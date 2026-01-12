Luxusékszerek az idei Golden Globe-on: Pamela Anderson és Julia Roberts viselték a legszebbeket

Elérkezett a Golden Globe 2026-os gálája, ahol nemcsak a filmek ünneplése, hanem a divat is főszerephez jut. Az esemény a film- és divatrajongók számára egyaránt kihagyhatatlan, hiszen a sztárok évről évre túlragyogják önmagukat – és ez alól az idei sem kivétel. 2026-ban az egyedi ruhaköltemények mellett különösen nagy hangsúlyt kaptak a luxusékszerek, amelyek valódi ékköveivé váltak az estének. Nézd meg, mely hírességek viselték a gála legkáprázatosabb darabjait!
Golden Globe 2026: ezek az ékszerek voltak a legszebbek
A 2026-os Golden Globe már a vörös szőnyegen is bővelkedett a meglepetésekben. A gálára megálmodott outfitek sokszor divattörténelmet írnak, így minden stylist és híresség arra törekszik, hogy a kamerák előtt a lehető legemlékezetesebb arcát mutassa. A Golden Globe vörös szőnyeges ruhái évről évre felrobbantják az internetet, hiszen itt születnek a szezon ikonikus pillanatai. Egy igazán extravagáns összeállításhoz pedig elengedhetetlenek a ragyogó luxusékszerek, amelyek megkoronázzák a megjelenést.
Pamela Anderson
A Baywatch egykori sztárja igazán visszafogott outfitben lépett a fotósok kamerái elé, az ékszerválasztásban azonban sokkal merészebb volt. A tőle megszokott módon Pamela Anderson smink nélkül lépett a vörös szőnyegre, ezzel még nagyobb teret engedve a gyémántok ragyogásának. Az estére egy összesen 33 karátos gyémánt ékszerszettet választott, amelyet a Pandora kifejezetten neki készített el Talisman Ad Astra néven. Megjelenése azonban nemcsak látványos, hanem személyes üzenetet is hordozott: három darab, 14 karátos arany karkötőt viselt, mindegyiket a kutyái nevével gravíroztatva.
Miley Cyrus
Miley Cyrus egy túlméretezett, dizájner fekete napszemüveggel tette még karakteresebbé az estélyi ruháját. Ékszerválasztása egyszerre volt merész és elegáns: egy fekete gyémánt nyakéket viselt, amelyet visszafogott, bedugós gyémánt fülbevalókkal egészített ki. A rock and roll hangulatú, mégis kifinomult ékszereket a Tiffany & Co. tervezte, ami tökéletesen illeszkedett Miley egyedi stílusához.
Julia Roberts
Julia Robert a Golden Globe történelmének egyik legstílusosabb sztárja. Idén is megcsillogtatta páratlan ízlését a letisztult fekete ruhájával és hangsúlyos nyakláncával. Julia egyedi Swarovski szettet viselt a vörös szőnyegre. Az arany és piros színekben pompázó, epres szett lett megjelenésének fókusza. A gyűrű, fülbevaló és a nyaklánc tökéletesen állt vöröses hajszínéhez.
Amanda Seyfried
A 2026-os Golden Globe-gálára Amanda Seyfried is hivatalos volt. A színésznő egyszerű fehér estélyi ruhában jelent meg. Ékszerszettje egy hangsúlyos bedugós fülbevalóból, rövid nyakláncból és gyűrűből állt. A gyémánt szettet Tiffany & Co. tervezte.
Selena Gomez
Selena Gomez méretes fülbevalója már most felrobbantotta az internetet. Az egyedi high fashion fülbevalót a Chanel divatháznak köszönhetjük. A spirál mintázatban apró gyémántokat helyeztek el, így az ékszer minden mozdulattal szikrákat szórt.
