„Egyszer még jó lesz!” – Kacatok, amiket veszélyes őrizgetni

A nyár vége tökéletes alkalom arra, hogy rendet tegyünk otthon és átnézzük a holminkat: mi marad, mi megy. Lehet, hogy vannak olyan tárgyak, amikre eddig nem is gondoltál, pedig jobb helyük van a kukában, mint a polcodon vagy a fiókodban. Ezek a kacatok nemcsak foglalják a helyet, hanem akár veszélyesek is lehetnek. Íme öt ártalmas dolog, aminek érdemes mihamarabb érzékeny búcsút intened, mielőtt komolyabb problémát okoznának.
A lejárt alapozók, szempillaspirálok és rúzsok nemcsak hatékonyságukat veszíthetik el, de baktériumokkal is telítődhetnek, ami bőrirritációt, allergiát vagy akár egy komolyabb szemfertőzést is okozhat.
Jobb, ha nem ragaszkodsz ahhoz a sminkcuccodhoz, ami már évek óta ott lapul a pipereszekrényedben.
Ha a smink már száraz vagy furcsa szagot áraszt, feltétlen dobd ki.
A régóta nem használt elemek szivároghatnak, és mérgező anyagokat juttathatnak a lakásba. Ne tárold a nem használt elemeket a fiókban éveken át. Különösen fontos az ólom- és lítiumtartalmú elemek biztonságos elkülönítése. Gyűjtsd össze a használt, régi elemeket, de ne a szemetesbe, hanem az erre kijelölt elemgyűjtő dobozokba dobd ki őket.
Törött, repedezett vagy elhasználódott vezetékek nemcsak bosszantóak, hanem komoly veszélyt is rejtenek: rövidzárlatot okozhatnak, ami akár tűzveszélyes is lehet. Még ha elsőre apróságnak tűnik is, a folyamatosan használt telefon-, laptop- vagy egyéb töltők könnyen súlyos balesetet idézhetnek elő. Érdemes rendszeresen átnézni a kábeleket, és a sérülteket azonnal cserélni.
Nagy az esélye a balesetveszélynek, ha véletlenül olyan gyógyszert vennél be, ami már lejárt. A lejárt gyógyszereknek nemcsak a hatóanyagai csökkennek, de akár ártalmasak is lehetnek az egészségedre.
Tabletták, cseppek, krémek, nézz át minden ilyesmi lejárati dátumát.
Ami pedig már lejárt, érdemes a megfelelő gyógyszertári leadással eltávolítani.
Megértjük, hogy érzelmileg kötődsz a nagyitól örökölt régi porcelánhoz, de a sérült, repedt poharak, vázák, dísztárgyak könnyen balesetet okozhatnak. Gyerekek vagy háziállatok mellett különösen veszélyesek lehetnek, még ha csak egy kis repedésről van is szó. Ha nem lehet már megragasztani, akkor tényleg jobb, ha megválsz tőlük, mielőtt még valaki megsérül.
