Owen Cooper ismét történelmet írt a Kamaszokkal: az egyik legfiatalabb Golden Globe-nyertes lett

A Kamaszok (Adolescence) című Netflix-minisorozat a Golden Globe 2026-os gálájának egyik nagy várományosa volt, és nem véletlenül, hiszen a közönség és a kritikusok is szerették, valamint már a korábbi díjátadókon is jól szerepelt. Szereplője, a 16 éves Owen Cooper pedig ismét történelmet írt győzelmével.

Owen Cooper a Golden Globe 2026-os díjátadóján is győzött a kamaszokban nyújtott alakításával

Forrás: WireImage/Getty Images

Történelmi győzelem a Golden Globe 2026-os díjátadóján: Owen Cooper tartolt a Kamaszokkal

A Kamaszok című Netflix-sorozat sztárja, Owen Cooper elnyerte a legjobb mellékszereplőnek járó elismerést a Golden Globe 2026-os díjátadóján, amivel ismét történelmet írt. Ő a legfiatalabb színész valaha, aki elnyerte ezt a díjat, és a második legfiatalabb férfi valaha, aki Golden Globe-díjat nyert. Az első Ricky Schroder, a The Champ sztárja, aki 9 évesen, 1980-ban nyerte el az év új sztárjának járó díjat.

Owen Cooper a szeptemberi Emmy-gálán is nyert ebben a kategóriában a sorozatban nyújtott alakításáért, így nem meglepő, hogy a Golden Globe-gálán is tarolt. A négyrészes birt minisorozat egy átlagosnak tűnő tinédzser fiú, Jamie Miller köré épül, akinek az élete darabokra hullik, miután gyilkossággal vádolják. Az Adolescence nemcsak a nyomozás részleteit mutatja be, de a fiú családjának reakcióit is, mélyen belemegy a kamaszkor lelki folyamataiba, a családi kapcsolatok feszültségeibe. A Kamaszok végig feszült, érzelmileg megterhelő, és arra kényszeríti a nézőt, hogy szembenézzen a kamaszok belső küzdelmeivel és a felnőttek mulasztásaival.

Nemcsak Owen Cooper nyert díjat alakításáért – aki csak 14 éves volt akkor, amikor a sorozatot forgatták –, hanem a Kamaszok másik sztárja és társszerzője, Stephen Graham is. Neki Leonardo DiCaprio adta át az elismerést.

A díjátadó szezon során Owen elnyerte az Astra TV Award legjobb mellékszereplőnek járó díját, valamint kitüntetéseket kapott a Gotham TV Awards, az Edinburgh TV Festival és a Rose d'Or Awards rendezvényeken.

Kamaszok és Owen Cooper taroltak a Golden Globe 2026-os díjátadóján A 4 részes Netflix-minisorozat, a Kamaszok ismét sok díjat zsebelt be. Owen Cooper elnyerte a legjobb férfi mellékszereplőnek járó díjat, amivel történelmet írt, akárcsak a szeptemberi Emmyn. Nem ő az egyetlen, aki a sorozattal díjat nyert: Stephen Graham is átvehette szobrocskáját alakításáért.

Ezek a Golden Globe-ról szóló cikkek is érdekelhetnek: