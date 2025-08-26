Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. aug. 26., kedd Izsó

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

Kapu Tibor katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
rendrakás

„Egyszer még jó lesz!” – Kacatok, amiket veszélyes őrizgetni

veszélyes kacatok, rendrakás
Getty Images - Justin Lambert
rendrakás veszélyes otthon tárolás régi
Tóth Bori
2025.08.26.
Rengeteg tárgyat halmozunk fel az otthonunkban, amikről azt gondoljuk, majd jó lesz még valamire. Némelyikük azonban veszélyes lehet, ezért érdemes megválni tőle. Ints mihamarabb búcsút ennek az 5 dolognak!

Rengeteg tárgyat őrizgetünk az otthonunkban, amelyek feleslegesek. De bizonyos kacatok nemcsak a helyet foglalják, akár még veszélyesek is lehetnek. Nézd át a listánkat: lehet, hogy nálad is eljött az ideje egy alapos selejtezésnek? Íme, az elfeledett holmik, amikre érdemes különösen figyelni. 

Veszélyes lehet az egészségre a régi sminktermék.
A régi sminkcuccok is veszélyesek lehetnek, érdemes átgondolni, mit tartasz meg.
Forrás: Getty Images

Ezek a tárgyak akár veszélyesek is lehetnek

A nyár vége tökéletes alkalom arra, hogy rendet tegyünk otthon és átnézzük a holminkat: mi marad, mi megy. Lehet, hogy vannak olyan tárgyak, amikre eddig nem is gondoltál, pedig jobb helyük van a kukában, mint a polcodon vagy a fiókodban. Ezek a kacatok nemcsak foglalják a helyet, hanem akár veszélyesek is lehetnek. Íme öt ártalmas dolog, aminek érdemes mihamarabb érzékeny búcsút intened, mielőtt komolyabb problémát okoznának.

1. Régi sminktermékek

A lejárt alapozók, szempillaspirálok és rúzsok nemcsak hatékonyságukat veszíthetik el, de baktériumokkal is telítődhetnek, ami bőrirritációt, allergiát vagy akár egy komolyabb szemfertőzést is okozhat. 

Jobb, ha nem ragaszkodsz ahhoz a sminkcuccodhoz, ami már évek óta ott lapul a pipereszekrényedben.

 Ha a smink már száraz vagy furcsa szagot áraszt, feltétlen dobd ki.

2. Elemek

A régóta nem használt elemek szivároghatnak, és mérgező anyagokat juttathatnak a lakásba. Ne tárold a nem használt elemeket a fiókban éveken át. Különösen fontos az ólom- és lítiumtartalmú elemek biztonságos elkülönítése. Gyűjtsd össze a használt, régi elemeket, de ne a szemetesbe, hanem az erre kijelölt elemgyűjtő dobozokba dobd ki őket.

3. Elhasználódott kábelek és töltők

Törött, repedezett vagy elhasználódott vezetékek nemcsak bosszantóak, hanem komoly veszélyt is rejtenek: rövidzárlatot okozhatnak, ami akár tűzveszélyes is lehet. Még ha elsőre apróságnak tűnik is, a folyamatosan használt telefon-, laptop- vagy egyéb töltők könnyen súlyos balesetet idézhetnek elő. Érdemes rendszeresen átnézni a kábeleket, és a sérülteket azonnal cserélni. 

4. Régi gyógyszerek

Nagy az esélye a balesetveszélynek, ha véletlenül olyan gyógyszert vennél be, ami már lejárt. A lejárt gyógyszereknek nemcsak a hatóanyagai csökkennek, de akár ártalmasak is lehetnek az egészségedre. 

Tabletták, cseppek, krémek, nézz át minden ilyesmi lejárati dátumát. 

Ami pedig már lejárt, érdemes a megfelelő gyógyszertári leadással eltávolítani.

5. Törékeny üvegtárgyak és porcelánok

Megértjük, hogy érzelmileg kötődsz a nagyitól örökölt régi porcelánhoz, de a sérült, repedt poharak, vázák, dísztárgyak könnyen balesetet okozhatnak. Gyerekek vagy háziállatok mellett különösen veszélyesek lehetnek, még ha csak egy kis repedésről van is szó. Ha nem lehet már megragasztani, akkor tényleg jobb, ha megválsz tőlük, mielőtt még valaki megsérül.

Retrokincsek: csekkold, használtad-e még ezeket az eszközöket, amelyeket a mai gyerekek hírvől sem ismernek

Bekapcsoltuk az időgépet! Összeszedtük a retrokorszak ikonikus tárgyait, amelyeket a mai gyerekek már egyáltalán nem ismernének fel.

Vintage holmira vágysz? Ezt az 5 hibát soha ne kövesd el, ha régiségboltban vásárolsz!

A régi bútorok, dekorációs elemek rusztikus életérzést csempésznek otthonunkba. A régiségboltokban igazi kincsekre lelehetünk, de vigyázzunk, ugyanis nem minden vintage, ami annak látszik.

Iskolakezdés: felesleges dolgok, amiket ne vegyél meg – Praktikus alternatívák árakkal, termékekkel

Milyen dolgokra nincs szükség, és mi az, ami valóban elengedhetetlen a gyerekek számára? Az iskolakezdés könnyen felesleges vásárlásokkal terhelhet minket.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu