Ezt az egy lépést szinte mindenki kihagyja rizsfőzéskor, pedig ettől lesz tökéletes: a séf tippje

A rizsfőzés titka nem feltétlenül a különleges konyhai eszközökben vagy a drága alapanyagokban rejlik. Dennis Littley séf szerint egy egyszerű előkészítési módszer a titka annak, hogy a rizsszemek ne tapadjanak össze, hanem könnyű, pergős köretet kapjunk.

Egy séf által derült ki a rizsfőzés titka.

Forrás: 123rf.com

A tökéletes rizsfőzés titka: ezt tedd, mielőtt feltennéd a tűzhelyre

A séf szerint a hosszú szemű fehér rizst, a basmatit és a jázminrizst főzés előtt alaposan át kell öblíteni. Addig mossuk, amíg az eleinte zavaros víz nagyrészt kitisztul. Így eltávolíthatjuk a rizsszemek felületén található keményítő egy részét, amely ragacsossá teheti a végeredményt.

Az öblítés után fontos a megfelelő lecsepegtetés, különben felborulhat a víz és a rizs aránya.

A basmatit ráadásul érdemes 20–30 percig áztatni is. Egy összehasonlító tesztben az átöblített és beáztatott basmati, illetve jázminrizs könnyebb, pergősebb lett a mosatlan változatnál.

Van azonban kivétel: rizottóhoz ne mossuk meg a rizst, mert a keményítő szükséges a krémes állag kialakulásához.

Rizsfőzés: mennyi víz kell a tökéletes eredményhez?

A rizsfőzés során alkalmazott arányok fajtánként eltérnek. Christine Pittman szakértő az alábbi mennyiségeket javasolja kiindulópontként:

Hosszú szemű fehér rizs: 1 csészéhez valamivel kevesebb mint 2 csésze víz.

Japán típusú rövid szemű rizs: 1 csészéhez 1,25–1,5 csésze víz.

Barna rizs: 1 csészéhez körülbelül 2 csésze víz, hosszabb főzési idővel.

A tökéletes rizs receptje

A tökéletes rizsfőzés receptje azonban nem ér véget a megfelelő vízmennyiségnél. Littley szerint az átmosott, lecsepegtetett rizst kevés vajon vagy olajon röviden meg is piríthatjuk, mielőtt hozzáadnánk a vizet.

Forrás után vegyük alacsonyra a lángot, fedjük le az edényt, és főzés közben ne emelgessük a fedőt, illetve ne kevergessük a rizst.

Amikor elkészült, húzzuk le a tűzről, és lefedve pihentessük 5–10 percig. Végül villával, óvatos mozdulatokkal lazítsuk fel a szemeket.

Ha a rizs még kemény, kevés forró víz hozzáadásával, lefedve, alacsony lángon tovább főzhetjük.

Ezek a cikkek is érdekelhetnek: