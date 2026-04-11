Varázsdatolyafalat: a diétás édesség, ami a mennyekbe repít

Nőként a hormonjaink néha felülnek egy hullámvasútra, ahonnan nem tudjuk, mikor szabadulnak. Az viszont biztos, hogy ilyenkor egy kis édesség mindent képes megkönnyíteni. Ha pedig diétás édességről van szó, akkor szinte sírva fakadunk a boldogságtól.

Ez a diétás édesség még a legrosszabb napokon is képes felvidítani.

Forrás: 123RF

Diétás édesség, hogy ne csak a lelkeddel, hanem a testeddel is törődj A pocsék napokat csak egy kis édesség tudja helyrebillenteni. De mi van akkor, ha épp nagyon figyelünk az egészséges táplálkozásra? Vagy ha pont most jöttél egy edzésről, és nem akarod elrontani a tudatosság és a fittség érzését? Vagy ha valamilyen ételallergia miatt figyelsz a tudatos táplálkozásra? A lelki világunknak néha szüksége van az édességek támogatására, de a testednek is kedvezel, ha túlcukrozott bolti desszertek helyett egy diétás desszerttel leped meg magad.

Varázsdatolyafalat: a diétás desszert, ami erőt ad

Egy hosszú nap után hazaérve rossz kedved van, és csak egy kis esti nasira vágynál, de nem akarsz olajos és cukros dolgokat enni? Ne aggódj, ismerjük az érzést. Épp ezért hoztuk el ezt az egészséges nassolnivalót, mert egészséges esti snackek igenis léteznek! Ezt a diétás datolyás desszertet pedig extra könnyű elkészíteni, de még könnyebb el is fogyasztani. Datolyás desszerttel már találkozhattál, ezt most kicsit megspékeltük – csak neked, csak most! Vigyázz, mert ez olyan finom lesz, hogy az egekbe repülsz tőle!

Hozzávalók

15 datolya

80 g mandula- vagy mogyoróvaj

1 tk vaníliaaroma

2 ek kókuszolaj

1 csipet só

megolvasztott étcsokoládé

Elkészítés

Áztasd a datolyákat 10 percig forró vízben. Helyezd az áztatott datolyákat egy robotgépbe a mandulavajjal (vagy mogyoróvajjal), a vaníliaaromával, a kókuszolajjal és a sóval együtt, és dolgozd össze, míg homogén állagot nem kapsz. Töltsd a keveréket egy edénybe, és hűtsd addig, amíg megszilárdul. Vágd apró négyzetekre a megfagyott masszát, majd mártsd bele a négyzeteket olvasztott étcsokoládéba. Végül szórd meg egy kis sóval, hűtsd le, és élvezd az ínycsiklandó étket!

Varázsdatolyafalat, a mentőöv nehéz napokra Lepd meg magad egy kis édességmankóval a nehéz napokon, és engedd, hogy a datolya édes íze felvigyen a mennyekbe! És ne aggódj, ezzel egyáltalán nem ártasz a testednek, hiszen a diétás desszert hozzávalói között csupa egészséges dolog van benne, amire egyébként is szükséged lenne.

