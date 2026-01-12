Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog Játékok
Timothée Chalamet inkább egyedül vonult a Golden Globe 2026-os gáláján: túl villantós lett Kylie Jenner ruhája?

Kylie Jenner már harmadik éve jelenik meg Timothée Chalamet oldalán a Golden Globe-gálán. A híresség egy mélyen dekoltált, extrém vékony derekú ruhát választott a Golden Globe 2026-os eseményére. Nézd meg a legfrissebb képeket!

Már három éve annak, hogy Kylie Jenner és Timothée Chalamet először jelentek meg együtt nyilvánosan a Golden Globe-gálán. A sztárpáros a Golden Globe 2026-os díjátadójára is együtt ment. Kylie egy extrém bevállalós ruhát választott a neves eseményre, és a rajongók már most megőrülnek érte!

kylie jenner golden globe 2026
Klyie Jenner a Golden Globe 2026-os díjátadóján.
Forrás:  Getty Image

Golden Globe 2026: Kylie Jenner villantós ruhában

  • Kylie Jenner harmadik éve vesz részt a Golden Globe díjátadón párja, Timothée Chalamet oldalán.
  • Az elmúlt hónapokkal ellentétben Kylie nem vonult fel a vörös szőnyegen Timothée-val. 
  • Tudj meg mindent Kylie Jenner Golden Globe outfitjéről.

A Golden Gobe vörös szőnyege azok közé az események közé tartozik, ahol a divat- és filmipar találkozik, és minden világsztár a legjobb formáját szeretné hozni. Más hasonló eseményekkel ellentétben a Golden Globe-gála szőnyege kötetlenebb, a legtöbb résztvevő és párjaik szabadon vonulhatnak a kamerák előtt. Ennek ellenére Kylie Jenner és Timothée Chalamet nem léptek együtt a fotósok elé, csak a vacsora alatt készültek róluk fotók. Ez azért is meglepő mert a páros nem is olyan rég több vörös szőnyegen is együtt jelent meg. Pedig Jenner egy igazán extravagáns ruhát választott az estélyre. Mutatjuk, mit kell tudnod, az extrém vékony derekú ruháról!

Kylie Jenner Golden Globe-ruhája

Kylie Jenner jó ízléséről, trendteremtő stílusáról és elképesztő homokóraalakjáról híres. A 29 éves, kétgyerekes anyuka egy aranyflitteres, fűzős estélyi ruhát viselt, arany magas sarkúval és táskával. Hosszú, sötét haját copfba fogta és sminkjét full glam stílusban készítette el. Bár Kylie szinte mindenkit lekörözött volna megjelenésével, Timothée úgy döntött, nélküle vonul a vörös szőnyegen. Az arany estélyi ruhát Ashi Studio tervező készítette el, és bizonyára Kylie alakjára varrta, hiszen úgy állt rajta, mintha ráöntötték volna. A dekadens gyémánt ékszereket Lorraine Schwartz ékszertervező készítette.  

Nézd meg Kylie Jenner Golden Globe-ruháját!

@culted @Kylie Jenner is pulling upto the @Golden Globes like #kyliejenner #kyliejenneredit #goldenglobes #timothéechalamet #fyp ♬ original sound - CULTED

Nagy kár, hogy Kylie nem gazdagíthatta a Golden Globe vörös szőnyeges megjelenéseit. De egy másik sikert magáénak érezhet. Timothée Chalamet lett az idei év egyik Golden Gobe-nyertese, és beszédében ismét megjegyezte, hogy mennyire szereti párját. Bizonyára ez az apró szerelmi vallomás többet jelent pár vörös szőnyeges fotónál.

