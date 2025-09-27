Így vadásztak férjre az '50-es években – Neked is jól jöhetnek a bizarr férjfogó tippek

A McCall’s Magazine 1958-as cikkében 129 férjfogó tipp olvasható, melyek közül néhány a modern kor nőjének „vadászati” listáján is megállná a helyét. Ez a bizarr lista tucatnyi vállalkozó szellemű nő közreműködésével jött létre, akiket nagy valószínűséggel a Hogyan szerezzünk meg egy férfit 10 nap alatt? kérdés is motiválhatott a „kutatásban".
Egyes nők olyan hobbikat próbáltak ki, amikkel kifejezetten esélyük nyílt a férfiak figyelmének megragadására, például sakkozást vagy vadászatot. Mindezt persze akkor, amikor a kiszemelt férfi a közelben volt, és látta, milyen tehetséges a nő.
Egy másik extrém ötlet szerint állítólag a nők „véletlenszerűen” eltévedtek a városban, hogy egy férfi segítsen nekik eligazodni. A cél nem az út megtalálása volt, hanem a beszélgetés a kiszemelttel.
Nem biztos, hogy ma élmény lenne a Kelenföldi pályaudvar környékén direkt eltévedni, de próba szerencse.
Ettől régen a férfi lovagias ösztönei rögtön beindultak. Lehetséges, hogy ez a trükk ma is beválik, mindenesetre ügyelj az értékeidre, ha valaki odalép hozzád, hogy vigasztaljon.
Méghozzá a megfelelő helyen, hátha segít valaki. Például a nagy Ő. Ez az ötvenes években még jópofa praktika lehetett, ha azonban napjainban próbálnád ki ezt a trükköt, előbb gondolj az autószerviz számláján feltüntetett összegre.
Morbid, de a korabeli hölgyek igyekeztek gyorsak lenni, mint a főállású keselyűk: rögtön rárepültek az özvegy férfiakra. Ennek a jelenségnek a modern változata az aranyásás, de ki tudja: lehet, hogy valaki pont a gyászon keresztül lenne nyitott egy új kapcsolatra 70-en túl.
Régen a társasági élet volt a mai Tinder.
Bálok, teadélutánok, klubok − ezeken az eseményeken mindig akadt valaki, aki bemutatta a hölgyeket egy Mr. Darcy-nak.
Ma a coworking irodákban ugyan senki nem mutat be senkinek, de kifoghatod az aranyhalat. Ja, és ne feledd a Tindert! Ha elég sok helyen ott vagy, előbb-utóbb ismerősöd ismerőse lesz a nagy Ő.
Így mindenki meg fogja kérdezni, mi történt, és hogyan segíthet neked. Ha 2025-ben tényleg eltöröd, inkább sajnálni fognak, mint randira hívni, de egy kis színjáték – gipsz helyett mondjuk a boltban „nem érem el azt a polcot” – még mindig működik.
Amennyiben 2025-ben szeretnél bevetni hasonló praktikát, a stewardesseket fejben helyettesítsd be az influenszer vagy az utazó blogger szóval.
A fenti trükkök nagy része ma már inkább viccesnek és bizarrnak számít, mint hatékonynak, az viszont leszűrhető, hogy a nők dolga évtizedekkel ezelőtt sem volt könnyű, már ami az ismerkedést és a nagy Ő felderítését illeti.
