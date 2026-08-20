Itt kapható Magyarország Tortája 2026-ban: mutatjuk a cukrászdák teljes listáját

A Magyar Cukrász Ipartestület minden évben megválasztja Magyarország Tortáját, valamint Magyarország Cukormentes Tortáját. A verseny az évek alatt az augusztus 20-i ünnepi időszak egyik legjobban várt gasztronómiai eseményévé vált: a cukrászok különleges ízpárosításokkal és látványos süteményekkel indulnak, a zsűri pedig több szempont alapján választja ki a legjobb alkotásokat.

A 2026-os Magyarország Tortája versenyt a Bíborfehér torta nyerte

Forrás: https://www.facebook.com/cukraszipartestulet

Ez lett Magyarország Tortája 2026-ban

A 2026-os versenyt a Bíborfehér nyerte, amely a gyulai Kézműves Cukrászda három cukrászmestere, Kis Roland, Balogh Zoltán és Balogh László közös alkotása. A torta vajban gazdag piskótájára tejfölös mousse és túró kerül, az ízeket pedig erdei gyümölcsös zseléréteg egészíti ki. A győztes torta eredetileg nem ezen a néven indult: az alkotók az utolsó pillanatban változtatták meg a Fehér Mámor nevet Bíborfehérre.

Magyarország Cukormentes Tortája 2026-ban a Szilvafácska lett. A süteményt a balatongyöröki Promenád Kávéház cukrászai, Puchovszki Alena, Pethő Gábor és Vadócz Jenő készítették. A torta meghatározó íze a szilva, amelyhez dió és tejcsokoládé társul, fahéjas mousse-szal, a tetejére pedig zöldteás szórás kerül.

Magyaroszág cukormentes torája 2026-ban a Szilvafácska

Forrás: https://www.facebook.com/cukraszipartestulet

A két győztes tortát augusztus elején mutatták be, először pedig augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén kóstolhatja meg őket a nagyközönség. A Bíborfehér és a Szilvafácska idén összesen 485 cukrászdában lesz elérhető.

Ezekben a cukrászdákban kapható Magyarország Tortája 2026-ban

A Magyar Cukrász Ipartestület honlapján térképen is meg lehet nézni azokat a helyeket, ahol a két idei győztes torta kapható, de a listát is közzétesszük:

A Cappella Cukrászda - 6720 Szeged, Kárász u. 6.

A Regős Cukrászműhely - 1141 Budapest, Fogarasi út 134.

All-IN Cukrászda - 2440 Százhalombatta, Damjanich u. 62.

AnDa Cukrászda Kistarcsa - 2143 Kistarcsa, Széchényi István u. 88-90

AnDa Cukrászda Vác - 2600 Vác, Köztársaság út 3.

Andi's speciality café - 1067 Budapest, Teréz krt. 33.

Andrész Cukrászda - 2051 Biatorbágy, Szabadság út 37. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Anetta Cukrászda - 4700 Mátészalka, Zrínyi út 19.

Anna Cukrászda - 7122 Kakasd, Rákóczi Ferenc utca 288/A

Anna Cukrászda - 6065 Lakitelek, Esze T. u. 2.

Aranyalma Cukrászda - 8000 Székesfehérvár, Palotai út 4.

Babusgatós Pékműhely és Cukrászda - 9700 Szombathely, Vépi út 17.

Bagaméri Cukrászda - 2890 Tata, Új út 118.

Balajti Cukrászda - 3519 Miskolc, Miskolctapolcai út 41/B. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Balaton Klub - 8623 Balatonföldvár, Somogyi Béla utca 1.

Bali art cafe - 2536 Nyergesújfalu Bartók Béla utca 20

Balogh Cukrászda - 3434 Mályi, Fő út 69.

Bartalos Cukrászda - Alistál, Napos utca 1036/2 A. (Szlovákia) - Csak Magyarország Tortája kapható!

Bécsi Cafe&Bar - 9700 Szombathely, Fő tér 14.

Bécsi Kávéház - 9021 Győr, Arany János u. 18.

BEJÓ Cukrászda - 5600 Békéscsaba, Bessenyei utca 1/6.

Béla Bácsi Cukrászdája - 1016 Budapest, Mészáros u. 14.

Bella Cukrászda - 3778 Varbó, Dózsa Gy. u. 5.

Belvárosi Auguszt Cukrászda - 1053 Budapest, Kossuth Lajos u. 14-16.

Benke Cuki - 6723 Szeged, József Attila sgt. 134.

BEUGRÓ a boldogságért Cukrászda - 2840 Oroszlány, Rákóczi F. u. 72.

Bilics Cukrászda - 2465 Ráckeresztúr, Szent János tér 18

Blöff bistro - Szombathely Szófia utca 47

Bohém Cukrászda és Cukrászüzem Devecser - 8460 Devecser, Petőfi tér 8.

Boldizsár Cukrászda - 3300 Eger, II. Rákóczi F. u. 100.

Boldizsár Cukrászda - 3300 Eger, Törvényház u. 4.

Boldizsár Cukrászda - 3300 Eger, Bajcsy Zs. u. 2.

Bonobo - 2310 Szigetszentmiklós, Miklós pláza, Ifjúság útja 16

Bor Cukrászat - 2370 Dabas, Bartók Béla út 69.

Bordás Cukrászda - 4060 Balmazújváros, Kastélykert u. 6.

Bordás Cukrászda - 4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 2-4.

Bordás Cukrászda - 4060 Balmazújváros, Veres P. utca 1.

Bordűr Wellness Hotel - 5561 Békésszentandrás, Szent András utca 4.

