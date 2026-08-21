Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
2026. aug. 21., péntek Hajna, Sámuel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
konyhai tipp

Séf árulta el, mennyi só kell a tészta főzővizébe: a legtöbben keveset tesznek

konyhai tipp főzővíz
Horváth Angéla
2026.08.21.
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Life.hu
Egy jó tésztaételnél nemcsak a szósz számít: a főzővíz ízesítésén is sok múlik. Egy olasz konyhában jártas séf szerint az otthoni szakácsok többsége túl kevés sót tesz a vízbe.

Hannah Evans gasztronómiai szakíró a The Timesban válaszolt egy olvasó kérdésére, aki arra volt kíváncsi, miért olyan fontos a tészta főzővize, és pontosan mennyi sót érdemes használni. Evans szerint a megfelelő fűszerezés még kiváló minőségű alapanyagok mellett is alapvető.

A séf szerint a legtöbben kevés sót tesznek a tészta főzővizébe
A séf szerint a legtöbben kevés sót tesznek a tészta főzővizébe
Forrás: Shutterstock

Ennyi só kell a tészta főzővizébe

Tim Siadatan, a Padella tésztaéttermek alapítója ennél pontosabb iránymutatást is adott: öt liter vízhez nagyjából egy marék sót javasol. Ez elsőre soknak tűnhet, de a tészta nem szívja magába a főzővízben lévő összes sót. A víznek körülbelül olyan sósnak kell lennie, mint a tengervíz. 

„Nem tudom eléggé hangsúlyozni, mennyire fontos az elegendő mennyiségű só a főzővízben, a megfelelő mennyiségtől az elkészült étel íze is sokkal jobb lesz" - állítja a szakács

Ezeket olvastad már? 

Selymesebb és krémesebb lesz a salátaöntet egy meglepő hozzávalótól

A népszerű zöld istennő (green goddess) dresszing egyik változatában egy egyszerű trükkel érik el a különösen krémes állagot.

A nyár legjobb ízkombója: 30 perc alatt kész Marry Berry krémes parmezános, pármai sonkás pennéje

Ha nincs sok időd főzni, ennek akkor is nekiállhatsz.

Sültpaprikás feta dip: egy falat, és máris Görögországban érzed magad

Krémes, fűszeres és percek alatt elkészül: ez a görög fetakrém remekül illik friss kenyérhez, zöldségekhez, ropogtatnivalókhoz. A következő grillezésen harcolni fognak érte a vendégek.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu