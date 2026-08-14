Felejtsd el a bő szárú farmert! 2026 őszén ez a 90-es évekbeli fazon tér vissza

Aki az elmúlt évben figyelemmel követte a párizsi, milánói, New York-i vagy koppenhágai divatheteket, már sejthette, hogy a boltok polcaira is visszatér egy kedvelt darab. A cigarettafarmer a skinny nadrágnál lazább, a wide leg fazonnál viszont jóval keskenyebb, így azoknak is alternatíva lehet, akik már unják a túlméretezett szabásokat.
A cigarettafarmer nevét egyenes, szűk szabásáról kapta. A skinny farmerrel ellentétben térdtől lefelé sem tapad szorosan a lábra, hanem egyenesen fut a bokáig. Valahol a mom jeans és a skinny farmer között helyezkedik el: követi az alakot, de nem feszül rá teljesen. Éppen ez teszi jól kombinálhatóvá. Elegáns összeállításban nem túl merev, a hétköznapi szettekbe pedig egy lehelletnyi eleganciát csempész.
Nézd meg galériánkban a legjobb cigarettafarmereket:
A cigarettanadrág nem új találmány
A szabás már az 1950-es években népszerű volt, akkor még elsősorban pamutnadrágként viselték olyan stílusikonok, mint Audrey Hepburn és Marilyn Monroe. A 90-es években és a 2000-es évek elején farmerként tért vissza, Jennifer Aniston és Cindy Crawford többek között mintás pólókkal és bőrdzsekikkel kombinálta. A fazon 2026-ban már a harmadik nagy korszakát éli.
Így viselik 2026 őszén a cigarettafarmert
A bokánál határozottan végződő szabás jól mutat egy kis sarokkal. A divatszakemberek ősszel klasszikus fekete bokacsizmával, alacsony tömbsarkú loaferrel vagy balerinacipővel párosítják, de a lábhoz simuló bokacsizma is jól illik hozzá. Kabátból és blézerből az egyenes szabású darabok működnek jól a szűkebb farmerrel. Ilyen lehet például az egysoros blézer vagy egy rövidített fazonú ballonkabát. A felsőknél továbbra is erősen érződik a 90-es évek hatása: grafikus, logós pólókkal, illetve egyszerű szürke vagy sötétszürke felsőkkel viselik a szezon egyik nagy visszatérőjét.
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