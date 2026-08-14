Felejtsd el a bő szárú farmert! 2026 őszén ez a 90-es évekbeli fazon tér vissza

Aki az elmúlt évben figyelemmel követte a párizsi, milánói, New York-i vagy koppenhágai divatheteket, már sejthette, hogy a boltok polcaira is visszatér egy kedvelt darab. A cigarettafarmer a skinny nadrágnál lazább, a wide leg fazonnál viszont jóval keskenyebb, így azoknak is alternatíva lehet, akik már unják a túlméretezett szabásokat.

Visszatér a 90-es évek nagy kedvence, a cigarettafarmer

Forrás: Life.hu/ AI

A cigarettafarmer nevét egyenes, szűk szabásáról kapta. A skinny farmerrel ellentétben térdtől lefelé sem tapad szorosan a lábra, hanem egyenesen fut a bokáig. Valahol a mom jeans és a skinny farmer között helyezkedik el: követi az alakot, de nem feszül rá teljesen. Éppen ez teszi jól kombinálhatóvá. Elegáns összeállításban nem túl merev, a hétköznapi szettekbe pedig egy lehelletnyi eleganciát csempész.

Nézd meg galériánkban a legjobb cigarettafarmereket: