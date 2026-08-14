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Felejtsd el a bő szárú farmert! 2026 őszén ez a 90-es évekbeli fazon tér vissza

trend nadrág cigaretta farmer ősz
Horváth Angéla
2026.08.14.
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A bő szárú farmerek hosszú időn át uralták a divatot, 2026 őszén azonban ismét előtérbe kerül egy szűkebb fazon. A cigarettafarmer a 90-es évek egyik nagy kedvence volt, Jennifer Aniston és Cindy Crawford is előszeretettel viselte, most pedig újra ott van a szezon legfontosabb trendjei között.

Aki az elmúlt évben figyelemmel követte a párizsi, milánói, New York-i vagy koppenhágai divatheteket, már sejthette, hogy a boltok polcaira is visszatér egy kedvelt darab. A cigarettafarmer a skinny nadrágnál lazább, a wide leg fazonnál viszont jóval keskenyebb, így azoknak is alternatíva lehet, akik már unják a túlméretezett szabásokat.

Visszatér a 90-es évek nagy kedvence, a cigarettafarmer
Visszatér a 90-es évek nagy kedvence, a cigarettafarmer
Forrás: Life.hu/ AI

A cigarettafarmer nevét egyenes, szűk szabásáról kapta. A skinny farmerrel ellentétben térdtől lefelé sem tapad szorosan a lábra, hanem egyenesen fut a bokáig. Valahol a mom jeans és a skinny farmer között helyezkedik el: követi az alakot, de nem feszül rá teljesen. Éppen ez teszi jól kombinálhatóvá. Elegáns összeállításban nem túl merev, a hétköznapi szettekbe pedig egy lehelletnyi eleganciát csempész.

Nézd meg galériánkban a legjobb cigarettafarmereket: 

cigarettafarmer Next / PixieGirl 7.101 Ft
Cigarettafarmer GAP 12.190 Ft
Modivo / French Connections 17.660 Ft
cigarettafarmer Reserved 11.595 Ft
cigarettafarmer H&M 13.495 Ft
1 / 5
Next 7.101 Ft

A cigarettanadrág nem új találmány

A szabás már az 1950-es években népszerű volt, akkor még elsősorban pamutnadrágként viselték olyan stílusikonok, mint Audrey Hepburn és Marilyn Monroe. A 90-es években és a 2000-es évek elején farmerként tért vissza, Jennifer Aniston és Cindy Crawford többek között mintás pólókkal és bőrdzsekikkel kombinálta. A fazon 2026-ban már a harmadik nagy korszakát éli.

Jennifer Aniston is szívesen viselte a cigarettafarmert
Jennifer Aniston is szívesen viselte a cigarettafarmert 
Forrás: Profimedia

Így viselik 2026 őszén a cigarettafarmert

A bokánál határozottan végződő szabás jól mutat egy kis sarokkal. A divatszakemberek ősszel klasszikus fekete bokacsizmával, alacsony tömbsarkú loaferrel vagy balerinacipővel párosítják, de a lábhoz simuló bokacsizma is jól illik hozzá. Kabátból és blézerből az egyenes szabású darabok működnek jól a szűkebb farmerrel. Ilyen lehet például az egysoros blézer vagy egy rövidített fazonú ballonkabát. A felsőknél továbbra is erősen érződik a 90-es évek hatása: grafikus, logós pólókkal, illetve egyszerű szürke vagy sötétszürke felsőkkel viselik a szezon egyik nagy visszatérőjét.

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