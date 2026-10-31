A bírósági döntés után könnyek között kért bocsánatot Selma Blair: üzent mindenkinek, akit megvert a repülőgépen

A színésznő a közzétett videóban elmondta, hogy ügyvédei a folyamatban lévő jogi eljárás miatt arra kérték, ne beszéljen a történtekről. Selma Blair hozzátette, hogy komolyan veszi az ügyet, és soha életében nem állt szándékában bárkit bántani vagy megijeszteni.

Selma Blairt azzal vádolják, hogy október 11-én bántalmazta egy repülőgép személyzetének tagjait.

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Selma Blair üzenete: „Minenkinek, akit megbántottam, megijesztettem vagy megriasztottam: nagyon sajnálom”

Blair megköszönte a támogató üzeneteket is, és azt mondta, most az egészségére és a fiára szeretne koncentrálni.

A színésznőt azzal vádolják, hogy a repülőút során bántalmazta a személyzet tagjait, majd a landolás után egy rendőrt és egy ápolót is megtámadott. Két rendbeli testi sértés miatt emeltek vádat ellene, ő azonban ártatlannak vallotta magát, és óvadék ellenében szabadlábra helyezték.

A beszámolók szerint a színésznő a fedélzeten két légiutas-kísérővel került konfliktusba: az egyiküket állítólag megütötte, a másikukat megharapta. A gép landolása után egy rendőrrel és egy kórházi ápolóval is incidense volt. Utóbbiak bántalmazása miatt két rendbeli, másodfokú testi sértéssel vádolták meg.

Blair október 12-én bíróság elé állt, ahol ártatlannak vallotta magát. A bíró 20 ezer dolláros óvadékot állapított meg, amelynek letétele után a színésznő szabadlábra került. A következő tárgyalását 2027. január 19-re tűzték ki.

A színésznő képviselője korábban azt közölte, hogy Blair a repülőút során egészségügyi vészhelyzetet élt át, és nem állt szándékában bárkinek ártani. A színésznő szklerózis multiplexszel él, ügyvédje pedig a bíróságon arról beszélt, hogy több adag gyógyszerét is kihagyhatta az utazás előtt.

Most közzétett Instagram-videójában Blair elmondta, hogy ügyvédei a folyamatban lévő eljárás miatt arra kérték, ne beszéljen a történtekről. Azt azonban hangsúlyozta, hogy soha nem akart senkit bántani vagy megijeszteni.

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