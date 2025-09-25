Origo Mindmegette Life She Videa Travelo Ingatlanbazár GPhírek Reblog
Nem mindegy, mit iszik az első randin: a kávérendelése elárulja, hogy megcsal-e a pasi



Hajdú Viktória
2025.09.25.
Ha az első randin nem a szeme csillogását, hanem a karamellás habját nézed, lehet, hogy már baj van. Az első kávérendelésnél kiderül, ha jobb már az elején visszafordulni.

Eddig azt hitted, hogy a legnagyobb red flag az első randin az, ha a pasi elfelejti megkérdezni, mit kérsz, vagy ha úgy cuppog a leves fölött, mint egy túlmotivált porszívó? Nos, nem. A kutatások szerint van egy sokkal árulkodóbb jel: a kávérendelés. Igen, jól olvastad!

Kávé randi: a választás sok mindent elárulhat a partneredről.
Kávérandi: a választás sok mindent elárulhat a partneredről. 
Forrás: Shutterstock

Kávérandi: ha az első randin pumpkin spice lattét kér, menekülj!

Egy friss — és kissé megmosolyogtató — tanulmány azt állítja: ha a férfi az első randin nem egy fekete presszót, hanem egy szuper cukros, karamellás, pumpkin spice latte típusú italt kér, akkor bizony nagyobb az esély rá, hogy hűtlen lesz. Nem, nem azért, mert cukorfüggő. Hanem, mert az édes habos ital és a férfi identitás valahogy nincs szinkronban. Magyarul: a latte túl sokat árul el arról, hogyan viszonyul a pasi a saját férfiasságához. És ha itt zavar van, nos, ott bizony könnyebben lesz kísértés  egy másik nő.

A pszichológusok szerint a túlzottan feminin választások – pláne egy első randin – előre jelezhetik, hogy az illető nem teljesen komfortos a saját szerepével. Vagy legalábbis szeretné elhitetni, hogy érzékeny és kedves, miközben valójában inkább egy pókerarcú Casanova. És valljuk be, aki cukorhegyek mögé bújik, az könnyen rejtegethet mást is.

Gondold át legalább kétszer

Persze, nem arról van szó, hogy minden lattefogyasztó férfi potenciális Don Juan. De az első randin az italválasztás mindig üzenet. Az eszpresszó azt üzeni: „férfias, direkt, nála nincs mellébeszélés”. Egy finom cappuccino zt mondja: „kicsit játékos, de mégis klasszikus. És mit üzen a pumpkin spice latte? Nos… inkább az „Instagram filterek és kettős élet”.

A helyzet szarkasztikus szépsége az, hogy a kutatás szerint minél több „extrát” kér a férfi a kávéjához – szirup, hab, fahéj, mandulatej, sőt még szív alakú habminta is –, annál inkább nő a valószínűsége, hogy a kapcsolat nem tart tovább, mint a latte melegsége a papírpohárban.

Jó tanács!

Szóval, hölgyeim: legközelebb, amikor a randipartner az italválasztásnál hosszasan sorolja a toppingokat, jobb, ha elgondolkodtok. Inkább kérdezzétek meg magatoktól: vajon tényleg hosszú távú kapcsolatban gondolkodik…, vagy csak addig kellesz, amíg a pumpkin spice szezonja tart?

És ha a végén a számlát is úgy kéri, hogy „külön, mert én csak egy italt ittam”, akkor tényleg meg se álljatok hazáig.

Megcsalás után esküvő: Renée Zellweger hozzámegy a botrányhős tévéshez

Renée Zellweger állítólag elhatározta, hogy feleségül megy Ant Ansteadhez, hiába árnyékolják be kapcsolatukat a brit tévés műsorvezető botrányai. Sajtóértesülések szerint az 56 éves Oscar-díjas színésznő a közeli barátait is meglepte azzal, ennyire hisz a párjában.

Mi számít hűtlenségnek a nagymamáink szerint? – Meglepő, de elgondolkodtató válaszok

Titkos viszony vagy affér a szomszédasszonnyal? Nagymamáink bizony kőkemény különbséget tettek!

A férjem családi ebédjén jelentettem be, hogy viszonyom van valakivel

Egy boldogtalan nő dühében a férje családi összejövetelén vallotta be, hogy megcsalta a férfit. Végül azonban a karma megbüntette őt, amiért erkölcstelen viszonyba került egy munkatársával.

 

