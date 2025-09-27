Így vadásztak férjre az '50-es években – Neked is jól jöhetnek a bizarr férjfogó tippek

A McCall’s Magazine 1958-as cikkében 129 férjfogó tipp olvasható, melyek közül néhány a modern kor nőjének „vadászati” listáján is megállná a helyét. Ez a bizarr lista tucatnyi vállalkozó szellemű nő közreműködésével jött létre, akiket nagy valószínűséggel a Hogyan szerezzünk meg egy férfit 10 nap alatt? kérdés is motiválhatott a „kutatásban".

Bizarr férjfogó trükkökre a nőknek mindig is szükségük volt Forrás: Shutterstock

„Vállalj furcsa hobbikat a férfiak kedvéért”

Egyes nők olyan hobbikat próbáltak ki, amikkel kifejezetten esélyük nyílt a férfiak figyelmének megragadására, például sakkozást vagy vadászatot. Mindezt persze akkor, amikor a kiszemelt férfi a közelben volt, és látta, milyen tehetséges a nő.

„Ó, nahát, eltévedtem!”

Egy másik extrém ötlet szerint állítólag a nők „véletlenszerűen” eltévedtek a városban, hogy egy férfi segítsen nekik eligazodni. A cél nem az út megtalálása volt, hanem a beszélgetés a kiszemelttel.

Nem biztos, hogy ma élmény lenne a Kelenföldi pályaudvar környékén direkt eltévedni, de próba szerencse.

Forrás: Shutterstock

„Sírdogálj egyedül egy sarokban”

Ettől régen a férfi lovagias ösztönei rögtön beindultak. Lehetséges, hogy ez a trükk ma is beválik, mindenesetre ügyelj az értékeidre, ha valaki odalép hozzád, hogy vigasztaljon.

„Véletlenül robbanjon le az autód”

Méghozzá a megfelelő helyen, hátha segít valaki. Például a nagy Ő. Ez az ötvenes években még jópofa praktika lehetett, ha azonban napjainban próbálnád ki ezt a trükköt, előbb gondolj az autószerviz számláján feltüntetett összegre.

Forrás: Shutterstock

„Lapozd át a gyászjelentéseket”

Morbid, de a korabeli hölgyek igyekeztek gyorsak lenni, mint a főállású keselyűk: rögtön rárepültek az özvegy férfiakra. Ennek a jelenségnek a modern változata az aranyásás, de ki tudja: lehet, hogy valaki pont a gyászon keresztül lenne nyitott egy új kapcsolatra 70-en túl.

Fordítva is működhet a bizarr trükk: gyászolj és reménykedj, hogy megtalálod közben a nagy Őt. Forrás: Shutterstock

„Barátkozz mindenkivel, mert sosem tudhatod, van-e egy szabad fivére vagy fia”

Régen a társasági élet volt a mai Tinder.

Bálok, teadélutánok, klubok − ezeken az eseményeken mindig akadt valaki, aki bemutatta a hölgyeket egy Mr. Darcy-nak.

Ma a coworking irodákban ugyan senki nem mutat be senkinek, de kifoghatod az aranyhalat. Ja, és ne feledd a Tindert! Ha elég sok helyen ott vagy, előbb-utóbb ismerősöd ismerőse lesz a nagy Ő.