Borostyán Cukrászda - 8000 Tapolca, Vasút u. 1. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Both Cukrászda - 7130 Tolna, Deák u. 20.

Breitenstein Cukrászda - 7754 Bóly, Ady E. u. 5.

Bundiner Cukrászda - 2151 Fót, Szent Benedek u. 33.

Cafe Laro - Szlovákia, 94501 Komárno, Nám. M. R. Stefánika 6.

Cafe Melba - 8600 Siófok, Fő u. 172.

Caffé Perté - 8000 Székesfehérvár, Lakatos utca 2.

Caffe Trevi Cukrászda - 2071 Páty, Iskola u. 1/B.

Cake to go Budapest - 1139 Budapest, Petneházy u. 37.

Carbart Pékség - 1119 Budapest, Hadak útja 1.

Castello Cukrászda - 3700 Kazincbarcika, Móricz Zsigmond tér 11.

Castello Cukrászda - 3580 Tiszaújváros, Bethlen Gábor út 18.

Castello Cukrászda - 4220 Hajdúböszörmény, Bethlen G. út 26.

Cédrus Cukrászda - 6724 Szeged, Bakay N. utca 24.

Ciao Várkert - 9200 Mosonmagyaróvár, Cserháti Sándor utca 5.

Claudia Cukrászda - 9700 Szombathely, Savaria tér 1/A

Cocó 7 Csokoládé - 1015 Budapest, Hattyú u. 1.

Croissant Bakery - 9200 Mosonmagyaróvár, Kökény utca 11-13

Cziniel Cukrászda - 1031 Budapest, Nánási út 55.

Csabi Cukrászda - 6646 Tömörkény, Bem József utca 12.

Csabi Cukrászda - 6640 Csongrád, Szentháromság tér 8.

Családi Kiss Cukrászda (Kiss Cuki) - 6050 Lajosmizse, Árpád u. 24. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Csekő Cukrászda és Gyorsétterem - 4400 Nyíregyháza, Hunyadi utca 35.

Csekő Kávéház és Gyorsétterem - 4027 Debrecen, Füredi utca 25/B.

Csekő Kévéház és Étterem - 4300 Nyírbátor, Bajcsy-Zsilinszky utca 62.

Cserfalvi Cukrászda - 1039 Budapest, Mátyás király út 18.

Csibe Cukrászda - 3060 Pásztó, Baross Gábor út 35.

Csillag Cukrászda - 1214 Budapest, II. Rákóczi F. út 219.

Csoki Praliné - 2316 Tököl, Piac tér 7

Csuta Cukrászda - 8083 Csákvár, Kossuth L. u. 20.

Damniczki Cukrász Manufaktúra - 8000 Székesfehérvár, Rózsa u. 2.

De'Cuki - 9912 Molnaszecsőd, Petőfi út 76.

Deko Cukrászda - 5340 Kunhegyes, Szabadság tér 12.

Del Conte Kézműves Cukrászda - 9600 Sárvár, Rákóczi u. 11.

Desszertimádó Sweets & Cakes - 6724 Szeged, Csongrádi sugárút 62-64.

Dibáczi Cukrászda - 1142 Budapest, Kassai tér 14.

Dinasztia Cukrászda - 8600 Siófok, Kálmán Imre sétány 2/c.

Dini Cukrászda - 1126 Budapest, Margaréta utca 6

Dobay BudaPart - 1117 Budapest, Garda u. 1.

Dobay Halásztelek - 2314 Halásztelek, Rákóczi Ferenc út 68.

Dobay Horváth kert - 1016 Budapest, Krisztina krt. 38.

Dock Cukrászda - 8154 Polgárdi, Deák Ferenc u. 11.

Dock Cukrászda - 8600 Siófok, Fő tér 5.

Dolce Cukrászda - 8300 Tapolca, Csobánc u. 55.

Dolce Vita Cukrászda - 1033 Budapest, Búza utca 2.

Dolce Vita cukrászda - 2000 Szentendre, Bogdányi út 28.

Dolce Vita Dessert - 3014 Hort, Kossuth Lajos út 48.

Dominó Cukrászda - 8900 Zalaegerszeg, Pintér Máté u.29.

Dömötöri Cukrászda - 9400 Sopron, Széchenyi tér 13. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Drazsé Cukrászda és Falatozó - 2300 Ráckeve, Kossuth Lajos utca 13.

Dulce Vida mentes shop - 1172 Budapest, Ferihegyi út 27.

Ebatta Cukrászda - 2440 Százhalombatta, Damjanich u. 16.

Édes Álom Cukrászda - 6086 Szalkszentmárton, Fő út 4.

Édes álom cukrászda és fagyizó - 2225 Üllő, Pesti út 79.

Édes Desszert - 1192 Budapest, Kós Károly tér 12.

Édes Gyöngyös - 3200 Gyöngyös, Vásár utca 2.

Édes Hullám Cukrászda - 2340 Kiskunlacháza, Vörösmarty Mihály u 2

Édes Hullám Cukrászda - 2337 Délegyháza, Rákóczi u 9/4

Édes M Cukrászda - 5540 Szarvas, Kossuth tér 3/1.

Édes Szelet Cukrászda és Kávézó - 1039 Budapest, Heltai Jenő tér 2.

Édes Szelet Cukrászda és Kávézó - 1039 Budapest, Csobánka tér 3. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Édes Sziget Cukrászda és Kávézó - 8053 Bodajk, Táncsics M. u. 43./A - Csak Magyarország Tortája kapható!

Édes Szívem Cukrászda - 3530 Miskolc, Széchenyi út 32.

Édes Titok Cukrászda - 5000 Szolnok, Kossuth út 9.

