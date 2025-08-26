„Egyszer még jó lesz!” – Kacatok, amiket veszélyes őrizgetni

Rengeteg tárgyat őrizgetünk az otthonunkban, amelyek feleslegesek. De bizonyos kacatok nemcsak a helyet foglalják, akár még veszélyesek is lehetnek. Nézd át a listánkat: lehet, hogy nálad is eljött az ideje egy alapos selejtezésnek? Íme, az elfeledett holmik, amikre érdemes különösen figyelni.

A régi sminkcuccok is veszélyesek lehetnek, érdemes átgondolni, mit tartasz meg.

Forrás: Getty Images

Ezek a tárgyak akár veszélyesek is lehetnek

A nyár vége tökéletes alkalom arra, hogy rendet tegyünk otthon és átnézzük a holminkat: mi marad, mi megy. Lehet, hogy vannak olyan tárgyak, amikre eddig nem is gondoltál, pedig jobb helyük van a kukában, mint a polcodon vagy a fiókodban. Ezek a kacatok nemcsak foglalják a helyet, hanem akár veszélyesek is lehetnek. Íme öt ártalmas dolog, aminek érdemes mihamarabb érzékeny búcsút intened, mielőtt komolyabb problémát okoznának.

1. Régi sminktermékek

A lejárt alapozók, szempillaspirálok és rúzsok nemcsak hatékonyságukat veszíthetik el, de baktériumokkal is telítődhetnek, ami bőrirritációt, allergiát vagy akár egy komolyabb szemfertőzést is okozhat.

Jobb, ha nem ragaszkodsz ahhoz a sminkcuccodhoz, ami már évek óta ott lapul a pipereszekrényedben.

Ha a smink már száraz vagy furcsa szagot áraszt, feltétlen dobd ki.

2. Elemek

A régóta nem használt elemek szivároghatnak, és mérgező anyagokat juttathatnak a lakásba. Ne tárold a nem használt elemeket a fiókban éveken át. Különösen fontos az ólom- és lítiumtartalmú elemek biztonságos elkülönítése. Gyűjtsd össze a használt, régi elemeket, de ne a szemetesbe, hanem az erre kijelölt elemgyűjtő dobozokba dobd ki őket.

3. Elhasználódott kábelek és töltők

Törött, repedezett vagy elhasználódott vezetékek nemcsak bosszantóak, hanem komoly veszélyt is rejtenek: rövidzárlatot okozhatnak, ami akár tűzveszélyes is lehet. Még ha elsőre apróságnak tűnik is, a folyamatosan használt telefon-, laptop- vagy egyéb töltők könnyen súlyos balesetet idézhetnek elő. Érdemes rendszeresen átnézni a kábeleket, és a sérülteket azonnal cserélni.

4. Régi gyógyszerek

Nagy az esélye a balesetveszélynek, ha véletlenül olyan gyógyszert vennél be, ami már lejárt. A lejárt gyógyszereknek nemcsak a hatóanyagai csökkennek, de akár ártalmasak is lehetnek az egészségedre.

Tabletták, cseppek, krémek, nézz át minden ilyesmi lejárati dátumát.

Ami pedig már lejárt, érdemes a megfelelő gyógyszertári leadással eltávolítani.