Egyetlen titkos összetevő, és a salátaönteted finomabb lesz, mint valaha – RECEPT

A titok nem más, mint a gránátalmalé. Elsőre talán szokatlan választásnak tűnik, de néhány csepp is új színt vihet a megszokott olajos-ecetes keverékbe. Ráadásul otthon is könnyen elkészíthetjük vele a saját különleges salátaöntetünket.

A salátaöntet különleges összetevője a gránátalmalé.

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Érdemes kipróbálnod, ha feldobnád a megszokott és kicsit unalmas salátádat A gránátalmalé gyümölcsös, friss ízt ad az öntetnek.

Különösen jól illik a rukkolához, a spenóthoz és a kesernyésebb leveles salátákhoz.

Egy egyszerű házi recepthez olívaolajra, vörösborecetre és néhány alapfűszerre is szükség lesz.

Ha pedig a krémes önteteket szereted, egy másik meglepő hozzávalót is érdemes kipróbálnod.

Miért jó ötlet gránátalmalevet tenni a salátaöntetbe?

A házi salátaöntetek egyik gyakori alapja az ecet vagy a citromlé. Ezek kellemesen savanykás ízt adnak, de ha túl sok kerül belőlük az öntetbe, könnyen elnyomhatják a többi hozzávaló ízét. A gránátalmalé ezzel szemben gyümölcsösebb, frissebb karaktert ad a keveréknek. Különösen jól passzol a rukkolához, a spenóthoz és az endíviához, amelyeknek jellegzetes, enyhén kesernyés ízük van. A gyümölcsös íz kellemesen ellensúlyozhatja ezt, így a saláta harmonikusabbá válik.

Nem kell rögtön nagy mennyiséget használni: érdemes először csak egy kevés levet hozzáadni, majd megkóstolni az öntetet. Így könnyen megtalálhatjuk azt az arányt, amelyik a saját ízlésünknek a legjobban megfelel.

Így készül a gránátalmás salátaöntet

Ha kipróbálnád ezt a trükköt, íme egy egyszerű recept, amely friss zöldsalátákhoz különösen jól illik.

Hozzávalók:

1 gránátalma leve

2 evőkanál enyhe vörösborecet

5 evőkanál olívaolaj

2 teáskanál cukor

2 evőkanál frissen aprított snidling

só és bors ízlés szerint

Elkészítés:

Vágd félbe a gránátalmát, és facsard ki a levét. Ha ez túl macerásnak tűnik, használhatsz 100 százalékos gránátalmalevet is. Keverd össze a vörösborecettel, az olívaolajjal és a cukorral, majd ízesítsd sóval és borssal. Végül add hozzá az apróra vágott snidlinget, és alaposan keverd össze. Forgasd friss salátalevelekhez, és már tálalhatod is. Ha túl savanyúnak érzed, egy kevés plusz olívaolajjal vagy néhány csepp gránátalmalével finomíthatsz az ízén.

Egy másik különleges hozzávaló, ha inkább a krémes önteteket szereted

Nem mindenki a könnyű, olajos-ecetes dresszingeket szereti. Ha inkább a selymesebb, krémesebb változatokat kedveled, a sűrített tej is érdekes alapanyag lehet.