Édes Vonal - 2600 Vác, Szécheni utca 34.

Édes-Gyömbér Cukrászda - 1046 Budapest, Galopp u. 2. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Édeske Cukrászműhely - 2626 Nagymaros, Dózsa György út 21.

Édeskrém Sütibolt - 1237 Budapest, Újtelep út 7

Eleven Cukrászat - 8174 Balatonkenese, Óvoda u. 12. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Élmény Cukrászda - 6724 Szeged, Makkoserdősor 22

Emil Cukrászda - 2085 Pilisvörösvár, Fő u. 132.

Emil Cukrászda - 1037 Budapest, Bécsi u. 314.

Emlékház Cukrászda - 2541 Lábatlan, József Attila utca 62.

EMMAROZS Pékség - 6722 Szeged, Mérey utca 15/A.

Enjoy Mokka - 9400 Sopron Schönherr-Malom u 43

ÉNSÜTIM - 2220 Vecsés, Fő út 246-248. (Market Central, Tesco üzletsor)

Énsütim Desszertház - 2142 Nagytarcsa, Rákóczi u. 71.

Erika Cukrászda - 2517 Kesztölc, Tavasz u. 7.

Eszterházy kávézó - 2600 Vác, Liszt Ferenc sétány 1.

Esztrol Süteménybolt - 8900 Zalaegerszeg, Erdész u. 86.

Ettore Cukrászda és Fagylaltozó - 2500 Esztergom, Lőrincz u. 2.

Éva Cukrászda - 3860 Encs, Petőfi u. 25.

Fagyivarázs Cukrászda - 8000 Székesfehérvár, Sarló utca 29.

Falánk Fanny Kávézó - 3530 Miskolc, Szemere utca 3. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Faller cukrászda - 1164 Budapest, Tabódy Ida tér 2.

Fazekas cukrászda - 1162 Budapest, Csömöri út 209

Fék Kávéház - 8243 Balatonakali, Pacsirta u. 1/A

Ferihegy 2. Édességbolt - Ferihegy II.

Fészek Cukrászda - 2072 Zsámbék, Szent István tér 2.

Fészek Cukrászda - 2060 Bicske, Szent István út 20.

Fincsi Free - 5000 Szolnok, Sólyom u. 1.

FitLife Cukormentes Cukrászda - 1077 Budapest, Király u. 85.

Fittnass Duna - 1138 Budapest, Váci út 178.

Fittnass Sugár - 1148 Budapest, Örs vezér tere 24.

Fittnass Zichy - 1066 Budapest, Zichy Jenő u. 43.

Fleck - 1094 Budapest, Tűzoltó utca 49-53 - Csak Magyarország Tortája kapható!

Floch Cukrászat - 2600 Vác, Köztársaság út 35.

Fodor Cukrászat - 6000 Kecskemét, Március 15 utca 1/2. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Fogarasi Pékség és Cukrászda - 1148 Budapest, Fogarasi út 69.

Forum Bistro - 5300 Karcag, Kossuth tér 5.

Fragola Angyalföld Cukrászda és Fagylaltozó - 1139 Budapest, Pap Károly u. 20

Frédi Cuki - 3170 Szécsény, Rákóczi út 85. épület 1.

Frey Cukrászda - 7624 Pécs, Hungária u. 53/1

Füge & Mangó - 1052 Budapest, Vitkovics Mihály u. 5.

Füsti Cukrászda - 6600 Szentes, Kiss Zsigmond u. 3/4.

Gabó Cukrászda - 8095 Pákozd, Budai út 68/B

Gála Korzó - 2800 Tatabánya, Komáromi út 51.

Gara Cukrászda - 4026 Debrecen, Kálvin tér 6.

Garda Cukrászda - 8237 Tihany, Kossuth Lajos utca 11/a.

Gelati Budapest - 1106 Budapest, Örs vezér tere 25. Árkád üzletház

Geleta Cukrászda - 8638 Balatonlelle, Rákóczi út 169.

Geraldine - Auguszt a Múzeumkertben - 1088 Budapest, Múzeum krt. 14-16.

Gerő Cukrászda - 8800 Nagykanizsa, Táncsics tér 10.

Gina Cukrászda - 1122 Budapest, Városmajor u. 34.

Gina Cukrászda - 1134 Budapest, Lehel Csarnok földszint, Váci út 9-13.

Gina Cukrászda - 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 18.

Gina Cukrászda - 1191 Budapest, Üllői út 216/1.

Gina Sütemények - 1117 Budapest, Fehérvári út 22. Vásárcsarnok

Gluténmentes Tündér Manna - 1173 Budapest, Pesti út 41/c

Godó Cukrászda - 3100 Salgótarján, Rákóczi út 12. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Gólyafészek Cukrászda - 2364 Ócsa, Kálvin u. 12.

Gombai Cukrászda - 2112 Veresegyház, Budapesti út 5/d

Gondola Fagylaltozó - 1115 Budapest, Bartók B. u. 69.

Gödöllői Királyi Kastély - 2100 Gödöllő Grassalkovich-kastély 5852 hrsz.

Görömbei Cukrászda - 4400 Nyíregyháza, Korányi Frigyes u. 23/a

Grillázs Cukrászda - 8500 Pápa, Zárda u. 8.

Grillázs Cukrászda - 4700 Mátészalka, Kölcsey út 3.

Gyöngy Cukrászda - 3527 Miskolc, Ady Endre u. 14./A

Gyöngyszem Cukrászda - 5465 Cserkeszőlő Fürdő út 616/2.

Habcsók Cukrászda - 1165 Budapest, Újszász u. 45/B. L. Ép.

