Mennétek, de nem tudod hova? − 5+1 programajánló az őszi szünetre

Hajdu Viktória
2025.10.20.
Nem tudtok dönteni a sok program közül? Segítünk! Összeszedtünk 5+1 elfoglaltságot az őszi szünetre. Kitalálod melyik a kedvencünk?

Az őszi szünet nemcsak a nebulóké, hanem azoké is, akik szeretnének egy kicsit kiszakadni a megszokott mókuskerékből, mielőtt jön a szomorkás, téli szürkeség. Akár kulturális, gasztronómiai vagy egyszerűen csak „jópofa” programot keresel, most adunk pár olyan tippet, amikkel garantáltan feltöltődhetsz a falevelek árnyékában. 

Őszi szünet: programok, hogy elkerüljétek a káoszt
Őszi szünet: programok, hogy elkerüljétek a káoszt
Forrás: Shutterstock

5+1 program az őszi szünetre

1. World Press Photo Kiállítás – A világ legjobb történetei képekben

Ha szereted a fotóművészetet, ezt a kiállítást neked találták ki. A World Press Photo a világ legjobb sajtófotóit hozza el Budapestre – olyan pillanatokat, amik egyszerre elgondolkodtatnak, megérintenek, és talán egy kicsit más fényben láttatják a világot. Nemcsak vizuális élmény, hanem  egyben egy igazi érzelmi utazás is.

  •  2025. szeptember 26.-tól november 9.-ig
  • Fővárosi állat- és növénykert, Biodóm

2. Jégvarázs a Madách Színházban – Amikor életre kel Arendelle

A Madách Színház legújabb musicalje minden egyes generációt elvarázsol. A látvány, a díszletek, a hangok és persze Elsa ikonikus dala a színpadon is ugyanolyan varázslatos, mint a mozivásznon. Aki eddig csak a gyerek kedvéért ment volna, készüljön – felnőttként is könnyen bele lehet feledkezni ebbe a jeges történetbe.

  • Madách Színház

3. Garden of Lights az ELTE Füvészkertben – Fényekkel teli álomvilág 

Ha a természetet és a hangulatvilágítást is szereted, ez lesz a kedvenc őszi/téli sétád. A Garden of Lights fényei esténként mesebeli tájjá változtatják a Füvészkertet. Ami így egy tökéletes hely egy romantikus randihoz, családi kalandhoz vagy egy kis „énidős” sétához is. Plusz, garantáltan Insta-kompatibilis élményt kapsz és talán még a karácsonyhoz is előre megjön a kedved.

  • ELTE Füvészkert, Budapest, Illés u. 25.

4. Egri Bikavér Ünnepi Napok – Ahol a bor és a zene összhangba kerül

Eger ilyenkor különösen hangulatos. A macskaköves utcákon forralt bor illata keveredik a sült gesztenyével, miközben szól a zene és mindenkinek hatalmas mosoly ül az arcán. A Bikavér Ünnepi Napok nem csak egy sima borfesztivál, ez egy igazi életérzés, ahol a poharad sosem marad üresen, és a jókedv alapfelszerelés.

  • Eger, Szépasszony-völgy
  • Október 16-26-ig

5. Rocktóberfeszt Hajdúszoboszlón – A zene és a szabadság ünnepe

Ahogy a neve is sejteti, ez az esemény nem a csendes meditációról szól. A Rocktóberfeszt a sörimádók és rockrajongók mekkája, ahol a hangulat mindig a tetőfokon van, a korsók pedig mindig félig üresek. Ha szereted a koncertfeelinget és a fesztiválos életérzést, Hajdúszoboszló ősszel is megmutatja a bulis arcát.

  • Hajdúszoboszló
  • Október 3-31-ig.

+1 Tipp: Veresegyházi Medveotthon – Mackók, akik nem csak a gyerekek szívét olvasztják meg 

Ha inkább egy természetközeli, de mégis különleges programra vágysz, irány a Veresegyházi Medveotthon! Itt testközelből láthatsz hatalmas barna macikat, farkasokat és sok más állatot. A hely hangulata egészen magával ragadó: egyszerre vidám, őszies és mézes. 

  • Veresegyház
  • Október 25. Rémes Este, halloweeni program

