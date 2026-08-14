Megfizethető családi nyaralás tengerparton: tanulmány árulja el, melyik európai úti célt érdemes választani

A Post Office Travel Money Family Holiday Report 2026 összesen 22 népszerű európai üdülőhelyet vizsgált, köztük a horvátországi Porečet, Krétát és több bolgár úti célt. Tíz olyan termék árait adták össze - majd hasonlították össze a végösszeget -, amelyeket tipikusan minden család vásárol egy nyaraláson. A kosárban ez a 10 tétel szerepelt: egy csésze kávé; egy üveg sör/lager – kávézóban vagy bárban; egy üveg vagy doboz kóla – kávézóban vagy bárban; egy pohár bor; 1,5 literes palackozott ásványvíz – üzletben vagy szupermarketben; naptej; rovarriasztó; két adag éttermi gyerekmenü; kétfogásos ebéd két felnőtt részére; háromfogásos családi étkezés borral, illetve üdítővel. A tanulmány a 2026. júliusi árfolyamok alapján hasonlította össze az árakat.

Egy tengerparti nyaralás alaposan megterhelheti a családi büdzsét

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Megfizethető nyaralás a családdal - Ide érdemes utazni

Portugália végzett az élen

A legkedvezőbb árakat a portugál Algarve régióban találták. Itt a vizsgált tíz árucikkért összesen 163,21 eurót fizettek, ráadásul valamivel kevesebbet, mint egy évvel korábban. Az árak külön-külön is kedvezőek: egy kávé átlagosan 1,49 euró (jelenlegi árfolyamon 541 forint), egy sör 3,07 euró (kb. 1115 forint), egy pohár bor pedig 4,08 euró (1482 forint). A régió nemcsak az árai miatt lehet vonzó a családoknak. Széles homokos strandok, hajókirándulások, vízi parkok árják a turistákat.

Algarve széles tengerpartjai mánsként vonzzák a nyaralókat

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Bulgária továbbra is olcsó választás

A második helyre a bulgáriai Sunny Beach vagy Napospart került. Egy négytagú családnak a vizsgált termékekért és szolgáltatásokért összesen mintegy 166,14 eurót kell fizetnie. Az árak ugyanakkor egy év alatt 9,3 százalékkal emelkedtek. A fekete-tengeri üdülőhely ennek ellenére továbbra is az olcsóbb európai célpontok közé tartozik. Hosszú strandok, vízi sportok, családbarát szállodák, és különféle kirándulások várják a vendégeket.

Légifelvétel a Napospartról, a népszerű bolgár üdülőhelyről

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Lanzarote lett a legjobb spanyol úti cél

A harmadik helyen Lanzarote végzett, ahol a tíz vizsgált kiadás összesen körülbelül 172,29 euró tesz ki. Az árak itt 2,8 százalékkal csökkentek az előző évhez képest. A Kanári-szigetekhez tartozó Lanzarote a strandokon kívül is sok programot kínál. A családok felkereshetik a vulkanikus tájáról ismert Timanfaya Nemzeti Parkot, ellátogathatnak vízi parkokba, vagy megnézhetik a César Manrique nevéhez kötődő látnivalókat. A rangsorban szereplő nyolc spanyol úti cél közül Lanzarote végzett a legelőkelőbb helyen.