Hamiló Cukrászat és Rétesmanufaktúra - 6000 Kecskemét, Sarolta utca 35.

Harangvirág Cukrászda - 1042 Budapest, István út 12.

Harrer Csokoládéműhely és Cukrászda - 9400 Sopron, Faller J. u. 4.

Hegyvidéki Cukrászda - Apor V. tér 11.

Herr Cukrászda - 2023 Dunabogdány, Petőfi S. u. 18.

Hisztéria Cukrászda - 2251 Tápiószecső, Pesti út 5.

Hodosi Cukrászda - 4200 Hajdúszoboszló, Szilfákalja u. 45.

Hodosi Cukrászda - 4200 Hajdúszoboszló, József Attila u. 2-4.

Hodosi Cukrászda - 4172 Biharnagybajom, Rákóczi út. 1.

Hodosi Pizzéria - 4183 Kaba, Rákóczi Ferenc u. 85.

Hoffer Cukrászda - 9400 Sopron, Várkerület 86.

Hollandi Cukrászda - 1213 Budapest, Hollandi út 29.

Horváth Cukrászda - 1042 Budapest, Petőfi S. u. 35.

I Love Gelato Fagyizó és Bár - 8440 Herend, Kossuth L. u. 154.

I Love Pizza & Döner Ételbár - 4600 Kisvárda, Városmajor út 42.

Ideál Desszert Cukrászda - 1149 Budapest, Szugló utca 80.

Ildikó Cukrászda - 5540 Szarvas, Szabadság u. 24.

Ildikó Cukrászda - 5600 Békéscsaba, Gábor Áron u. 3.

Illés Cukrászda - 2143 Kistarcsa, Honvéd u. 1.

Indiáner Cukrászda - 6726 Szeged, Marostői u. 23.

István Cukrászda - 1051 Budapest, Október 6. u. 17.

Jagyutt Cukrászat - Orchidea Cukrászda - 2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zs. utca 12.

Jakó Cukrászda - 2400 Dunaújváros, Lobogó u. 1.

Jakó Cukrászda Anna Kávéház - 6000 Kecskemét, Petőfi S. u. 7.

Jakó Cukrászda Centrum Étterem - 6000 Kecskemét, Nagykőrösi u. 2.

Jánoska Cukrászda - 2000 Komárom, Bajcsy Zs. út 28.

Jardin Cukrászda - 4024 Debrecen Rózsa utca 2.

Jégkuckó Cukrászda - 7633 Pécs, Kőrösi Csoma Sándor utca 4.

Jenei Kávéház - 2837 Vértesszőlős, Vörösmarty u. 1. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Juhász Cukrászda - 5630 Békés, Széchenyi tér 4/2.

Kádár Cukrászda - 3384 Kisköre, Kossuth út 24.

Kálmán Cukrászda - 2072 Zsámbék, Mányi út 23.

Kapitány Cukrászda - 2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. Út 175.

Kapitány Cukrászda - 2340 Kiskunlacháza, Dózsa Gy. Út 68.

Kapitány Cukrászda - 2344 Dömsöd, Bajcsy-Zs út 22/6.

Kapitány Cukrászda - 1071 Budapest, Damjanich u. 32.

Kapitányok Kedvence - 1093 Budapest, Nagyvásárcsarnok, Vámház krt. 1-3.

Karl Cukrászda - 2330 Dunaharaszti, Erzsébet u. 1. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Katica Cukrászda - 2030 Érd, Sóskúti út 19.

Kemencés Étterem - 2431 Perkáta, Dózsa György utca 6.

Kemenes Cukrász Manufaktúra Kft. - 2071 Páty, Mesterségek útja 4. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Képeschoco - 3964 Pácin, Fő út 18.

Kerekerdő Cukrászda - 1147 Budapest, Öv utca 177/a

Kerekes Cukrászda - Bozsok - 9727 Bozsok, Rákóczi u. 51.

Kézműves Cukrászda - 5700 Gyula, Városház út 21.

Király Kávéház Répcelak - 9653 Répcelak, Petőfi u. 56. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Király Kávéház Sárvár - 9600 Sárvár, Pap köz 2. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Kis Édes Cukrászda - 9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 20.

Kis Virág Cukrászda - 6720 Szeged, Klauzál tér 8.

KisCsekő Caffé - 4700 Mátészalka, Alkotmány utca 1/A.

Kiscsillag Cukrászda - 1214 Budapest, Kossuth L. u. 154-158.

Kisgergely Cukrászda - 3534 Miskolc, Nagy L. király u. 9.

Kismandula Cukrászda - 4024 Debrecen, Liszt F. u. 10.

Kismanó cukrászda és rétes-bár - 2360 Gyál, Kőrösi út 38.

Kiss-Virág Cukrászda - 4287 Vámospércs, Malom u. 7.

Kiss-Virág Cukrászda - 4029 Debrecen, Cegléd u. 16.

Koch-Danica Cukrászda - 1035 Budapest, Vörösvári út 41.

Kokó Cukrászda - 8200 Veszprém, Március 15 u. 3/1

Kóré Cukrászda - 2766 Tápiószele, Bartók B. u. 24/C

Korzó - 2890 Tata, Tópart u. 5-7.

Korzó Café - 8360 Keszthely, Kossuth L. u. 7-9.

Kovács Cukrászda - 6100 Kiskunfélegyháza, Attila utca 2.

Kovács Cukrászda - 7632 Pécs, Nagy Imre út 35-37.

Kovács Cukrászda Fertőszentmiklós - 9444 Fertőszentmiklós, Szerdahelyi utca 52.

Kövér Cukrászda - 3950 Sárospatak, Rákóczi út 36-38.

