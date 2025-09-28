Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
2025. szept. 28., vasárnap Vencel

Legnépszerűbb témáink

Rovatok

katalin hercegné Harry herceg kvíz személyiségteszt
TikTok

Mi az az influenszer-gyulladás és hogyan védhetjük meg a tinilányainkat?

Shutterstock - Kmpzzz
TikTok bőrbetegség influencer
Nagy Kata
2025.09.28.
Egy bőrgyógyász hívja fel a figyelmet a TikTok-nak hála egyre inkább elterjedő influenszer-gyulladás nevű betegségre, ami leginkább a tinilányokat és a fiatal nőket veszélyezteti.

Az influenszerek iránti megszállottság kezd ártalmas lenni a fiatalok számára. Felütötte a fejét az influenszer-gyulladás nevű betegség.

influenszer-gyulladás
Egyre többen esnek áldozatul az influenszer-gyulladásnak. 
Forrás: Shutterstock

Influenszer-gyulladás nevű betegségre hívják fel a figyelmet a szakértők 

Szeretjük a TikTok-ot, hiszen rengeteg hasznos tippet és tanácsot leshetünk el a felhasználóktól, de talán nem is gondoltunk eddig bele, hogy milyen károkat okozhat az önjelölt skinfluenszerek tevékenysége a meggondolatlan, fiatalabb generáció számára. Dr. Sandy Skotnicki bőrgyógyász számtalan olyan esettel találkozott, ahol a páciens bőre vörös, irritált és gyulladt volt: 

Egy páciens nemrég azzal a meggyőződéssel érkezett hozzánk, hogy minden különösebb indok nélkül hirtelen elképesztően érzékeny lett a bőre. A valóságban irritációs dermatitiszt kapott a TikTok-on látott hatóanyagok túlzott használatától. 

– nyilatkozta a New York Postnak. Állítólag ez a jelenség egyre növekszik a tinilányok és a fiatal, harmincas nők körében: látják a videókban a tökéletes bőrű, gyönyörű lányokat és azt gondolják, ők is ilyenek lesznek, ha pontosan ugyanazokat a termékeket használják, amiket ők.

Ezek a betegek a legtöbb esetben jól tájékozottak és őszintén érdeklődnek a bőrápolás iránt, de megvezeti őket az influenszer marketing elképesztő nyomása, ami miatt mindent elhisznek, amit a TikTok-on látnak. 

Dr. Skotnicki szerint azonban egyre több férfit is diagnosztizál hasonló tünetekkel, hiszen manapság egy igényes, ápolt férfi is ugyanúgy érdeklődik a bőrápolás iránt, mint egy nő, de az ő helyzetüket nehezíti, hogy nem érdeklődnek az ismerőseiknél a bevált termékekről és pontosan utána sem néznek az alapanyagoknak, amiket használnak.

 Szerencsére a gyulladt állapot nem maradandó: amint felhagynak a termékek használatával és illatanyag- és formaldehidmentes rutint kezdenek el használni, a bőrük azonnal javulást mutatott.

 A bőrgyógyász épp ezért szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a tudatos bőrápolók inkább szakértői segítséget kérjenek az infuenszerek scincare ajánlásai helyett. 

Hailey Bieber arcápolási rutinjával tönkreteszitek a bőrötöket - Figyelmeztet a szakértő

Egy bőrápolással foglalkozó szakértőnek kellett figyelmeztetést kiadnia, miután fiatalok millió vették át a modell arcápolási rutinját. Hailey Bieber módszere ugyanis tönkreteheti az arcbőrünket.

Hackeld meg az öregedést: 3 trükk, amivel botoxhatást érhetsz el

Ha érdekel a tudatos bőrápolás és mostanában megnyitottad a TikTokot, akkor egészen biztosan belefutottál legalább egy furán grimaszoló nőbe, aki kisimult ráncokat ígér, méghozzá botox nélkül – de mi a trükk és hogyan sajátíthatod el te is?

6 fiatalító ital, amely éveket csiszolhat le az arcodról

A legnagyobb sztárok nemcsak krémeket kennek magukra, hanem isszák is a szépséget. Mutatjuk a fiatalító italokat, amelyek úgy hatnak, mint a botox.

 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket a LIFE Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu