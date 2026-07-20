Titokban férjhez ment a Barátok közt sztárja: 19 év után mondta ki az igent

Mérai Katának már négyszer kérték meg a kezét, az esküvő azonban egyik alkalommal sem valósult meg. Először 19 éves korában jegyezték el, jelenlegi párja, Jocó pedig 2009-ben húzott gyűrűt az ujjára. A színésznő és kedvese 19 éve alkotnak egy párt, van egy közös fiuk is, Bálint. Mérai Kata korábban úgy fogalmazott, kapcsolatuk valódiságát nem egy esküvő, hanem a gyermekük jelenti, ezért sokáig nem érezték fontosnak, hogy hivatalosan is összeházasodjanak.

Mérai Kata titokban férhez ment

Forrás: TV2

Férhjez ment Mérai Kata, a Barátok közt egykori színésznője

Most azonban elérkezett a megfelelő pillanat: a ceremóniát a nyilvánosság kizárásával, meghitt körülmények között tartották, majd családias hangulatban ünnepeltek. A színésznő az Instagram-oldalán közzétett videóval tudatta, hogy férjhez ment.

„Kedves Család, Barátok, Ismerősök. Szeretnénk, ha utólag is velünk örülnétek. Alapos megfontolás után a szülinapomon, 12.00-kor, 19 év után összeházasodtunk, majd egy nagyon kedves, családias hangulatú fesztiválon, szűk körben meg is ünnepeltük. Ez a nap igazán olyanra sikeredett, mint amilyenek Mi vagyunk” – írta a bejegyzésben a Barátok közt egykori színésznője.

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