Krém Cukrászda - 8000 Székesfehérvár, Szabadságharcos u. 40.

Kristály Cukrászda - 1085 Budapest, József körút 53.

Krisztina Cukrászda Vértessomló - 2823 Vértessomló, Rákóczi F. u. 19.

Kuglóf Cukrászda - 9022 Győr, Kazinczy utca 18-20.

Kunyhó Cukrászda - 1131 Budapest, Jász u. 136.

La Fontana - Esztergom Széchenyi tér 20

La Mimosa - 1134 Budapest, Radnóti Miklós u. 43.

La Prima Trattoria - 7400 Kaposvár, Fő utca 2.

La Susanna kézműves fagylaltozó - 1095 Budapest, Mester utca 83/C.

Ladányi Cukrászda - 5520 Szeghalom, Tildy u. 3.

Lagzi Cukrászat - 5630 Békés, Teleky u. 24.

Lamuse Kávézó - 1094 Budapest, Tűzoltó u. 82. - Csak Magyarország Tortája kapható!

László Cukrászda - 1111 Budapest, Budafoki út 53.

Levendula és Kert Cukrászda - 2310 Szigetszentmiklós, Dr. Lengyel L. utca 29.

Levendulás fagyizó - 2721 Pilis, Rákóczi út 29.

Lipóti Pékség - 4600 Kisvárda, Városmajor út 84.

Lipóti Pékség Kunszentmiklós - 6090 Kunszentmiklós, Szent Erzsébet tér 14.

Lord Mignon Cukrászda - 1212 Budapest, Kossuth L. u. 48-50.

Lovas Cukrászda - 1028 Budapest, Hidegkúti út 167.

Magda Cukrászda - 7623 Pécs, Kandó K. u. 4.

Major Cukrászda - 1122 Budapest, Maros u. 14.

Máksüti Kézműves Cukrászda - 2081 Piliscsaba, Egyetem u. 3.

Mandula Cukrászda - 4028 Debrecen, Ember Pál u. 23.

Mandula Pont Debrecen - 4031 Debrecen, Kishegyesi út 1-11.

Mandula Pont Miskolc ALDI - 3531 Miskolc, Nagyváthy János u. 2.

Mandula Pont Miskolc TESCO - 3127 Miskolc, Szentpéteri kapu 103.

Marcipán Cukrászda - 7020 Dunaföldvár, Béke tér 3.

Marcipán Cukrászda - 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Rapcsák András út 48.

Marcipán Cukrászda - 5000 Szolnok, József A. út 126.

Marcipán Süteménybolt - 2400 Dunaújváros, Piac tér

Margaréta fagyizó - 8431 Bakonyszentlászló, László K. u. 13.

Marján Cukrászda - 3300 Eger, Kossuth u. 28.

Maródi Cukrászda - 2192 Hévízgyörk, Kossuth L. u. 21.

Maródi Cukrászda - 1137 Budapest, Jászai Mari tér 3.

Maroni Cukrászda - 2013 Pomáz, József Attila u. 22.

Mártika Néni Cukrászdája - 2740 Abony, Hunyadi János út 26/B. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Márton Cukrászda - 8638 Balatonlelle, Rákóczi út 239-241.

Mátyás Udvar Bisztró és Terasz - 8291 Nagyvázsony, Temető u. 1.

Mecsek Cukrászda - 7621 Pécs, Széchenyi tér 16.

Mecsek Cukrászda - 7631 Pécs, Megyeri út 76.

Medora Cukrászat - 2483 Gárdony, Jókai Mór utca 40.

Megyeház Presszó - 5100 Jászberény, Lehel Vezér tér 16.

Melange Cukrászda - 4028 Debrecen, Laktanya u. 50.

Menta Ice Cukrászda - 1239 Budapest, Házikert utca 23.

Meringa Cukrászda - 1213 Budapest, Erdősor u. 135.

Mester Étterem és Cukrászda - 8700 Marcali, Rákóczi u. 2-4.

Mészáros Cukrászda - 9700 Szombathely, Rákóczi F. u. 70.

Mézes Zserbó Cukrászda - 9222 Hegyeshalom, Filmszínház utca 2/b

Mézesmadzag Cukrászda - 7100 Szekszárd, Béri Balogh Á. u. 42.

Mignon Cukrászda - 4033 Debrecen, Szabó Pál u. 45-47.

Mignon Cukrászda - 4025 Debrecen, Kossuth utca 9.

Mimóza Cukrászda - 2600 Vác, Dr. Csányi László krt. 52

Mini Cukrászda - 9900 Körmend, Széchenyi u. 2.

Miradza Cukrászda & Brunch - 2100 Gödöllő, Bajcsy Zsilinszky u.27.

Mirgitta Cukrászda - 2600 Vác Köztársaság út 11-13.

Mischler Cakes Cukrászda - 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11.

Mischler Cukrászda - 7633 Pécs, Erkel Ferenc u. 8.

Mischler Cukrászda & Bisztró - 7622 Pécs, Bajcsy-Zsilinszky u. 11.

Míves Ízek Édenségek - 2400 Dunaújváros, Szent István tér 1.

Míves Ízek Édenségek 2. - 2400 Dunaújváros, Dózsa György út 4/C.

Mokka Cukrászda - 4400 Nyíregyháza, Szarvas u. 39.

Molnár Cukrászda - 2900 Komárom, Táncsics M u. 59.

Mon Ami Cukrászda és Kávézó - 4032 Debrecen, Martonfalvi utca 2/A.

Monako Cukrászda - 9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer S. u. 1.

Mónika Fagyizó és Cukrászda - 8400 Ajka, Futó u. 10.

