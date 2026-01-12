Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Kifinomult elegancia és pasztell minden mennyiségben: ezek az idei Golden Globe legszebb ruhái – Fotók

WireImage - John Shearer
vörös szőnyeg divat Golden Globe 2026
Elképesztő divatpillanatokat láthattunk a vörös szőnyegen. Minden képzeletet felülmúltak a Golden Globe 2026-os ruhatervezései. Ősszegyűjtöttük az est legszebb megjelenéseit.

A Golden Globe az év egyik legjobban várt eseménye, ahol a filmek és sorozatok ünneplése mellett a divaté a főszerep. Akárcsak a Met-gálán, a BAFTA-n vagy az Oscar-díjátadón, itt is minden pillantás a vörös szőnyegre szegeződik, ahol a sztárok álomszép, látványos és sokszor merész ruhákban vonulnak fel a fotósok kamerái elé. Kedvenc hírességeink évről évre újraértelmezik az eleganciát – mi pedig most összegyűjtöttük a Golden Globe 2026 legigézőbb megjelenéseit.

Golden Globe 2026 ruhák
Golden Globe 2026 az elegancia jegyében: nézd meg a legjobban öltözött hírességeket.
Forrás:  Getty Image

Kíváncsi vagy a Golden Globe 2026 legjobban öltözött hírességeire? Íme a lista!

  • A Golden Globe vörös szőnyege minden évben izzik a különlegesebbnél különlegesebb estélyi ruháktól.
  • A luxusdivat és a haute couture találkozásában elképesztő tervezéseket láthatunk kedvenc sztárjainkon.
  • Nézd meg mit viselt Jennifer Lawrence, Emma Stone, Jenna Ortage és még sokan mások!

A Golden Globe-díjátadó nemcsak a filmiparban fontos esemény. Minden évben a divatvilág legkiemelkedőbb márkái, tervezői és stylistjai versengenek a a sztárok kegyeiért. Már korábban összegyűjtöttük a Golden Globe történelmének legszebb ruháit, és nagyon úgy tűnik, hogy a 2026-os évi megjelenések is felkerülnek a listára. Természetesen idén sem volt hiány villantós ruhákból és divatbakikból, de a legtöbb sztármegjelenés a vártnál is csodálatosabb volt. 

Ezek a legszebb Golden Globe ruhák 2026-ban

Pasztell színek, éles kontrasztok, múltidéző elegancia és kifinomultság – ez jellemzi az idei Golden Globe legjobban öltözött világsztárjait.

Emma Stone

Emma Stone idei évi Golden Globe outfitje elvitte a legkreatívabb megjelenés díját. Az egyedileg készített, pasztellsárga kétrészes ruhát Louis Vuitton tervezte, kifejezetten a színésznőnek. A hasvillantós kreáció sikkes és játékos könnyedséget vitt a gála vörös szőnyegére.

Emma Stone golden globe 2026
Emma Stone a 2026-os Golden Globe díjátadón.
Forrás: Getty Images North America

Jennifer Lawrence

Jennider Lawrence egy áttetsző, virágos elemekkel gazdagított ruhában jelent meg, hozzá illő stólával és kézi táskával. A kivágott, meztelen ruhát Givenchy tervezte. 

Jennifer Lawrence golden globe 2026
Jennifer Lawrence a 2026-os Golden Globe díjátadón.
Forrás: Getty Images North America

Kate Hudson

Kate Hudson egy varázslatos Giorgio Armani Privé ruhában tündökölt a gálán, amelyet apró Swarovski kristályok díszítettek. Az acélszürke és kék árnyalatokban játszó ruha maga volt az elegancia megtestesülése. A színésznő teljes egészében megidézte a régi hollywoodi stílust.

Kate Hudson Golden Globe 2026
Kate Hudson a 2026-os Golden Globe díjátadón.
Forrás:  Getty Image

Jenna Ortega

Nem újdonság, hogy Jenna Ortega gótikus stílusban lépjen a vörös szőnyegre. a 2026-os Golden Globe-gálán azonban minden eddigi fekete ruháját felülmúlta. Az egyedi darabot Dilara Findikoglu tervező készítette el. 

Jenna Ortega golden globe 2026
Jenna Ortega a 2026-os Golden Globe díjátadón.
Forrás: The Hollywood Reporter

Charli XcX

Az énekesnő egy elegáns, díszített, fekete-fehér ruhát viselt a Golden Globe-gálán. A ruhát Saint Laurent tervezte, amit egyedi, tollas betétekkel tett még izgalmasabbá. A ruhához letisztult ezüst ékszereket és mély vörös körmöket párosítottak. 

Charli xcx golden globe 2026
Charli XcX a 2026-os Golden Globe díjátadón.
Forrás: Getty Images North America

Brittany Snow

Brittany Snow színésznő megjelenése a divatrajongó menyasszonyokhoz szólt. A pánt nélküli, hófehér ruhát Danielle Frankel esküvői ruhatervező álmodta meg. A kreáció minimalista stílusban készült el, és tökéletesen kiemelte Brittany törékeny szépségét. 

Brittany snow golden globe 2026
Brittany Snow a 2026-os Golden Globe díjátadón.
Forrás: The Hollywood Reporter

