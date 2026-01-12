Kifinomult elegancia és pasztell minden mennyiségben: ezek az idei Golden Globe legszebb ruhái – Fotók

A Golden Globe az év egyik legjobban várt eseménye, ahol a filmek és sorozatok ünneplése mellett a divaté a főszerep. Akárcsak a Met-gálán, a BAFTA-n vagy az Oscar-díjátadón, itt is minden pillantás a vörös szőnyegre szegeződik, ahol a sztárok álomszép, látványos és sokszor merész ruhákban vonulnak fel a fotósok kamerái elé. Kedvenc hírességeink évről évre újraértelmezik az eleganciát – mi pedig most összegyűjtöttük a Golden Globe 2026 legigézőbb megjelenéseit.

Golden Globe 2026 az elegancia jegyében: nézd meg a legjobban öltözött hírességeket.

Forrás: Getty Image

Kíváncsi vagy a Golden Globe 2026 legjobban öltözött hírességeire? Íme a lista! A Golden Globe vörös szőnyege minden évben izzik a különlegesebbnél különlegesebb estélyi ruháktól.

A luxusdivat és a haute couture találkozásában elképesztő tervezéseket láthatunk kedvenc sztárjainkon.

Nézd meg mit viselt Jennifer Lawrence, Emma Stone, Jenna Ortage és még sokan mások!

A Golden Globe-díjátadó nemcsak a filmiparban fontos esemény. Minden évben a divatvilág legkiemelkedőbb márkái, tervezői és stylistjai versengenek a a sztárok kegyeiért. Már korábban összegyűjtöttük a Golden Globe történelmének legszebb ruháit, és nagyon úgy tűnik, hogy a 2026-os évi megjelenések is felkerülnek a listára. Természetesen idén sem volt hiány villantós ruhákból és divatbakikból, de a legtöbb sztármegjelenés a vártnál is csodálatosabb volt.

Ezek a legszebb Golden Globe ruhák 2026-ban

Pasztell színek, éles kontrasztok, múltidéző elegancia és kifinomultság – ez jellemzi az idei Golden Globe legjobban öltözött világsztárjait.

Emma Stone

Emma Stone idei évi Golden Globe outfitje elvitte a legkreatívabb megjelenés díját. Az egyedileg készített, pasztellsárga kétrészes ruhát Louis Vuitton tervezte, kifejezetten a színésznőnek. A hasvillantós kreáció sikkes és játékos könnyedséget vitt a gála vörös szőnyegére.

Emma Stone a 2026-os Golden Globe díjátadón.

Forrás: Getty Images North America

Jennifer Lawrence

Jennider Lawrence egy áttetsző, virágos elemekkel gazdagított ruhában jelent meg, hozzá illő stólával és kézi táskával. A kivágott, meztelen ruhát Givenchy tervezte.

Jennifer Lawrence a 2026-os Golden Globe díjátadón.

Forrás: Getty Images North America

Kate Hudson

Kate Hudson egy varázslatos Giorgio Armani Privé ruhában tündökölt a gálán, amelyet apró Swarovski kristályok díszítettek. Az acélszürke és kék árnyalatokban játszó ruha maga volt az elegancia megtestesülése. A színésznő teljes egészében megidézte a régi hollywoodi stílust.