MONO Cake & Dessert - 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 24.

MONO Cake&Dessert - 2085 Pilisvörösvár fő út 101

Moon Cremi Cukrászda - 1222 Budapest, Nagytétényi út 37.

Moon Cremi Cukrászda - 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 12-14.

Moon Cremi Cukrászda - 1083 Budapest, Futó u. 37-45.

Mozart Cukrászat - 8380 Hévíz, Széchenyi utca 4.

Muskátli Cukrászda - 8360 Keszthely, Kossuth Lajos u. 28.

Muskátli Cukrászda - 6400 Kiskunhalas, Kossuth L. u. 47/a - Csak Magyarország Tortája kapható!

My Pastry - 1062 Budapest, Váci út 1-3. I.E. 035 (Westend)

Nagy-féle Cukrászda - 5630 Békés, Kossuth u. 2. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Nándori Cukrászda - 1092 Budapest, Ráday u. 53.

Nass Cukrászda - 1239 Budapest, Hősök tere 8.

Nelson Étterem és Cukrászda - 4200 Hajdúszoboszló, Hősök tere 4.

Neu Olasz Fagyizó és Cukrászda - 7400 Kaposvár, Rippl Rónai tér 2.

Nikoletta Cukrászda - 2051 Biatorbágy, Alkotmány u. 6.

NoGlu cukrászda - 1024 Budapest, Fény u. 2. - Csak Magyarország Cukormentes Tortája kapható!

Nonna Desszertbár - 2111 Szada, Székely B. u. 41.

Nova Cukrászda - 6726 Szeged, Szőregi út 80.

Olívia kamra - 9224 Rajka Rákóczi Ferenc utca 21

Öcsi Cukrászda - 8100 Várpalota, Szent István u. 15.

Pablo és Rebeka - mentes kiscuki és pékség - 2120 Dunakeszi, Fillér u. 8.

Páholy Café - 1137 Budapest, Szent István krt. 12.

Paleoduo B and J Kft. - 2310 Szigetszentmiklós, Ősz utca 3.

Pálmai Cukrászda - 1156 Budapest, Páskom liget utca 8.

Panna! Cukrászda - 2133 Sződliget, hrsz. 049/6

Papp Cukrászda - 6900 Makó, Kálvin u. 8-12.

Papp Kávézó - 6900 Makó, Széchenyi tér 9-11.

Páratlan 2003 Kft. - 2310 Szigetszentmiklós Géza Fejedelem 2.

Páratlan cukrászda - 2310 Szigetszentmiklós, Géza fejedelem u. 2.

Pataki Cuki - 1123 Budapest, Apor Vilmos tér 11. Hegyvidék Bevásárlóközpont

Pataki Cukrászda - 2030 Érd, Balatoni út 61. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Patika Cukrászda - 8564 Ugod, Kossuth L. u. 30.

PDF-Pizza-Cukrászda - 8896 Pusztaszentlászló, Kossuth u. 59.

Pécsi Zserbó Cukrászda - 7624 Pécs, Rókusalja u. 9.

Pelikán Cukrászda - 1147 Budapest, Telepes u. 35/B

PEPE Cukrászda - 8420 Zirc, Alkotmány út 7.

Petre Cukrászda Tata - 2890 Tata, Ady Endre út 63.

Picur Cukrászda - 1188 Budapest, Vasút u. 48.

Pipacs Kávézó - 2800 Tatabánya, Gál István ltp. 707

Piskóta Cukrászda - 7831 Pellérd, Dózsa Gy. u. 104

Pizza Lab - 2890 Tata Hősök tere 12

Poncsák Cukrászda - 4600 Kisvárda, Mártírok u. 2.

Prim Cukrászda - 7100 Szekszárd, Kölcsey ltp. 21.

Prim Cukrászda - 7100 Szekszárd, Flórián u. 5.

Prim Cukrászda - 7100 Szekszárd, Kiskorzó tér 1.

Príma Cukrászda - 9700 Szombathely, Bocskai Krt. 8.

Promenád Kávéház - 8313 Balatongyörök, Füredi út 50.

Punto Corvin - 1082 Budapest, Corvin sétány 2/A

Punto Cukrászda & Bisztro & Pizzéria - 2040 Budaörs, Szabadság út 306-308.

Punto Cukrászda és Pizzéria - 1117 Budapest, Fehérvári út 50-52

PupiCake Cukrászda - 1114 Budapest, Bartók Béla út 25.

R&M Telki Gasztro Kft. - 2089 Telki, Kórház fasor 22.

Rajki Cukrászat - 5600 Békéscsaba, Kálvin u. 43.

Randevú Cukrászda - 2060 Bicske, Kossuth út 8.

REÖK Kézműves Cukrászda - 6720 Szeged, Magyar Ede tér 2.

Retro Zamat Pékség és Cukrászda - 6625 Fábiánsebestyén, Iskola utca 17

Ricsi Cukrászda és Cukrászüzem - 8500 Pápa, Veszprémi út 3.

Ricsi Cukrászda és Cukrászüzem - 8500 Pápa, Kossuth utca 34.

Rigó Jancsi Cukrászda - 1126 Budapest, Böszörményi út 17/A - Csak Magyarország Tortája kapható!

Rigolettó Cukrászda - 2200 Monor, Kossuth L. u. 93.

RITUAL café - 1131 Budapest, Hegedűs Gyula u. 89.

RITUAL gyros & salad - 1051 Budapest, Hercegprímás u. 11.

Romantika Cukrászda - 2300 Ráckeve, Árpád tér 9.

Rozmaring Cukrászda - 3300 Eger, Malomárok u. 31.

