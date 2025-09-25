Nem mindegy, mit iszik az első randin: a kávérendelése elárulja, hogy megcsal-e a pasi

Eddig azt hitted, hogy a legnagyobb red flag az első randin az, ha a pasi elfelejti megkérdezni, mit kérsz, vagy ha úgy cuppog a leves fölött, mint egy túlmotivált porszívó? Nos, nem. A kutatások szerint van egy sokkal árulkodóbb jel: a kávérendelés. Igen, jól olvastad!

Kávérandi: a választás sok mindent elárulhat a partneredről.

Forrás: Shutterstock

Kávérandi: ha az első randin pumpkin spice lattét kér, menekülj!

Egy friss — és kissé megmosolyogtató — tanulmány azt állítja: ha a férfi az első randin nem egy fekete presszót, hanem egy szuper cukros, karamellás, pumpkin spice latte típusú italt kér, akkor bizony nagyobb az esély rá, hogy hűtlen lesz. Nem, nem azért, mert cukorfüggő. Hanem, mert az édes habos ital és a férfi identitás valahogy nincs szinkronban. Magyarul: a latte túl sokat árul el arról, hogyan viszonyul a pasi a saját férfiasságához. És ha itt zavar van, nos, ott bizony könnyebben lesz kísértés egy másik nő.

A pszichológusok szerint a túlzottan feminin választások – pláne egy első randin – előre jelezhetik, hogy az illető nem teljesen komfortos a saját szerepével. Vagy legalábbis szeretné elhitetni, hogy érzékeny és kedves, miközben valójában inkább egy pókerarcú Casanova. És valljuk be, aki cukorhegyek mögé bújik, az könnyen rejtegethet mást is.

Gondold át legalább kétszer

Persze, nem arról van szó, hogy minden lattefogyasztó férfi potenciális Don Juan. De az első randin az italválasztás mindig üzenet. Az eszpresszó azt üzeni: „férfias, direkt, nála nincs mellébeszélés”. Egy finom cappuccino zt mondja: „kicsit játékos, de mégis klasszikus”. És mit üzen a pumpkin spice latte? Nos… inkább az „Instagram filterek és kettős élet”.

A helyzet szarkasztikus szépsége az, hogy a kutatás szerint minél több „extrát” kér a férfi a kávéjához – szirup, hab, fahéj, mandulatej, sőt még szív alakú habminta is –, annál inkább nő a valószínűsége, hogy a kapcsolat nem tart tovább, mint a latte melegsége a papírpohárban.

Jó tanács!

Szóval, hölgyeim: legközelebb, amikor a randipartner az italválasztásnál hosszasan sorolja a toppingokat, jobb, ha elgondolkodtok. Inkább kérdezzétek meg magatoktól: vajon tényleg hosszú távú kapcsolatban gondolkodik…, vagy csak addig kellesz, amíg a pumpkin spice szezonja tart?