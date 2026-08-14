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Megfizethető családi nyaralás tengerparton: tanulmány árulja el, melyik európai úti célt érdemes választani

vakáció olcsó tengerpart
Horváth Angéla
2026.08.14.
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A tengerparti családi pihenés komoly kiadás lehet, főleg főszezonban. Egy friss összehasonlítás azonban megmutatta, hol lehet még viszonylag pénztárcímélő a nyaralás Európában.

A Post Office Travel Money Family Holiday Report 2026 összesen 22 népszerű európai üdülőhelyet vizsgált, köztük a horvátországi Porečet, Krétát és több bolgár úti célt. Tíz olyan termék árait adták össze - majd hasonlították össze a végösszeget -, amelyeket tipikusan minden család vásárol egy nyaraláson. A kosárban ez a 10 tétel szerepelt: egy csésze kávé; egy üveg sör/lager – kávézóban vagy bárban; egy üveg vagy doboz kóla – kávézóban vagy bárban; egy pohár bor; 1,5 literes palackozott ásványvíz – üzletben vagy szupermarketben; naptej; rovarriasztó; két adag éttermi gyerekmenü; kétfogásos ebéd két felnőtt részére; háromfogásos családi étkezés borral, illetve üdítővel. A tanulmány a 2026. júliusi árfolyamok alapján hasonlította össze az árakat.

Egy tengerparti nyaralás alaposan megterhelheti a családi büdzsét
Egy tengerparti nyaralás alaposan megterhelheti a családi büdzsét
Forrás: Shutterstock

Megfizethető nyaralás a családdal - Ide érdemes utazni

Portugália végzett az élen

A legkedvezőbb árakat a portugál Algarve régióban találták. Itt a vizsgált tíz árucikkért összesen 163,21 eurót fizettek, ráadásul valamivel kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az árak külön-külön is kedvezőek: egy kávé átlagosan 1,49 euró (jelenlegi árfolyamon 541 forint), egy sör 3,07 euró (kb. 1115 forint), egy pohár bor pedig 4,08 euró (1482 forint). A régió nemcsak az árai miatt lehet vonzó a családoknak. Széles homokos strandok, hajókirándulások, vízi parkok árják a turistákat.

Algarve széles tengerpartjai mánsként vonzzák a nyaralókat
Algarve széles tengerpartjai mánsként vonzzák a nyaralókat
Forrás: Shutterstock

Bulgária továbbra is olcsó választás

A második helyre a bulgáriai Sunny Beach vagy Napospart került. Egy négytagú családnak a vizsgált termékekért és szolgáltatásokért összesen mintegy 166,14 eurót kell fizetnie. Az árak ugyanakkor egy év alatt 9,3 százalékkal emelkedtek. A fekete-tengeri üdülőhely ennek ellenére továbbra is az olcsóbb európai célpontok közé tartozik. Hosszú strandok, vízi sportok, családbarát szállodák, és különféle kirándulások várják a vendégeket.

Légifelvétel a Napospartról, a népszerű bolgár üdülőhelyről
Légifelvétel a Napospartról, a népszerű bolgár üdülőhelyről
Forrás: Shutterstock

Lanzarote lett a legjobb spanyol úti cél

A harmadik helyen Lanzarote végzett, ahol a tíz vizsgált kiadás összesen körülbelül 172,29 euró tesz ki. Az árak itt 2,8 százalékkal csökkentek az előző évhez képest. A Kanári-szigetekhez tartozó Lanzarote a strandokon kívül is sok programot kínál. A családok felkereshetik a vulkanikus tájáról ismert Timanfaya Nemzeti Parkot, ellátogathatnak vízi parkokba, vagy megnézhetik a César Manrique nevéhez kötődő látnivalókat. A rangsorban szereplő nyolc spanyol úti cél közül Lanzarote végzett a legelőkelőbb helyen.

A Playa Blanca és a Dorada strand Lanzarote szigetén
A Playa Blanca és a Dorada strand Lanzarote szigetén
Forrás: Shutterstock

Nem a teljes nyaralás költségét számolták

A felmérés ugyanakkor nem azt mutatja meg, mennyibe kerül teljes egészében egy családi vakáció. A rangsor kizárólag a fent említett tíz jellemző helyszíni kiadással számol, a repülőjegy, a szállás, az autóbérlés és más nagyobb tételek nem szerepelnek benne. Aki valóban spórolni szeretne, annak foglalás előtt minden költséget érdemes alaposan megviszgálnia. A felmérésből ugyanakkor jól látszik, hogy 2026-ban is vannak olyan európai tengerparti úti célok, ahol a családi nyaralás még nem feltétlenül kerül vagyonokba.

Íme a teljes lista:

  1. Algarve, Portugália – kb. 163,21 euró
  2. Sunny Beach, Bulgária – kb. 166,14 euró
  3. Lanzarote, Kanári-szigetek – kb. 172,29 euró
  4. Menorca, Baleár-szigetek – kb. 176,80 euró
  5. Costa Brava, Spanyolország – kb. 181,17 euró
  6. Tenerife, Kanári-szigetek – kb. 185,02 euró
  7. Marmaris, Törökország – kb. 185,04 euró
  8. Costa del Sol, Spanyolország – kb. 190,70 euró
  9. Costa Blanca, Spanyolország – kb. 202,66 euró
  10. Paphos, Ciprus – kb. 207,07 euró
  11. Sliema, Málta – kb. 211,78 euró
  12. Kos, Görögország – kb. 211,98 euró
  13. Rodosz, Görögország – kb. 217,50 euró
  14. Poreč, Horvátország – kb. 233,37 euró
  15. Puglia, Olaszország – kb. 237,30 euró
  16. Korfu, Görögország – kb. 238,81 euró
  17. Zadar, Horvátország – kb. 247,65 euró
  18. Ibiza, Baleár-szigetek – kb. 247,65 euró
  19. Mallorca, Baleár-szigetek – kb. 256,70 euró
  20. Kréta, Görögország – kb. 258,95 euró
  21. Funchal, Madeira – kb. 304,11 euró
  22. Sorrento, Olaszország – kb. 313,48 euró

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