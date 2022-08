Majka elszomorította a rajongóit, amikor bejelentette, hogy nem lép fel Fehérgyaramton technikai problémákra hivatkozva. Később kifejtette, hogy a szerződésben foglaltaknak nem felelt meg a helyszín. A polgármester azonban kijelentette, át fogják nézni a szerződést, a pénzt ugyanis előre kifizették a rappernek. Tabár Zoltán koncertszervező szerint Majka stábja biztosan rutinos, biztos benne, hogy minden részletre kiterjedő szerződést írtak.

"Szinte mindig bele szokták foglalni a technikai feltételeket, és legtöbbször arra is kitérnek, hogy ezen feltételek nem teljesülése szerződésszegésnek számít, ami olyan szankciókkal járhat, mint például hogy a fellépésért kapott összeget nem adják vissza. Erre egyébként egy külön mellékletben is ki szoktak térni. Valószínűnek tartom, hogy a helyszínen készült jegyzőkönyv vagy felvétel, amit tanúkkal is aláírtak, szintén Majka igazát támaszthatja alá. Abba is érdemes belegondolni, hogy a stáb erre készült, utazott, nem vállalt ebben az időpontban más koncertet. Ők készen álltak a »munkára«, nem az ő hibájuk, hogy ez végül nem valósulhatott meg" - mondta a Blikknek.

Dr. Bálint Gábor György jogász szerint sem köteles Majka visszaadni a pénzt. "Bár nem ismerem a pontos szerződést, általában bele szokták foglalni a technikai feltételeket is, és ha a megállapodás bármely pontja nem teljesül, az szerződésszegésnek minősül. Ebben az esetben az előadó mellett áll a jog. A megrendelő helyében én törekednék az egymás közti közös megállapodásra, mert a perköltség és a kártérítés díja lehet, hogy még több is lesz, mint 8 millió forint" - mondta a szakember.