Rozmaring Cukrászda - 3400 Mezőkövesd, Kisjankó Bori u. 14.

Rozmaring Cukrászda - 5350 Tiszafüred, Fő u. 28.

Rozmaring Vendéglő - 3325 Noszvaj, Síkfőkút út 32.

Rózsakert Cukrászda - 8913 Egervár, Széchényi F.utca 3.

Rőve Lexa - 9200 Mosonudvar, Krisztina utca 1.

Rubók Pékség - 2220 Vecsés, Széchenyi utca 2.

Sakura Cukrászda - 2626 Nagymaros, Magyar u. 11.

Sárkány Sütemény Bolt - 5553 Kondoros, Szénási út 5.

Sárkány Sütemény Bolt - 5931 Nagyszénás, Szabadság utca 1/B.

Sarokház Cukrászda - 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth Lajos tér 7

Sarokház kávézó és cukrászda - 2740 Abony, Kálvin János u. 1.

Saveur Kávézó és Cukrászda - 8000 Székesfehérvár, Budai út 140.

Schönig Cukrászda - 8000 Veszprém, Kiskőrösi u. 18.

Sétány Cuki - 5720 Sarkad, Béke stny. 22/12.

Sissi Fagyizó - 2100 Gödöllő, Gábor Áron u. 2-10. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Sissy Kávézó és Fagylaltozó - 8380 Hévíz, Deák tér 1.

Smaragd Cukrászda - 5000 Szolnok, Táncsics Mihály utca 15.

Solier Cafe - 2100 Gödöllő, Dózsa György út 13.

Sommer Cukrászda - 1068 Budapest, Lövölde tér 5.

Spot Cafe&bar - 9500 Celldömölk Vasvári Pál utca 10/a

Stardogs - 1149 Budapest, Bartl János utca 2.B. fsz 1

Stella Cukrászda - 7030 Paks, Kossuth L. u. 1-3.

STOP Cukrászda - 2800 Tatabánya, Jázmin út 7.

Suhajda Cukrászda - 2040 Budaörs, Farkasréti út 43.

Sulyán Cukrászda - 2112 Veresegyház Kálvin u. 16.

Sulyán Cukrászda - 2100 Gödöllő, Szabadság tér 8.

sutiek.hu - 1221 Budapest, Kossuth L. u. 25-29 (Promoda udvar Üzletház)

Sütibolt Keszthely - 8360 Keszthely, Kócsag u. 1/A

Sütibolt Vonyarc - 8314 Vonyarcvashegy, Kossuth Lajos utca 40. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Sütikék Cukrászda - Százhalombatta, Szent István tér 8. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Sütikék Cukrászda - Dunaújváros, Kossuth L. utca 2. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Sütőház Kft. - 5130 Jászapáti, Temető út 5. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Szalay Cukrászda - 8638 Balatonlelle, Móló sétány

Szamos Allee Cukrászda (1. szint) - Allee Bevásárlóközpont, 1117 Budapest, Váli u 3.

Szamos Allee Édesség - Allee Bevásárlóközpont, 1117 Budapest, Váli u 3.

Szamos Árkád Cukrászda - Árkád Bevásárló Központ, 1106 Budapest, Örs vezér tere 25.

Szamos Budai Cukrászda - 1126 Budapest, Böszörményi út. 44-46.

Szamos Cukrászda - 2040 Budaörs, Nefelejcs u. 1.

Szamos Esztergomi Központi Kávéház - 2500 Esztergom, Vörösmarty u 2.

Szamos GoBuda - Gobuda Mall Bevásárlóközpont, 1034 Budapest, Bécsi út 154.

Szamos Gourmet Ház - 1052 Budapest, Deák Ferenc utca 5.

Szamos KÖKI Terminál Cukrászda - KÖKI Terminál Bevásárlóközpont, 1191 Budapest, Vak Bottyán utca 75/b

Szamos Mammut Kávézó - Mammut II. Bevásárlóközpont, 1024 Budapest, Lövőház u.2-6.

Szamos Marcipán Cukrászda - 1052 Budapest, Párisi utca 3.

Szamos Marcipán Téka Budagyöngye - Budagyöngye Bevásárlóközpont, 1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 121.

Szamos Mom Park Cukrászda - MOM Park Bevásárlóközpont, 1123 Budapest, Alkotás u. 53.

Szamos Parlament Cafe - 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 10.

Szamos Pólus Retro Cukrászda - Pólus Center Bevásárlóközpont, 1152 Budapest, Szentmihályi út. 131.

Szamos Savoya Cukrászda - Savoya Park Bevásárlóközpont, 1117 Budapest, Hunyadi J. út 19.

Szamos Sugár Bonbonéria Cukrászda - Sugár Bevásárlóközpont, 1148 Budapest, Örs vezér tere 24

Szamos Szentendre Múzeum Cukrászda - 2000 Szentendre, Dumtsa Jenő u. 14.

Szamos Szépkilátás Cukrászda Svábhegy - 1121 Budapest, Szépkilátás u. 1.

Szamos Vörösvár Cukrászda (DISZKONT) - 2085 Pilisvörösvár, Szent Erzsébet u. 109

Százéves Cukrászda - 5700 Gyula, Erkel tér 1.

Szegedi Cukrászda - 6060 Tiszakécske, Szolnoki út 21.

Szekeres Cukrászda - 7700 Mohács, Dózsa Gy. u. 2.

Szelet Cukrászda - 2000 Szentendre, Attila u. 1.

Szent Korona Cukrászda - 6600 Szentes, Horváth Mihály u. 9.

Szent Korona Cukrászda - 6230 Soltvadkert, Kossuth Lajos u. 5. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Szépalma Hotel Kft. - 8429 Prova, Külkerület hrsz. 0172/3.

