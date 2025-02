Elmegyógyintézet, pornográf videók, verbális bántalmazás Kanye West múltjában - Nem csak Bianca Censorit tartotta sakkban

A 2025-ös Grammy-gálán való megjelenésük után nem csitul Kanye West és Bianca Censori körül a botrány. A nő meztelenruhájánál már csak Kanye X-en való ámokfutása és nyilatkozatai meghökkentőbbek. Sokan úgy vélik, Censori túsz a rapper mellett, a legfrisseb hírek szerint Bianca ki is adta erőszakos és verbális bántalmazó férje útját.

A hírek szerint Kanye West és Bianca Censori szakítottak

Forrás: Getty Images

Kanye West ámokfutása kikészítette Biancát

Bombaként robbant a hír, hogy a bennfenntesek szerint válni készül a házaspár, ugyanis Bianca teljesen kimerült a kapcsolatuk alatt és nem bír már együtt élni Westtel. Állítólag arról panaszkodott a barátainak, hogy a rapper már nem az az ember, akibe beleszeretett és hogy nem képes már elviselni az őrült viselkedését. Az érintettek eddig nem szólaltak meg az üggyel kapcsolatban, azonban Kanye az Instagramon keresztül üzent - amelyről itt írtunk.

Nem csak Bianca szenvedett West erőszakosságától

West egykori munkatársa Lauren Pisciotta szexuális zaklatás és szerződésszegés vádjával indított pert a rapper ellen még a nyáron. A rapper állítólag szexuális tartalmú üzenetekkel és pornográf videofelvételekkel bombázta őt, valamit azt állította, hogy 2022-es kirúgása után nem kapta meg a végkielégítését. Kanye tagadta a vádakat, szerinte a nő zsarolta őt, mert visszautasította a közeledését.

Kim Kardashian 6 évig tűrte mentális beteg párja őrült viselkedését

Kim Kardashian és Kanye West 2022 márciusában, hat év házasság után váltak el egymástól. Kapcsolatukat négy közös gyerekük sem tudta összetartani, Kim pedig akkoriban a The Kardashinas több jelenetében is beszélt arról, hogy Kanye teljesen megváltozott a házasságuk alatt, instabil és parancsolgat neki. „Annyira más, mint akihez hozzámentem. Őt szerettem, ő az, akire emlékszem. Bármit megtennék, hogy visszakapjam őt” - mondta és arről is beszélt, hogy Kanye mentális gondokkal küzd. A híres rappert 2017-ben bilincsbe verve vitték pszichiátriára, ahol paranoiával és depresszióval kezelték. Egy darabig el sem hagyhatta a Los Angeles-i kórház területét, de a neje, Kim végig mellette volt. Később bipoláris-diagnózist kapott, amit ő a minap felülvizsgált, nem szedi a gyógyszereit, mert azt állítja autista.