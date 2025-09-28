Mi az az influenszer-gyulladás és hogyan védhetjük meg a tinilányainkat?

Az influenszerek iránti megszállottság kezd ártalmas lenni a fiatalok számára. Felütötte a fejét az influenszer-gyulladás nevű betegség.

Egyre többen esnek áldozatul az influenszer-gyulladásnak.

Forrás: Shutterstock

Influenszer-gyulladás nevű betegségre hívják fel a figyelmet a szakértők

Szeretjük a TikTok-ot, hiszen rengeteg hasznos tippet és tanácsot leshetünk el a felhasználóktól, de talán nem is gondoltunk eddig bele, hogy milyen károkat okozhat az önjelölt skinfluenszerek tevékenysége a meggondolatlan, fiatalabb generáció számára. Dr. Sandy Skotnicki bőrgyógyász számtalan olyan esettel találkozott, ahol a páciens bőre vörös, irritált és gyulladt volt:

Egy páciens nemrég azzal a meggyőződéssel érkezett hozzánk, hogy minden különösebb indok nélkül hirtelen elképesztően érzékeny lett a bőre. A valóságban irritációs dermatitiszt kapott a TikTok-on látott hatóanyagok túlzott használatától.

– nyilatkozta a New York Postnak. Állítólag ez a jelenség egyre növekszik a tinilányok és a fiatal, harmincas nők körében: látják a videókban a tökéletes bőrű, gyönyörű lányokat és azt gondolják, ők is ilyenek lesznek, ha pontosan ugyanazokat a termékeket használják, amiket ők.

Ezek a betegek a legtöbb esetben jól tájékozottak és őszintén érdeklődnek a bőrápolás iránt, de megvezeti őket az influenszer marketing elképesztő nyomása, ami miatt mindent elhisznek, amit a TikTok-on látnak.

Dr. Skotnicki szerint azonban egyre több férfit is diagnosztizál hasonló tünetekkel, hiszen manapság egy igényes, ápolt férfi is ugyanúgy érdeklődik a bőrápolás iránt, mint egy nő, de az ő helyzetüket nehezíti, hogy nem érdeklődnek az ismerőseiknél a bevált termékekről és pontosan utána sem néznek az alapanyagoknak, amiket használnak.

Szerencsére a gyulladt állapot nem maradandó: amint felhagynak a termékek használatával és illatanyag- és formaldehidmentes rutint kezdenek el használni, a bőrük azonnal javulást mutatott.

A bőrgyógyász épp ezért szeretné felhívni a figyelmet arra, hogy a tudatos bőrápolók inkább szakértői segítséget kérjenek az infuenszerek scincare ajánlásai helyett.