Szépréti Cukrászda - 1171 Budapest, Péceli út 89.

Szerencsi Bisztró és Cukrászda - 3900 Szerencs, Gyár utca 1.

Szigligeti Vár Kávézó - 8264 Szigliget, Kisfaludy utca 26.

Szilágyi Cukrászda - 8749 Zalakaros, Petőfi u. 45.

Szilágyi Cukrászda - 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 37.

SzilVanilla Sütibár - 2000 Szentendre, Kálvária út 16/C .

Szó ami Szó Kézműves Cukrászda és Pékség - 3100 Salgótarján, Csokonai út 30.

Szoki Cukrászda és Kávézó - 5900 Orosháza, Könd u. 47.

Szőke Cukrászda - 6800 Hódmezővásárhely, Ady E. u. 80.

Szőke Cukrászda Debrecen - 4032 Debrecen, Úrrétje u. 14-16.

Szőke Cukrászda Debrecen - 4025 Debrecen, Hatvan utca 652.

Szurgent Cukrászda és Kézműves Fagylaltozó - 1119 Budapest, Etele út 30.

Tácsik Pékség-Cukrászda - 2085 Pilisvörösvár, Piliscsabai utca 64.

Talmácsi Cukrászat - 5440 Kunszentmárton, Zrínyi utca 1.

Tavaszi Cukrászda - 3100 Salgótarján, Füleki út 45. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Tejmadár - 1062 Budapest, Váci út 1-3.

Tejmadár - 1119 Budapest, Hadak útja 1.

Terápia Fagyizó - 1164 Budapest, Bugac tér 2.

Tesco Sütibolt - 8360 Keszthely, Csapás út 27. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Tini Cukrászda - 8200 Veszprém, Gyöngyvirág u. 6. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Tommaso Cukrászda - 2330 Dunaharaszti, Némedi út 17/a.

Torockó Cukrászda - 1105 Budapest, Martinovics tér 2-3.

Toscana Cukrászda - 9028 Győr, Szent Imre út 99.

Tóth Cukrászda - 7020 Dunaföldvár Irinyi J. u. 2.

Trüffel Cukrászda - 7627 Pécs, Hársfa út 34.

Tu-Ri Cukrászda - 1032 Budapest, Szőlő u 70.

Tü&Pe Cukrászda - 6000 Kecskemét, Géza Fejedelem krt. 5.

Tücsi-Süti - 2045 Törökbálint, Baross G. u. 1.

Ulveczki Kézműves Cukrászda és Kávézó - 4150 Püspökladány, Petőfi utca 6.

Ulveczki Kézműves Cukrászda és Kávézó - 4181 Nádudvar, Fő utca 128.

Uny by the Rusty Coffee - 9026 Győr, 10671 1 hrsz

Vadon Caffé Cukrászda - 1146 Budapest, Istvánmezei út 6.

Valentino Cukrászda - 2310 Szigetszentmiklós, Bajcsy-Zsilinszky u. 24.

Vanília & Gelarto - 2750 Nagykőrös, Széchenyi tér 3.

Vanilin Cukrászda - 1131 Budapest, Kucsma u. 2.

Vanilin Cukrászda - 1131 Budapest, Hollán Ernő u. 8.

Vanilin Cukrászda - 1136 Budapest, Molnár Viktor u. 90.

Vári Cukrászat - 1163 Budapest, Sárgarózsa utca 17.

Végvári Cukrászda - 1174 Budapest, Baross u. 49.

Végvári Cukrászda - 1173 Budapest, Pesti út 40.

Végvári Cukrászda - 1174 Budapest, Kvasz András u. 36.

Végvári Cukrászda - 1173 Budapest, Ferihegyi út 64.

Végvári Cukrászda - 1164 Budapest, Felsőmalom u. 3/a

Veranda Cukiműhely - 1165 Budapest, Újszász u. 43.

Veranda Delikát - 1165 Budapest, Újszász u. 43.

Vikor Cukrászda - 2890 Tata, Váralja út 18.

Villa Rosato Cukrászda - 9737 Bük, Nyárfa u. 2.

Violetta cukrászda - 1173 Budapest, Uszoda u. 1.

Violetta fagyizó - 1144 Budapest Rákosfalva park 1.

Virág Cukrászda - 2030 Érd, Iparos utca 59

Virág Cukrászda - 6720 Szeged, Klauzál tér 1.

Wolf Pékség és Cukrászda - 1223 Budapest, Rákóczi út 20/B.

Yuzu Art Cake - 6000 Kecskemét, Rákóczi út 4.

Yuzu Art Cake - 6000 Kecskemét, Aradi vértanúk tere 1

Yuzu Art Cake (Tesco üzletsor) - 6200 Kiskőrös, Kossuth Lajos út. 61.

Yuzu Art Cake (Tesco üzletsor) - 2750 Nagykőrös, Ceglédi út 28.

Zamat cukrászda - 6600 Szentes, Kossuth utca 8.

Zelenák Sütiház - 1105 Budapest, Gitár u. 4.

Zengő Cukrászda - 7720 Pécsvárad, Kossuth L. u. 37.

Zila Kávéház és Krisztina Cukrászda - 1183 Budapest, Üllői út 452.

Zöldházak Cukrászda - 2700 Cegléd, Rákóczi út 26-28.

Zsitvai Cukrászda - 7100 Szekszárd, Dienes Valéria u. 27. - Csak Magyarország Tortája kapható!

Zsitvai Cukrászda - 7130 Tolna, Sport u. 20. - Csak Magyarország Tortája kapható!