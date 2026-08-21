Séf árulta el, mennyi só kell a tészta főzővizébe: a legtöbben keveset tesznek

Hannah Evans gasztronómiai szakíró a The Timesban válaszolt egy olvasó kérdésére, aki arra volt kíváncsi, miért olyan fontos a tészta főzővize, és pontosan mennyi sót érdemes használni. Evans szerint a megfelelő fűszerezés még kiváló minőségű alapanyagok mellett is alapvető.

A séf szerint a legtöbben kevés sót tesznek a tészta főzővizébe

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Ennyi só kell a tészta főzővizébe

Tim Siadatan, a Padella tésztaéttermek alapítója ennél pontosabb iránymutatást is adott: öt liter vízhez nagyjából egy marék sót javasol. Ez elsőre soknak tűnhet, de a tészta nem szívja magába a főzővízben lévő összes sót. A víznek körülbelül olyan sósnak kell lennie, mint a tengervíz.

„Nem tudom eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos az elegendő mennyiségű só a főzővízben, a megfelelő mennyiségtől az elkészült étel íze is sokkal jobb lesz" - állítja a szakács.

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