2025. szept. 29., hétfő

6 dolog, amiről mindenki hazudik az ágyban

A szexnyelvek megismerésével jobb lehet egy pár szexuális élete.
Pópity Balázs
2025.09.29.
A hálószoba elvileg az intimitás terepe, ahol nincs szükség álarcokra. A gyakorlatban viszont tele van szépítésekkel, kegyes hazugságokkal és régi, jól bevált szövegekkel.

A hálószoba a csupasz igazság pillanata – vagy legalábbis annak kéne lennie. Ez lenne a hely, ahol minden maszkot levetkőzünk és átadjuk magunkat egymásnak. A valóságban viszont a hancúrozás komplett színielőadássá is válhat, amit vagy nekünk adnak elő, vagy mi adunk elő a másiknak, hogy ne érezze magát kényelmetlenül. Ezek nem mindig rosszindulatú hazugságok, inkább „kegyes” trükkök, amelyekkel próbáljuk fokozni a másik önbizalmát… Vagy a sajátunkat. Nézzük, melyek azok a mondatok, amelyek szinte mindenki életében felbukkantak már, amikor az ágyjelenetre került a sor.

A hazugságok a hálószobát sem kerülik el
Melyek a leggyakoribb hazugságok a hálószobában, és miért csináljuk?

Legtöbben azért hazudunk az ágyban, mert konfliktuskerülők vagyunk. Mert félünk attól, hogy az igazsággal megbántjuk a másikat. Mert nem mindig van erőnk és kedvünk pszichológiai elemzést tartani arról, hogy mi nem működött. És mert a filmek és sorozatok megtanították: a tökéletes szex mindig hibátlan, hangos és egyszerre van vége. Ez a valóságban ritkán van így. A kegyes hazugságok rövid távon békét hoznak, hosszú távon viszont falakat húznak a felek közé. Íme a 6 dolog, amit szívesen hazudunk egymásnak.

1. „Ez volt életem legjobb éjszakája”

Ez a mondat univerzális klasszikus, amitől mindenki a lepedők királyának érzi magát. Csakhogy, ha minden alkalom valóban „legjobb” lenne, már olimpiai döntőkön mérnék az eredményeket. A nők ezzel többnyire a férfi egóját simogatják, a férfiak pedig sokszor csak udvariasságból mondják, hogy ne tűnjön rutinnak a dolog, és a másik különlegesnek érezze magát.

2. „Soha nem csináltam még ilyet”

Ez egy olyan belépő a VIP szektorba, amitől különlegesnek érezheted magad, és jó esetben nem derül ki, hogy csak a másodosztályra szól. A nők ezzel azt sugallják, hogy a szexuális partner valami újat hozott ki belőlük, a férfiak pedig, hogy a nő kivételes alkalom az életükben. Csakhogy, szinte mindenki hallotta és mondta már ezt a mondatot – vagyis pont annyira különleges, mint egy lapra szerelt bútor összeállítási útmutatója.

3. „Mindjárt én is…”

A nők gyakran színlelnek orgazmust, hogy ne kelljen magyarázkodniuk, a férfiak pedig azt akarják elhitetni, hogy teljes kontroll alatt tartják a testüket. Ez a mondat sokszor inkább remény, mint tény: van, hogy egyik fél sincs a cél közelében, de jól hangzik, és fenntartja a látszatot, hogy egyszerre érnek célba. Az igazság azonban hamar kiderül – a testet nem lehet becsapni.

4. „Nekem az számít, hogy neked jó legyen”

Szép, romantikus mondat, amely után mindenki szeretné elhinni, hogy a másik valóban önzetlen. A nők olyankor dobják be, amikor már lemondtak saját élvezetükről, a férfiak pedig gyakran akkor, amikor már 12 perc után kidőltek, és képtelenek tovább figyelni magukra.

5. „Nekem ez nem jelentett semmit”

Az egyéjszakás kalandok utáni klasszikus menekülőút, amit mindkét nem ismer. A nők ezzel igyekeznek elbagatellizálni valamit, ami valójában nyomot hagyott bennük, a férfiak pedig ezzel próbálják elkerülni a komoly beszélgetést. Ez az a hazugság, amely sokszor nagyobb sebet ejt, mint maga az esemény.

6. „Olyan jó illatod van”

Ez a kedves bók is gyakran inkább mentőöv, mint valóság. A szex közben a rózsaillat ritka vendég, sokkal inkább testápoló, izzadság és a valóság keveredik. Nők és férfiak egyaránt használják ezt a mondatot, hogy elhitessék: a másik még a legkevésbé romantikus pillanatban is vonzó. Nem gonosz hazugság, inkább apró figyelmesség – de attól még ugyanolyan átlátszó, mint a többi.

Az igazság a paplan alatt lapul

Nyilván a legjobb az lenne, ha őszinték tudnánk lenni egymással a hálószobában is. Egy-egy apró füllentés nem tragédia, de ha rutinná válik, az ágy inkább színpad lesz, mint biztonságos tér. A valódi intimitás viszont csak akkor születik meg, ha nem kell szerepet játszanunk, ha merünk önmagunk lenni. A kérdés nem az, hogy hazudunk-e, hanem az, hogy meddig akarjuk fenntartani a látszatot.

Somorjai Martina szexológust is megkérdeztük a témával kapcsolatban, ő így fogalmazott: „Olyan nehéz őszintének lenni? Az emberek már abban is hazudnak, aminek semmi tétje. Így lesznek egyre gyávábbak. Ha hazudni kell, inkább inkább ne mondjunk semmit, válasszuk a hallgatást. Ha olyasmit kérdez a partner, amire kizárólag a hazugság lehet a jó válasz, inkább ne válaszoljunk, kerüljük ki a kérdést, tereljük el a témát. Az emberek nem hülyék, a szavak mögött megérzik a hazugság bűzét. Márpedig, ha gyanakvás üti fel a fejét, az elrontja azt is, ami szép”.

