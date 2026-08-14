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Hatalmas tűz Horvátországban: lángokban Omiš központja – Magyar turisták az életükért menekülnek a népszerű üdülőövezetből: VIDEÓK

tűzvész horvátország omiš
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Csütörtök este a horvátországi Omiš mellett tűz ütött ki, a lángok elérték a város központját. Lakosokat és turistákat menekítettek, tűzoltók és nyaralók is megszólaltak.

Tűz tört ki csütörtök este Lokva Rogoznicában. A lángok az éjszaka folyamán Omiš felé terjedtek, egészen a város középpontja közeléig. Lakosokat és turistákat is evakuáltak, rengeteg helyszíni fotó és videó is készült. A károk hatalmasak, tíz ember megsérült, ketten közülük súlyosan. 

Hatalmas tűz ütött ki Horvátországban, a lángok Omiš felé terjedtek.
Hatalmas tűz ütött ki Horvátországban, a lángok Omiš felé terjedtek.
Forrás: Vatrogasci - 193/Facebook

A tűz elérte Omiš központját − „Minden pillanat új bizonytalanságot hoz”

Hatalmas tűz tombol Horvátországban. Először egy fenyőerdőt és a növényzetet pusztította el, majd gyorsan átterjedt Lokva Rogoznica házaira. Hajnalban a tűz már kevesebb mint 50 métere volt Omiš városközpontjától, a szemtanúk folyamatos szirénázásról számoltak be és arról, hogy a város nagy részében nincs áram. „A helyzet a helyszínen nagyon komoly. A tűz terjed, a füst sűrű, a látási viszonyok rosszak, és minden pillanat új bizonytalanságot hoz" − nyilatkozta az Indexnek a dubrovniki tűzoltóság egyik tűzoltója, aki arról is beszélt, hogy a széllökések nagyban nehezítik a munkát. 

 A település a dél-horvátországi Splittől mintegy 30 kilométerre délkeletre fekszik, és közigazgatásilag Omis városához tartozik.

@24sata BUKTINJA KOD OMIŠA Zatvorili su magistralu zbog požara: 'Posvuda je pepeo. Strašno je' #24sata #omiš #požar #hrvatska #vatra ♬ izvorni zvuk - 24sata

Nyaralók menekültek a tűz elől, köztük magyarok is

Többen Facebook csoportokban osztották meg a tapasztalataikat. „Nagyon gyorsan terjedt a tűz, mi amint meg éreztük a füst szagot el kezdtünk össze pakolni akkor nem gondoltuk hogy ekkora a baj (...) Pillanatok alatt mellettünk kezdett el lángolni a terület. Senkinek nem szóltak, senkit nem evakuáltak magunktól szedtük a cuccunkat és menekültünk el és így is perceken múlott az életünk” − írta egy helyszínen lévő magyar csoporttag, egy másik pedig arról számolt be, hogy három gyerekkel menekült. 

„A tűz tovább terjed. A szél egyáltalán nem segít nekünk. Számos házat elpusztítottak a lángok, másokat pedig komoly veszély fenyeget” – nyilatkozta a Slobodna Dalmacija című horvát regionális napilapnak Ivan Pavicevic, Omis alpolgármestere egy lakos pedig arról számolt be, hogy ez lehet Horvátország történetének egyik legsúlyosabb tűzvésze a károk tekintetében.

Újabb tűzhöz risztották a tűzoltókat

Hajnalra valamelyest megfékezték az Omiš környéki tüzet, ám más helyen csaptak fel a lángok. A horvátországi erdőtűz ezúttal a Peljesac-félszigeten tört ki, ahol a lángok házak és egy benzinkút környéke felé terjedtek, ezért két Canadair tűzoltó repülőgépet is átirányítottak Omišból –  írja a VG. Slavko Tucakovic horvát országos tűzoltóparancsnok súlyosnak nevezte a helyzetet.

A globális felmelegedés és a klímaváltozás közvetlenül növeli a pusztító erdőtüzek és tűzvészek kockázatát. A hosszabb száraz időszakok, a magasabb hőmérséklet és a csökkenő talajnedvesség miatt a vegetáció kiszárad, így a tüzek sokkal gyorsabban és agresszívabban terjednek.

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