönöz, a parmezán pedig selymes szósszá alakítja az egészet, amely tökéletesen bevonja a tésztát. Ezt a gyors, szívet melengető fogást újra és újra el akarod majd készíteni!

Carbonara helyett tökéletes ez a négy hozávalós, 10 perces tészta
Carbonara helyett tökéletes ez a négy hozzávalós, 10 perces tészta
Forrás: Life.hu / ChatGPT

Carbonara helyett: krémes tészta 10 perc alatt

Hozzávalók:

  • 200 gramm spagetti vagy linguine
  • 60 gramm vaj
  • 2 teáskanál világos miso, vagyis shiro miso
  • 50 gramm frissen reszelt parmezán
  • kevés főzővíz

Elkészítés:

1. A tésztát bő, sós vízben a csomagoláson feltüntetett idő szerint főzzük al dentére. Mielőtt leszűrnénk, tegyünk félre egy csészével a főzővízből.

2. A vajat egy nagy serpenyőben, közepes lángon olvasszuk fel, majd melegítsük addig, amíg aranybarna színt és kellemes, diós illatot kap. Ez nagyjából 3–4 percet vesz igénybe. Közben rendszeresen mozgassuk meg a serpenyőt, hogy a vaj egyenletesen barnuljon.

3. Ezután húzzuk le rövid időre a tűzről, keverjük hozzá a misót, és egy kanállal dolgozzuk simára, amíg teljesen elvegyül a barnított vajjal.

4. A leszűrt tésztát azonnal tegyük a serpenyőbe, szórjuk rá a reszelt parmezánt, majd adjunk hozzá egy nagyobb adag tésztafőző vizet.

5. Alacsony lángon gyors mozdulatokkal rázzuk össze, vagy egy csipesszel forgassuk át az egészet, amíg sűrű, krémes szósz nem tapad a tésztára. Amennyiben szükséges, még kevés főzővízzel lazíthatunk rajta. Tálalhatjuk is!

Extra tipp: a végén frissen őrölt fekete borssal és néhány szem pirított dióval is megszórhatjuk, ezek még jobban kiemelik a barnított vaj diós ízét.

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