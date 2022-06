A hírességek is emberek, és attól, mert milliók kedvelték meg őket, még nem muszáj, hogy mindenkit a barátjukként öleljenek magukhoz. Nekik is lehet rossz napjuk, őket is érheti tragédia, vagy egyszerűen csak bal lábbal keltek és nemcsak a kollégáik, de a családtagjaik életét is megnehezítik ilyenkor. Ha ilyen passzban futunk össze az idolunkkal, szinte borítékolható, hogy nem a jó értelemben lesz maradandó az élmény.

Ez persze nem menti fel a bunkóság alól a hírességeket. Azok, akik évek vagy éppenséggel évtizedek óta állnak és élnek már a reflektorfény melegében, jól kellene viselniük, ha megismerik őket az utcán, leszólítják a boltban vagy odamennek hozzájuk az étteremben. Mégis, vannak olyan sztárok, akik a kamerák előtt vagy a színpadon szerzett rutinjuk ellenére nem ismerik a jó modort, és pont a közönséggel, azokkal az emberekkel bunkók leginkább, akiknek a sikert és persze a vaskos gázsit köszönhetik.

Alec Baldwin

A népszerű és imádott színészt az ág is húzza, mióta önhibáján kívül, egy éles lőszerrel megtöltött kellékfegyverrel véletlenül meggyilkolta kolléganőjét, Halyna Hutchinst a Rust című western forgatásán. Habár a vizsgálatok megállapították, hogy őt az eset miatt nem terheli felelősség, nem lesz könnyű együtt élni a tudattal, hogy kioltotta egy másik ember életét.

Baldwin film- és sorozatszerepei, az egykori amerikai elnökről, Donald Trumpról készült paródiája, valamint indulatos reakciói miatt is ismert. Többször is előfordult, hogy kiabált másokkal, akár rajongóival is. Az egyikük a Redditen számolt be a kínos szituációról.

„A húgommal kint ebédeltünk az egyik étterem teraszán, amikor megláttuk Alec Baldwint, Tina Feyt és Salma Hayeket, ahogy szállnak kifelé egy autóból és bemennek a mellettünk lévő épületbe. A testvérem felkiáltott. Úristen, az ott Tina Fey? - kérdezte. Alec Baldwin ekkor megfordult, egyenesen a húgom szemébe nézett és számon kérte őt."

„Ilyet ne kérdezz, ne beszélj hozzánk. Nem beszélhetsz hozzánk, most nem" – támadta le Baldwin a Reddit-felhasználó testvérét. A nőt már a sírás kerülgette, ám a kínos szituáció itt nem ért véget, ugyanis a színész az épület elől még visszakiáltott, és hangosan kérte, hogy ne nézzék őt, forduljanak el és egyék tovább a kajájukat, majd kopjanak le. A sokktól szinte mozdulni sem tudtak, ám ekkor a semmiből előbukkant Salma Hayek és egy másik hölgy, akik igyekeztek megvigasztalni a testvérpárt, sőt felajánlották, hogy beviszik őket Feyhez, ha szeretnének vele találkozni.

Steven Seagal

Egykoron milliók rajongtak Steven Seagal filmjeiért és generációk számára Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme, valamint Jackie Chan mellett ő a valaha élt legnagyobb akcióhős. Kétségtelen, hogy a nyolcvanas-kilencvenes években készült filmjeit évtizedeken át játszották a tévécsatornák, ám az utóbbi időben már az ismétlések között se nagyon találjuk. Seagal egy igazi polihisztor, hiszen nemcsak színész, hanem harcművész, blueszenész és tartalékos seriffhelyettes is. Ma azonban nem filmjei, hanem politikai szerepvállalása és oroszbarát megnyilvánulásai miatt ismert.

Amellett, hogy lassan köztudott róla, hogy szoros barátságot ápol Oroszország vezetőjével, Vlagyimir Putyinnal, sokan tudják róla, hogy kellemetlen személyiség. A Redditen olvasható az egyik felhasználó tollából, hogy saját családjával is úgy bánik, mint más a kutyájával.

„Nem fogok meglepetést okozni ezzel a történettel, de Steven Seagal gyakran járt abba az étterembe, ahol dolgoztam, és... ez a csávó egy kolosszális sz*rdarab! Úgy bánt a saját, csodálatos családjával, mintha nem is emberek volnának, és minden mozdulatáról árulkodott, hogy csalja a feleségét, méghozzá az ázsiai dadussal. Hatalmas ember, aki egy aranyszínű kimonóban jött be az étterembe, és csodálkozott, miért bámulják a vendégek. Nekünk is parancsolgatott, egy igazi szemétláda volt."

Tiger Woods

A világ leghíresebb golfjátékosát egykoron mindenki irigyelte, hiszen nemcsak abban volt a legjobb, amit csinált, de az élete is tökéletesnek látszott. Boldog család, szerető feleség és milliókat érő szerződések, nem is kellhet ennél több. Woodsnak mindez mégsem volt elég, és többször is megcsalta a kedvesét, ráadásul nem akárkikkel, hanem híres és ismert pornósztárokkal feküdt egy ágyba. Amikor kiderült a viszonya, súlyos árat fizetett a félrelépésekért, a felesége mellett szponzorai is elhagyták. Nem sokon múlt, hogy karrierje is kettétörjön.

Annak ellenére, hogy sok nővel lefeküdt, mégsem áll jó szexpartner hírében, sőt szeretői mind azt mondták róla, hogy nem pusztán felejthetőre sikeredett az aktus, hanem Tiger Woods egyenesen rossz volt az ágyban. Úgy tűnik, hogy nemcsak a nőkkel és a családjával nem bánt megfelelően, a rajongókkal sem volt képes úgy viselkedni, ahogy az egy ikontól elvárható lenne.

Az egyik Reddit-felhasználó kisgyerekként találkozott Tigerrel, a legendás golfozó viszont ahelyett, hogy barátságosan megveregette volna a kisfiú hátát, fogta és kiütötte a gyerek kezében a sapkát, majd továbbállt. A sokkolt fiúhoz egy másik golfozó szaladt oda, felvette a sapkát és megkérdezte, jobb kedvre derülne-e attól, ha tőle kapna egy autogramot. A redditer ma sem tudja, ki lehetett a jó szándékú játékos, de a nagypapaját könnyekig meghatotta a gesztus, amikor meghallotta a történetet.