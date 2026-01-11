Ha ezeket az illemszabályokat nem tartja be egy férfi az első randin, akkor jobb, ha menekülsz

Az első randi egy párkapcsolat alapjait határozhatja meg, ezért nagyon fontos, hogy figyeljünk a különböző jelekre, amelyek megmutathatják, hogy a másik fél is komolyan áll-e a találkozáshoz. Amennyiben valaki már az első találkozáskor oda nem illő dolgokat tesz, vagy kevésbé érdeklik az udvarias gesztusok, akkor érdemes elgondolkodnod, hogy egyáltalán szeretnél-e esélyt adni neki egy második randevún.

Az első randin, ha egy férfi a telefonját nyomkodja folyamatosan, az rossz jel.

Forrás: Getty Images

Ezeket az illemszabályokat tilos megszegni az első randin

Az első randik általában izgalmasak, de sokszor érezzük azt, hogy nem az aktuális partner lesz az igazi. Lehet, hogy pár perc után egyértelművé válik, hogy nincs meg az a bizonyos vonzalom, amit várnál. De melyek azok a jelek, amelyek segítenek eldönteni, hogy a randipartnered nem törődik veled annyira, mint kéne? Az alábbi illemszabályok figyelmen kívül hagyása mindenképpen intő jel lehet!

Pontosság

Mondanunk sem kell, hogy nagyon nem illik az első randin megváratni a másik felet. A partnered pontosan tudja, hogy az első benyomás nagyon fontos, ezért ha rögtön az elején késéssel indít, akkor az nem jó ómen a továbbiakra nézve. Előfordulhat, hogy közbejön valami vagy esetleg dugóba került, de ha erről nem értesít, akkor jobb, ha nem adsz esélyt második randevúra.

A férfi lép be először az étterembe

Bár elsőre furcsa lehet, de nagyon helyes, ha nem enged téged előre az étteremben a partnered, ugyanis ebben az esetben képben van az illemmel. Azért alakult ki ez a szokás, mert az ajtón belépve a férfi feladata, hogy ellenőrizze, biztonságos-e a hely. Hozzátesszük: ha ezt a szokást esetleg nem ismeri, azért az még nem szakító ok.

Telefonozás

Na, ez már viszont óriási red flag. Ha egy csávó képtelen megszabadulni a mobiljától és folyamatosan nézegeti, miközben együtt vagytok, akkor jobb, ha nem adsz neki több esélyt. Amikor egy férfi komolyan veszi az első randit, akkor szeretne minél többet megtudni rólad, amíg együtt vagytok. Aki a telefonjával foglalkozik helyetted, az nem érdemel második találkozást.

Hagy téged fizetni

A szokás szerint a férfinak illik kikérni és rendezni a számlát, azonban a modern világban már természetesnek számít az is, ha fizetéskor feleztek. Természetesen az első randin nem szükséges drága étterembe beülni, így a férfiak sem verik magukat túl nagy költségekbe. Az viszont elég rossz benyomást kelt, és sok mindenre enged következtetni, ha az első randin egy férfi elő sem akarja venni a pénztárcáját, amikor a számlát hozzák. Ez azt mutatja, hogy a lovagiasság csírája sincs meg benne.

Ha tehát a fenti red flageket tapasztalod az első randin, akkor nem biztos, hogy érdemes esélyt adnod egy következőnek. Inkább keress egy olyan férfit, aki nemcsak ismeri az illemszabályokat, de be is tartja azokat.

Az első randi az egyik legfontosabb lépés a párkapcsolat felé — ha te is épp erre készülsz, akkor az alábbi cikkeket érdemes elolvasnod.